معارك الفكر والأدب.. الفتنة الكبرى (1)

تعرض كتاب “الفتنة الكبرى” للدكتور طه حسين لكثير من الموضوعات التي أثارت حفيظة الباحثين، ومن أهمها: إنكار وجود شخصية عبد الله بن سبأ، الاعتماد على مصدرين مضطربين في كتابه، وهما “أنساب الأشراف للبلاذري” و”طبقات بن سعد”، كما أورد طه حسين أحاديث ضعيفة، واعتبرها أساسًا لمنهجه البحثي، ومن ثم تعرض لنقد كبير من محمود محمد شاكر، ومحب الدين الخطيب، وسعد محمد حسن.

يقول شاكر ردًّا على طه حسين: “أراد الدكتور طه حسين أن يقول إن الفتنة الكبرى التي أفضت إلى مقتل عثمان إنما كانت فتنة عربية نشأت من تزاحم الأغنياء على الغنى والسلطان، ومن حسد العامة العربية لهؤلاء الأغنياء… فمن أجل تحقيق هذه الكلمة الكبيرة ركب كل مركب في تصوير الحياة الإسلامة بعد الفتح بالصورة التي تنتهي به إلى هذا الفرض وحده دون سواه، وهو الغنى والمال والسلطان وحسد العامة العربية، ولكن طه حسين قد كشف عن هدف آخر حين جاء معرض هذه الفتنة، وهو نفي خبر عبد الله بن سبأ اليهودي، وخبر الكتاب الذي كُتب فيه الأمر بقتل رؤوس وفد مصر”.

يعني قول طه حسين عدم مشاركة اليهود من قريب أو بعيد في دم عثمان والتحريض على قتله، وبذلك خالف أسلوب العلماء في جرح الأخبار، وكذب الرواة في شيء بغير برهان، وصدقهم في شيء آخر بغير برهان أيضًا، وفي الوقت الذي كان فيه طه حسين يلوم الذين يكذبون الأخبار التي نقلت إلينا الفتنة قائلًا: “فنحن إذا فعلنا ذلك لم نزد على أن نكذب التاريخ الإسلامي كله..”، يعود فيكذب الرواة فيما لا يتفق مع هدفه ورؤيته، فالذين رووا أخبار الغنى والمال والسلطان، هم الذين رووا أخبار عبد الله بن سبأ اليهودي، وأخبار الكتاب الذي ورد فيه قتل وفد مصر، فلماذا يثبت بدون برهان وينفي بدون برهان أيضًا؟!

وهدف طه حسين من ذلك أنه أراد” أن يُكبِرَ المسلمين في صدر الإسلام عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل أقبل من صنعاء وكان أبوه يهوديًّا وكانت أمه سوداء، ثم أسلم لا راغبًا ولا راهبًا، ولكن مكرًا وكيدًا وخداعًا…”، وإن كان حذا قصدًا حسنًا، فالحق أحسن وأجمل كما يقول شاكر.

أما عن رأي الاستاذ سعد محمد حسن في كتاب الفتنة الكبرى فيقول: “كنت أعتقد أنه دراسة علمية مستفيضة لابن أبي طالب، فإذا هو على هامش الدراسة، وأول المآخذ هي هذه الطريقة العجيبة في البحث؛ فأنت لا تكاد تعثر في ثنايا الكتاب على مرجع واحد من المراجع التي اعتمد عليها المؤلف، دون أن يعنى بذكر مرجع أو رقم صفحة، والأكثر غرابة هو أن المؤلف يكثر النقل من البلاذري، ثم لا يشير إلى أي كتاب للبلاذري، ولم يذكر ذلك في نهاية الكتاب، كما اعتمد في بحثه على مراجع ثاتوية ليسة أصيلة في البحث”.

ويأتي السيد محب الدين الخطيب بنقد لاذع على قول طه حسين: “ولم يُطِقْ عثمان نفسه معارضة أبي ذر، فأخرجه من المدينة، واضطره إلى أن يقيم في الرملة حتى مات…”، فيقول والصواب في أمر أبي ذر ما رواه ابن خلدون في العبر: أن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان في الخروج من المدينة إلى الربذة لا الرملة كما قال طه حسين.