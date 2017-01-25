الليلة.. مصر تواجه غانا في لقاء مصيري بـ«كان 2017»

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة صوب ملعب «بورجونتي»؛ لمتابعة القمة المرتقبة بين المنتخب الوطني المصري ونظيره الغاني في ختام منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017».

يدخل المنتخب الغاني “البلاك ستارز” موقعة اليوم وفي جعبته ست نقاط، يحتل بها صدارة المجموعة الرابعة، حيث ضمن رسميًّا التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، بينما يحتل المنتخب الوطني وصافة الترتيب برصيد أربع نقاط، ويكفيه التعادل فقط في لقاء النجوم السوداء لتأمين عبوره لدور الثمانية.

يسعى المنتخب المصري، بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الغاني، يضمن له مصاحبة البلاك ستارز إلى الدور الثاني من البطولة.

الخسارة قد تطيح بمنتخب مصر خارج البطولة مبكرًا في حالة فوز منتخب مالي، صاحب المرتبة الثالثة في هذه المجموعة برصيد نقطة وحيدة، على أوغندا بأكثر من هدف.

ومن المتوقع أن يخوض الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: أحمد حجازي وعلي جبر وأحمد فتحي وعمر جابر.

الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه.

الهجوم: مروان محسن.

على الجانب الآخر سيخوض منتخب غانا اللقاء بعدة دوافع: الأولى الثأر من هزيمة «برج العرب» التي مُنِيَ بها أمام الفراعنة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، والتي صعبت مهمة غانا في بلوغ المونديال. والثانية من أجل تصدر هذه المجموعة وتلاشي مواجهة الكبار في المرحلة الثانية من النهائيات “مرحلة خروج المغلوب”.

وفي مباراة أخرى في نفس التوقيت على ملعب «أوييم» يلتقي المنتخب المالي صاحب المرتبة الثالثة برصيد نقطة، نظيره الأوغندي متذيل الترتيب بدون أي نقاط.

يسعى المنتخب المالي لتحقيق انتصار بأكبر عدد وافر من الأهداف، على أمل سقوط مصر في مواجهتها أمام البلاك ستارز في المباراة الثانية، حيث سيتساوى وقتها في النقاط مع الفراعنة، ويتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيصب في صالحه في حالة فوزه بأكثر من هدف.