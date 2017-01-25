الشباب العربي أصبح اليوم أكثر وعيًا (مترجم)

ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره الخاص بالتنمية البشرية العربية لعام 2016، على الشباب في المنطقة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يصدر بعد الربيع العربي، وأوضح بالتفصيل كيف أصبح الشباب العربي على علم وذا دافع للحصول على حقوقه المدنية والإنسانية، ومع ذلك فإنه يواجه تحديات كبيرة، اقتصادية وأمنية في المقام الأول، بسب التخطيط الاقتصادي الضعيف من الأنظمة الحالية، خاصة مع نمو الوعي السياسي لدى الكثير من السكان.

وصلت معدلات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لأعلى مستوياتها في عام 2014، وهي 30%، أي ضعف المعدل العالمي، وبحلول عام 2019 ربما ترتفع هذه النسبة، وإن كانت هناك توقعات بانخفاضها على المستوى العالمي، إلا أن المعدل في العالم العربي يتزايد باطراد، وبالنظر إلى النمو السكاني في المنطقة، نجد أنه الأكبر مقارنة بأنحاء العالم، وبحلول عام 2020 يجب توفير أكثر من 60 مليون وظيفة للشباب العاطل عن العمل؛ للمساهمة في الاستقرار.

ما هو السبب الجذري للبطالة؟ وفقًا للتقرير يعود ذلك إلى السياسة الفقيرة، خاصة سياسة تواصل النمو الديموغرافي واحتياجات السوق، وبالتالي هناك عدد محدود من الوظائف وسط تزايد عدد السكان، بالإضافة إلى انتشار المحسوبية بدلًا من الجدارة، أثناء رحلة العثور على وظيفة.

وبناء عليه، فإن الأمر لم يكن مفاجأة بأن البطالة والاقتصاد هما على رأس الأولوية القصوى للشباب العربي، بنسبة 75.77%، من الذين شملهم الاستطلاع، ومن ناحية أخرى الأمن الداخلي والاستقرار هما الأولية لنسبة 2.99% من الشباب.

أصبح الشباب العربي أكثر وعيًا وتعلمًا، بجانب أنه نشط سياسيًّا، وهو أكثر دراية بالمشاكل والمظالم التي تواجهه، هذا ليس مفاجئًا، نظرًا لسلسلة الاحتجاجات في مختلف أنحاء المنطقة منذ عام 2009، والمعروفة باسم الربيع العربي أو الصحوة العربية.

تعدت نسبة مشاركة الشباب في الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة العربية أكثر من 18% في عام 2013، إلا أن لديهم أقل نسبة تصويت عالمية بمعدل 68.4%.

على الرغم من حرصهم على أن يكونوا جزءًا من العملية السياسية، إلا أنه في ظل وجود حواجز رسمية، لم يتمكن الكثير من المشاركة، ويتم استبعادهم، وعلى سبيل المثال متوسط عمر الوزراء في المنطقة هو 58 سنة.

أجيال المستقبل ستدفع الثمن باهظًا نتيجة صراعات اليوم، حيث سوريا والعراق واليمن وفلسطين والصومال، كل الخراب الذي حدث على مدى السنوات القليلة الماضية سيستغرق سنوات للتعافي، كما أن بعض بلدان المنطقة تعاني من الهجمات الإرهابية، والتي وصلت نسبتها إلى 45% في عام 2014.

تستضيف المنطقة 57.5% من اللاجئين في العالم، في مقابل 47% من المشردين داخليًّا، مما سيكون له أثر طويل المدى نتيجة الصراعات القائمة حاليًّا، كما أن محنة اللاجئين السوريين لعبت دورًا كبيرًا في التحول الديموغرافي بالمنطقة.

مع ظهور أزمة اللاجئين السوريين لا ينبغي نسيان أزمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال في العصر الحديث، ومن خلاله تم حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير.

هناك توقعات بارتفاع نسبة الخطر في مناطق النزاع الحالية، على مدى السنوات المقبلة، وبحلول عام 2050 كل ثلاثة من بين أربعة أشخاص سيعيشون في مناطق مماثلة، وبالفعل تشير معدلات الإنفاق إلى أن العالم يسير نحو هذا الاتجاه، فبين عامي 1988 و2014 تجاوز نصيب الفرد من الإنفاق العسكري في المنطقة العربية المعدل العالمي التراكمي بنسبة 65%، أي نحو 2 تريليون دولار، وهي علامة على عدم انتهاء الصراع العسكري.

مثل هذا الإنفاق الكبير على الجيش يطيل الصراع، ويفاقم الأزمات الأمنية القائمة. ولخص الباحثون أن مثل هذا النوع من الإنفاق المفرط له آثار سلبية على الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقطاعات أخرى، التي إذا اهتمت بها الحكومات بشكل جيد، فستقلل من المخاطر الأمنية المختلفة.

من الواضح أن الأنظمة في أنحاء المنطقة لا يمكنها تجاهل القضايا الحاسمة، لأن 100 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15- 29 عامًا، وهم يشكلون ثلثي سكان المنطقة، أذكياء بما فيه الكفاية للقيادة.

ورغم عدم نجاح الثورات العربية، إلا أن الشباب تعرف على التحديات التي تواجه التنمية، وقد عبروا بالفعل عن عدم رضاهم، وبدءوا في خلق تنظيمات سياسية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم بطريقة سلمية ومستديمة.

استجابة الدول لقمع الاحتجاجات هي مجرد إجراء يحقق بعض الاستقرار، ويصد المحتجين لفترة محدودة من الوقت، كما خلص الباحثون، إلا أن إعادة تنظيم الاحتجاجات سيعود مرة أخرى لمطاردة الأجهزة الأمنية، وفي الواقع يمكننا رؤية تراكم هذه المسألة، حيث الرد العنيف من الدولة على التظاهرات، والذي يدفع بدوره للاحتجاج ضدها بشكل أكثر عنفًا فيما بعد.

أوبن ديموكراسي