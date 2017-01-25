مشاهير الميدان.. هؤلاء اختاروا معسكر الثورة

مثلما ظهرت قائمة سوداء للفنانين الذين اختاروا الوقوف بصف نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد ثورة يناير، ظهرت قائمة أخرى مضادة لفنانين اختاروا الوقوف في صف الثورة، وشاركوا فيها بكل أحداثها، واعتصموا بميدان التحرير، مؤمنين بأن نظام مبارك كان قد وصل إلى مرحلة كبيرة من الفساد والظلم. هؤلاء الفنانون اتجه بعضهم للعمل السياسي بعد الثورة مثل بسمة، وتيسير فهمي، وعمرو واكد، وغيرهم.. واكتفى البعض الآخر بمنصة مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو واكد

منذ الأيام الأولى لثورة يناير انضم الفنان عمرو واكد إلى طليعة شباب الميدان، مرجعًا السبب في ذلك إلى قناعاته الشخصية بأن نظام مبارك فاسد، ووصل إلى قمة الفساد، خصوصًا بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في عهده.

واكد قال عن الثورة: “هذه الثورة تستحق لقب (الثورة الأرقى) في التاريخ؛ لأنها كانت ثورة بيضاء وليست دموية، إضافة إلى أنها كانت تتحرك بلا رأس، أي بلا قيادة من حزب بعينه أو جماعة بعينها، لكنها كانت تتحرك من خلال كل أطياف الشعب المصري علي السواء، والمؤكد أن ثمار هذه الثورة كثيرة، منها ظهور أهمية المشاركة الفعالة وكسر حاجز الخوف لدى الشعب المصري”.

وظل واكد متمسكًا بالجانب المعارض حتى يومنا، الأمر الذي جعله يوضع دائمًا في القائمة السوداء للنظام المصري الحالي.

شريهان

واحدة من الفنانات اللاتي أعلنَّ تأييدهن لثورة يناير منذ أيامها الأولى، فلم تكتفِ بالنضال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل نزلت إلى الشارع، وتواجدت بالميدان حتى أوقات متأخرة من الليل، وقالت عن الثورة: “إنها الأب الشرعى لكل الثورات فى مصر، وسيظل يوم 25 يناير يومًا كريمًا عزيزًا”.

حمزة نمرة

هو الآخر تواجد في الثورة، وتعتبر أغنيته “احلم معايا” أيقونة من أيقونات الثورة، رغم أنه قال في أحد أحاديثه الصحفية إنه لم يكن هدفها ثوريًّا وقت إنتاجها. وعن أيام الثورة الأولى قال: “لا أزال أؤمن أن مصر خلال الـ18 يومًا في يناير 2011 كانت غير منقسمة، وكلنا على قلب رجل واحد، بغض النظر عن تنوع الأيديولوجيات الفكرية والسياسية واختلاف الدين”.

تيسير فهمي

منذ اللحظات الأولى للثورة كانت الفنانة تيسير فهمي متواجدة بالميدان، معلنة رفضها القاطع لنظام مبارك، وبعد الثورة أسست حزبًا حمل اسم “البناء والتنمية” مع زوجها المنتج أحمد أبو بكر. خاض الحزب انتخابات مجلس الشعب 2012 على قوائم تحالف “الثورة مستمرة”.

جيهان فاضل

تعتبر الفنانة جهان فاضل واحدة من الفنانات اللاتي خضن غمار ثورة يناير منذ لحظاتها الأولى برفقة زوجها، وخلال أحداث جمعة الغضب تعرضت للإصابة أثناء عمليات الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين.

أحمد عيد

من الفنانين الذين كانوا دائمي المشاركة في جميع تظاهرات الثورة. وما زلنا نذكر مداخلته الشهيرة مع الإعلامي سيد علي على قناة المحور وقت تنحي الرئيس الأسبق مبارك، عندما هاجمه بشدة، واتهمه بعدم الحيادية ولا المهنية؛ نظرًا لوقوفه بجوار نظام مبارك طوال الأيام الأولى للثورة.

بسمة

اتخذت الفنانة بسمة من المعارضة سبيلًا لها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتي شاركت في أحداثها، وتوجت مشوارها الثوري بالزواج من السياسي عمرو حمزاوي، الأمر الذي أثر على مستقبلها الفني بشكل كبير؛ نظرًا للنهج المعارض الذي اتخذته هي وزوجها.

خالد الصاوي

كان من أبرز الفنانين المشاركين في الثورة، فقد اعتصم بالميدان مع الثوار، وشارك في العديد من المسيرات التي سبقت خلع مبارك، وقاطع جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية؛ نظرًا لعدم قناعته بالمرشحين.