ثورة يناير في السجلات الشعرية.. الأغاني تتصدر

كتب: محمد أحمد القشلان – محمود دوير

يعد الأدب في شكله العام، سواء كان نثرا أو شعرا، مرآة للمجتمع، وتوثيقا لأحداث جسام، وجاءت ثورة يناير لتتفتق معها قريحة الشعراء، فانتجوا كثيرا من الأبيات التي دونت كل ما حدث في ميدان التحرير.

وبعد تنحي مبارك وعودة المتظاهرين إلى منازلهم، ظل الشعر واقفا يدافع عن مصر وعن متطلبات الثور، وظهر هذا واضحا في قصيدة الراحل عبد الرحمن الأبنودي، التي كتبها بعد ثورة يناير بما يقرب من 5 أشهر، وكان عنوانها “لسه النظام مسقطش” وقال فيها الخال:

سرقوا دوا المرضانين.. سرقوا حليب الطفل

القصد.. سرقوا الوطن.. ورمولنا إحنا التف

سلبوا الوطن نضرته.. فاكريننا حزمة هٍبل

فجأة الوطن بص شاف.. إن البدن..عاري

وإنه سلعه ما بين بايع.. وبين شاري

تعبت شعوبنا.. تواري الشكوي.. وتجاري

غير تدعي ع المجرمين.. وتشهد الباري

والطفل حتي إن ضحك.. فالضحكة طياري

باعوا البلد حتة حته.. ووزعوا الباقي

وفجأة صوت الوطن علي.. ودش القفل

….

ومن شعراء العامية الذين سجلوا أحدا ثورة يناير، سيد حجاب، الذي يصف لنا حالة الشعب المصري بجميع طوائفه في قصيدته “دقاتت القدر” عندما قال:

وشوفنا مين عشق الحقيقة وشمسها ..

ومين سعي لطمسها ..

ومين تجاهل دمنا ..

وضميره ضاع ..

طلعين وطلبين الشهادة ..

ومين طلب حق الشهيد يجرموا..

او يحرموا في سجنه من ابنه الوليد..

ويباركوا اللي صاب نيشانه عين اخوه..

تسلم ايدك ياباشا..

صبته في النخاع ..

لافض فوك..

وعار علي اللي خلفوك ..

ارنب علي الاعداء ..

علينا احنا شجاع ..

لم تكن اللهجة العامية وحدها المعبرة عن ثورة يناير، وإن كانت الأكثر انتشارا، بل كان للغة الفصيحة نصيبها أيضا من التعبير، فقد كتب الشاعر عبد الرحمن يوسف قصيدته “الطريدة” التي يقول فيها:

حَىِّ الشُّعُوبَ تَقُودُ اليَوْمَ قَائِدَهَا:

تُزيحُ ظُلْمَةَ لَيْلٍ كَىْ تَرى غَدَهَا

لَمْ تَخْشَ سَيْفًا، ولَمْ تَعْبَأْ بِحَامِلِه:

فَأَحْجَمَ السَّيْفُ خَوْفًا حينَ شَاهَدَهَا

مَعْ كُلِّ نَائِبَةٍ للأَرْضِ تُبْصِرُهُمْ:

مَعْ أَنَّهُمْ أُشْرِبُوا غَدْرًا مَكَائِدَهَا!

قَدْ كَسَّرَتْ صَنَمًا، واسْتَنْهَضَتْ هِمَمًا:

واسْتَعْذَبَتْ أَلَمًا، كَىْ لا يُطَارِدَهَا

ثُوَّارُنَا بُسَطَاءُ النَّاسِ قَدْ بَذَلوا:

مَعْ أَنَّهُمْ حُرِمُوا دَوْمًا مَوَائِدَهَا!

شَبيبَةٌ حُرِّرَتْ مِنْ كُلِّ مَنْقَصَةٍ:

قَدْ وَدَّعَتْ لَيْلَهَا، والصُّبْحُ وَاعَدَهَا

قُلْ للذى قَدْ طَغَى أُخْزيتَ مِنْ صَنَمٍ:

بِذُلِّ أُمَّتِنَا أَخْرَجْتَ مَارِدَهَا

اللهُ سَطَّرَ أَنَّ الأَرْضَ قَادِرَةٌ:

فَهَلْ سَيَجْرُؤُ عِلْجٌ أَنْ يُعَانِدَهَا؟

دَرْسٌ من اللهِ للإِنْسَانِ عِبْرَتُه:

أَنَّ الفَرِيسَةَ قَدْ تَصْطَادُ صَائِدَهَا!

…

وعن هذا التدفق، قال الشاعر عبده الزراع: “حدثت سيولة شعرية أعقاب ثورة يناير 2011 منذ يومها الأول، وصيغت الشعارات الساخرة مواكبة لأحداث الثورة التى كانت تتنامى يوميا وتتصاعد، من جراء ألاعيب السلطة العفنة المستبدة، التى باتت مسار سخرية الثوار فى ميادين مصر كلها من أدناها إلى أقصاها، فجاءت في معظمها قصائدا وشعارات انفعالية من جلال الحدث، فانفجرت ينابيع الشعر الحماسي، وأصبح الفيس بوك ميدانا إبداعيا مواكبا لإبداعات الشعراء من كل الأجيال”.

وأضاف: “جاءت الكلمات معبرة ومترجمة للفعل الثوري وقت وقوعه، وصدرت الدواوين تباعا حاملة عناوين ثورية وقصائد معبرة عن الحدث الجلل، وأصدرت هيئة قصور الثقافة سلسلة خاصة بأدب الثورة أسمتها (إبداعات الثورة)، نشرت به مجموعة من الكتب المهمة التى واكبت أحداث الثورة من داخل ميدان التحرير، مثل الكتاب المهم لسعد القرش (الثورة الآن)، الذي رصد ما كان يحدث يوما بيوم”.

ولفت إلى نشر عدد من الدواوين الشعرية، لكن معظمها جاء انفعالي، فغابت الشعرية على حساب الحماس الثوري، ومنها ديوانه (ثوار النهار ده)، الذي يراه أيضا غير معبر الآن عن موقفه تجاه الثورة، مضيفا: “أعتقد أن هذا الحالة تواكب كل الثورات الكبرى في العالم، لكن الأدب الحقيقى المعبر عن جوهر الثورة لم يكتب بعد؛ لأنه يأخذ سنوات وسنوات من تأمل الثورة، بشكل واقعي وحقيقي، بعيدا عن الانفعالية والحماس”.

وعن غياب الناتج الشعري الكبير الذي دوّن يناير، فيرجع الأمر إلى احتلال الأغاني صدارة المشهد بسبب انجذاب الشباب إليها عن الشعر، فظلت أغاني مثل شهداء يناير، ويا بلادي، مصر قالت، تردد وتزاع باستمرار، داخل الميدان وخارجه، ما كان بالغ الأثر في غياب الإنتاج الشعري عن الساحة.