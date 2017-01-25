«حبيبتي بتحبك يارب» بداية انطلاق شاعر الأزهر

يستعد عبد الرحمن محسن، شاعر الأزهر، لإصدار ديوانه الأول، “حبيبتي بتحبك يارب”، ومن المقرر أن يقام حفل التوقيع يوم 29 يناير الجارى في الثانية والنصف مساءً، بالصالة رقم 2 حيث تعد هذه أول مشاركه له بمعرض الكتاب.

وتقول كلمات الديوان “الله حبيبتي المؤمنة بعدت عشان حبك حبيبتي، الله يصونك فى البعاد دموعي، دمع البعاد لله فاملي البحور دمعات راح بكرة أخطي بمركبة فى الدمع ونروح هناك على الشط نتغنى حبيبتي، أتباهى بالبعد ودموعه مكتوب علينا هنبكي كام ليلة كام ليلة ونقضي باقي العمر فى الجنة”.

الديوان تحت رعاية دار نشر بنت الزيات، والجدير بالذكر أنه تم اختيار دولة المغرب لتكون ضيف شرف المهرجان الذى سينطلق بدورته الـ48 يوم 26 يناير 2017 ويستمر حتي 10 فبراير 2017.