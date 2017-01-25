مصر لا تعرف الثورة

الآن وبعد مرور 6 أعوام على ثورة يناير، وبعد هذا التقهقر والتراجع الفكري والثقافي والاقتصادي والاستراتيجي الذي تقوده مصر، جدير بنا أن نعترف بأننا ـ الشعب المصري ـ لا علاقة لنا بالثورات، أو إذا أردنا الدقة اللفظية، نقول: إننا لا نجيد بل لا نعرف ثقافة الثورات، ويظهر ذلك في تاريخ مصر الحديث، اللهم إلَّا ثورة مجلس الشرع، الذي لاقت نجاحا إلى حد ما، ولعل هذا البصيص من النجاح مرجعه لهذه الكلمات التي قالها السيد عمر مكرم: “إن الأمة هي مصدر السلطات، وإن أولي الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل، ولقد جرت العادة من قديم الزمن أن أهل البلاد يعزلون الولاة، حتى الخليفة والسلطان إذا ساروا فيها بالجور، فإن أهل البلد يعزلون ويخلعون..”، جاءت هذا الكلام بمحمد علي حاكما على مصر، ثم ذهب عصره بما له وما عليه وإن كان قد أحدث في مصر تميزا ملحوظا إلا أن له كثير من الأخطاء.

جاءت بعد ذلك ثورة عرابي التي لم ينتج عنها أي تقدم ملحوظ، إذ كانت انتهت بمجيء الاحتلال. ما الذي تنتظره من شعب يظل صامتا حتى يقول حاكمه: “لقد ورثناكم من آبائنا وأجدادنا، وإنما أنتم عبيد إحساناتنا…” وبعد ثورة عرابي يثور سعد زغلول كي نخرج منها هي الأخرى صفر اليدين، ومن ثم تأتي الثورة على الملكية وإعلان الجمهورية، وإن كنت رافضا كل الرفض للعنصرية، ومبدأ السادة والعبيد، إلا أننا وللعدل يجب أن نشيد بدور مصر في العصر الملكي، ومرجع ذلك التقهقر ليس لإعلان الجمهورية، بل مرجعه أيضا إلى انعدام ثقافة الثورات لدينا وضيق الرؤيا.

نخلص من كل ذلك إلى ثورة 25 يناير وهي الدليل الفعلي لصدق قولي، وذلك لأني كنت معاصر لها، وخلاصة ما أراه فيها فضلا عن الثورات السابقة، أننا لا نعرف من الثورة إلا الخروج في أعداد هائلة في وجه النظام ثم نطالب برحيله، فإن كانت هذه هي الثورة وما نعرفه عنها فالأفضل لنا أن نظل عبيدا ولا نخرج في وجه نظام ظالم، لأننا لو نظرنا إلى نتائج يناير نرى أننا لم نفز منها سوى بكثير من القتلى الشباب، الذين هدر حقهم وما عاد ولن يعود.

ولذلك فثورة يناير انتهت في الوقت الذي بدأت فيه، ففي اليوم الذي أعلن فيه تنحى مبارك “هلل” الناس واحتفلوا ثم انتظروا أن يحكم مبارك على نفسه وحاشيته، فكنا كمن ترك غنمه مع ذئب كي يحرسها، ثم كانت النتيجة التي وصلنا لها الآن وهي أن مبارك بطلا في نظر فصيل كبير من الشعب، ويحيا حياة عظيمة ليس هو وأهل بيته فقط، بل وحاشيته، ثم عاد الأمر إلى ما كان عليه بل وأسوأ، لكن بصورة هادئة غير ملاحظة، ورضي الناس بوضعهم كأنهم ألفوا الذل.

ليس معنى كلامي الاستسلام والخنوع، بل علينا أن نحدد وجهتنا ونرصد أهدافنا قبل الشروع في أي عمل، وخاصة لو كان أمرا مصيريا كتاريخ شعب وأمة، فلا بد من ثورة ولا شك، ولكن لا بد أيضا أن يحدد الهدف منها، ولابد أن يكون الحكم فيها بعيدا كل البعد عن القضاء وعن كل رجال النظام الحالي والسابق والأسبق، فلابد أن يشكل للحكم على هؤلاء محكمة ثورية يكون الحاكم فيها هو الشعب.