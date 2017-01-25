بالصور| دينا.. فتاة سوهاجية تُبدع في خدمة الصم

بالصور| دينا.. فتاة سوهاجية تُبدع في خدمة الصم

بالصور| دينا.. فتاة سوهاجية تُبدع في خدمة الصم
الصعيد
مراسلون

لم تستسلم لإعاقتها الحركية كمثيلاتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفضت الانطواء على نفسها، لكنها أرادت أن تغير نظرة المجتمع تجاهها، بل سعت بكل طاقتها منذ صغرها أن تتعلم لغة الإشارة لمساعدة الصم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها الفتاة الثلاثينية دينا كامل جاد، فني هندسي بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بسوهاج.

حصلت دينا التي تعاني من إعاقة حركية بالأطراف السفلية على دبلوم فني كمبيوتر، وتعلمت لغة الإشارة وأجادتها إجادة تامة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في كنيسة ماري جرجس بسوهاج؛ رغبة منها في مساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يعانون كثيراً في التواصل مع أفراد المجتمع وفي حياتهم العملية بالأسواق والمحال والمصالح الحكومية.

hdrtgr   وتؤدي دينا دور الخادمة للأشخاص الصم داخل كنيسة ماري جرجس بسوهاج يومي الأحد والأربعاء، وهي مواعيد اللقاءات التي تنظمها الكنيسة لهؤلاء الأشخاص لمساعدتهم بشكل مباشر.

tyry

ومنح الدكتور السيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، دينا درع وشهادة تقدير على هامش مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم شهر يناير الجاري بقصر ثقافة سوهاج علي دورها في خدمة الصم من ذوي الاحتياجات الخاصة بالكنيسة.

jydthdy

يؤلم دينا سخرية الأشخاص الأسوياء بالمجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم، وإطلاق عليهم لفظ “عُبط”، وتطالب مجلس الوزراء بتعيين شخص يجيد لغة الإشارة في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية ومراكز وأقسام الشرطة للتعامل مع الأشخاص الصم لما يلاقونه من صعوبات في إنهاء ما يحتاجونه من أمور تتعلق بحياتهم اليومية والمعيشية.

الأكثر قراءة

الرأي
وائل شلبي لم ينتحر
اقتصاد
3.8 تريليون جنيه ديون مصر.. والاحتياطي النقدي قروض واجبة السداد
مصر
بشاير 2017.. وقف برنامج إبراهيم عيسى

اقرأ ايضاً

مراسلون
مصر
دماء شيماء الصباغ تصرخ: «البلد دي بقت بتوجع ومفيهاش دفا»
مراسلون
الجمهورية والشون والتحرير.. ميادين فجرت الثورة بالغربية
مراسلون
بالمستندات.. إهدار الملايين ببني سويف لعدم تقنين الوحدات السكنية المحولة لتجارية