الجمهورية والشون والتحرير.. ميادين فجرت الثورة بالغربية

ارتبطت ثورة 25 يناير، بشكل رئيسي، بميدان التحرير في القاهرة، ورغم أنه كان ميدان الثورة الأول ورمزها دون جدال، إلا أن هناك ميادين عديدة في محافظات مختلفة كان لها دورها المهم والفعال، منها عدة ميادين في محافظة الغربية.

فى طنطا، يعد ميدان الجمهورية بأول شارع الجيش، قبلة القوى الثورية والحركات الشعبية الاحتجاجية خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعلى الرغم من مرور سنوات عدة على التظاهرات الحاشدة التي شهدها الميدان فإنه ما زال يحتفظ بشعبيته وجماهيريته بين المواطنين حتى أصبح المكان الأمثل للوقفات الاحتجاجية دون غيره من الميادين التى توجد بالمدينة، حيث شهد أول تجمع ووقفات احتجاجية مطالبة برحيل النظام يوم الجمعة 28 يناير 2011، والمعروفة بجمعة الغضب.

وشهد ميدان التحرير أو “الدوران” بمدينة زفتى، أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكان المكان الرئيسي للتحركات الشعبية في المدينة، وظل الميدان مكانا رئيسيا للتظاهر طوال تلك الفترة، كما يعد ميدان محمد نجيب بكفر الزيات، أهم ميادين المدينة والذي شهد الحراك الثوري منذ بدايته في 25 يناير، وكان المكان الرئيسي للاعتصامات والاحتجاجات السياسية والشعبية.

وفى مدينة المحلة الكبرى أطلق الثوار ورموز القوى السياسية بالمدينة العمالية على ميدان “الشون” اسم ميدان النصر، لكونه المكان الوحيد الذى شهد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أثناء اندلاع ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة برحيل مبارك، فيما اعتبره البعض منافسا لميدان التحرير نظرا لاتساعه وعدد الثوار الذين شاركوا من خلاله.

من ميدان الشون، خرجت أول مسيرة مناهضة للداخلية مطالبة بإقالة وزيرها الأسبق حبيب العادلي، وشهد الميدان إسقاط أول صورة للرئيس المخلوع مبارك في انتفاضة 6 أبريل 2008، واستمر ميدانا للثوار، كما كان له دوره الكبير في ثورة 30 يونيو، فيما كان ميدان النحاس باشا بمدينة سمنود، ساحة للتظاهرات الغاضبة للمواطنين منذ ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث متعاقبة، ومثله كان ميدان التنظيم في مدينة بسيون، حيث شهد أغلب التظاهرات والفعاليات.