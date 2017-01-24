هل الربيع العربي مسؤول عما وصلنا إليه؟

لا أحب وصف ثورات الشعوب العربية التى اشتعلت فى مواجهة الظلم والفساد والاستبداد بالربيع العربى، فلم تعبر تلك الوثبات سوى عن علامات حياة وتطلع لمستقبل آخر أفضل مما كنا نعيشه، لكن تعثر موجات الربيع العربي ونجاح خطط الالتفاف عليه، لم يخلف عودة الأنظمة إلى المربع القديم بل تجاوزت هذا المربع فى التعاطي مع العديد من القضايا المصيرية المتعلقة بشرفها أو كرامتها أو حقها فى الوجود إلى درك أعمق على كل الأصعدة.

كانت أكثر القضايا المهدورة هى قضية فلسطين التي تحولت من قضية مركزية على الأقل فى وعى الشعوب إلى ظل باهت فى ذاكرة الشرائح الأوسع، بينما بقيت بقية قليلة لم تفقد إيمانها بالقضية واعتبارها البوصلة الصحيحة للحركة والفعل، وهو ما جسدته حركات مقاومة فى عالمنا العربي والإسلامى لازالت ممسكة بجمرة النضال، رغم تصاعد موجات اليأس والتآمر التي بلغت الحلقوم .

صحيح أن الأنظمة التي كانت تحكم العالم العربي قبل موجات الربيع العربي لم تكن داعمة لتحرير كامل التراب الفلسطيني أو حتى التمسك بالحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني سواء تجسد ذلك فى حل الدولتين أو أي مقاربة إستسلامية أخرى، إلا أن هامش المناورة لا شك كان أفضل نسبيا مما هو عليه الآن، خصوصا بعد أن وصلت شعوبنا إلى حالة من الإنهاك جعلت جل جهدها واهتمامها يتلخص فى البقاء فقط على قيد الحياة أي حياة!.

بالرغم من أن ذم بنى إسرائيل في القرآن تعلق بهذا الوصف “ولتجدنهم أحرص الناس على حياة” أى حياة عماها الذل والفضيحة والعار والشنار، إلا أن جل العرب والمسلمون تعلقوا بحياة مماثلة بددوا فيها كل الفرص التى تكفل لهم حياة الأحرار.

فشلت رهاناتهم السابقة على الأعداء فى توفير الأمن والسلام، والتى أكد فيها هذا العدو في كل مرة أنه وفي فقط للكيان الصهيونى فى كل ما يفعل، رغم ذلك لازلنا نسمع صيحات بعض الأعراب التى يستبشرون فيها بقدوم السيد ترامب إلى البيت الأبيض، معتقدين أنه سيخلصهم من العدو الذى أحاط بهم ونشر الإرهاب في ربوعهم وحول العالم، لا أقصد إرهاب داعش أو النصرة فكثير من هؤلاء الأعراب يدعمونهم فى السر ويهاجمونهم فى العلن، لكن أعنى العدو الذى جعلوه إيران تلك الدولة المسلمة التى دعمت المقاومة فى فلسطين ولبنان ولازالت تدعم حق سوريا فى البقاء كدولة موحدة وتصر رغم الحصار على أن تحفر لها مكانا لائقا بكونها دولة قديمة ذات حضارة.

أدهشني جدا إلحاح ضيف من هولاء شاركنى حلقة حول تقييم توجهات ترامب فى مواجهة الإرهاب، حيث وجدته متفائلا يستحث العرب على التحالف مع ترامب والتفاهم معه فهو تاجر يجيد الصفقات.

لم يشبع الأعراب بعد من الصفقات مع الأعداء، لازالوا يراهنون على غيرهم فى ضمان أمنهم ووفق تلك المعادلة لا بأس أن تضع أمريكا خطة أمن المنطقة وترسم خرائطها بحسب مراد الكيان الصهيونى، الذي تحول فى خطاب ووعى هؤلاء إلى حمامة السلام ونموذج الديمقراطية المحمي بالإدارة الأمريكية، التى استهلت خدماتها للعرب والمسلمين بنقل سفارة أمريكا إلى القدس في تأكيد مبكر على توجهات النظام الأمريكى الجديد.

متى انتصرت أمريكا لأمن أو رفاه أو سلام شعوبنا؟ وهى التى دعمت هذا الكيان الصهيونى الذى يراد أن يحل محله في وعينا كعرب ومسلمين خطر إيرانى مفترض أو محتمل، لنغمض عيوننا على جذع إسرائيل بينما نفتحها للنهاية على قشة إيران.

نعم ربما تورطت إيران فى دعم بعض الميليشيات الشيعية فى إطار ردة فعل بين ميليشيات فى مواجهة مجموعات داعش والقاعدة، لكن لنكن صرحاء ألم تدعم تركيا السنية داعش والنصرة؟ كان من مضاعفات الصراعات التي تم إشعالها فى المنطقة على خلفية فشل الربيع العربي وتحويل مساره، أن تحولت دولنا المركزية الأهم كسوريا والعراق إلى ساحات للمواجهة بين الأشقاء على خلفيات مذهبية وعرقية، ضاعت معها أحلام دولة المواطنة ووحدة المصير بين الأشقاء.

نصرخ ولن نمل من الصراخ إلى متى سندع الآخرين يلعبون على تناقضات وهمية فى مصالحنا ،هذا المنطقة من العالم تستطيع أن تطور مقاربتها الخاصة التى تضمن أمنها ومصالحها ،وهو مالايمر عبر لعبة الأحلاف مع الأمريكى مرة والروسى مرة، نستطيع أن نفهم التحالفات المرحلية التى تضمن الحد الأدنى الذي لا يقفز على ثوابت العروبة والإسلام.

لكن لا يجب أن ننسى أنه لن يؤمن مصالحنا سوى التنسيق بين القوى الإقليمية الكبرى فى منطقتنا مصر وتركيا وإيران والسعودية.

كفانا ما جرى فى الحرب العراقية الإيرانية وما جرى في أعقابها، لماذا نلدغ من الجحر مرتين وأكثر.

لن تحقق دولة من أقطابنا الأربعة مصلحتها على حساب الآخرين، لن تدخر أمريكا وربيبتها إسرائيل وسعا فى اختراق واقعنا وتجييره لحساب مصالحها، متى نقرأ تاريخنا القريب أو البعيد؟.

الأزمة ليست فى الربيع العربى الذى كان صيحة يأس من تلك الأنظمة التي فرطت فى تحقيق تنمية جادة أو تجسيد كيان دولي أو إقليمي أو حماية الحد الأدنى من مصالح شعوبنا، الأزمة داخلنا حين نخطأ فنسمى العدو صديقا والشقيق عدو.

فكروا لمرة واحدة فى بناء قدراتكم الذاتية وارسموا خرائطكم بأيديكم، فلن يرسم الآخرون سواء خرائط هلاككم أو إضعافكم لتبقى تلك المنطقة الأفقر والأكثر ذلا بين كل دول العالم.