مصر وأمريكا خارج صندوق المؤامرة.. كشف حساب

بعد نهاية ولايته رسمياً وتنصيب غريم حزبه اللدود، لا شك أن ما تركه باراك أوباما مفتوحاً من ملفات على سطح مكتبه كثير، ولا شك أيضاً أن ملف القاهرة هو أحد تلك الملفات المفتوحة الكثيرة، كما أنه من المؤكد أن صعوبة وفداحة تلك الملفّات تكمن في كونها ستقع في يد المرشح الجمهوري الفائز “دونالد ترامب” لاستكمالها بعد رحيل أوباما عن البيت الأبيض.

لم تكن العلاقات بين البلدين تسير وفقاً لخط مستقيم طوال تاريخها، بل شابها التعرج صعوداً وهبوطاً وفقاً للمصالح المشتركة وسياسات الدولتين في القضايا الخلافية والتوجّهات التوافقية، فقد كانت الولايات المتحدة دائماً تعلن الصداقة والود تجاه مصر إلا حينما تخرج السياسات المصرية دبلوماسياً وعسكرياً خارج العباءة الأميركية، والمثالين الأوضح هنا هما موقف الولايات المتحدة من صفقات التسليح المصرية عام 1955 حينما اتجهت مصر صوب عقد الصفقات مع المعسكر الشرقي وعلى وجه الخصوص الصفقة المصرية التشيكوسلوفاكيّة والتي اعتبرتها الإدارة الأميركية جرس إنذار ينوّه إلى خروج الحليف المتمرّد عن السيطرة، وبالرغم من ذلك لم تسمح الإدارة ذاتها بالهجمة البريطانية الفرنسية العسكرية ضد مصر في العام التالي في ظل تلك العلاقات المتردّية بعد صفقات التسليح وتأميم قناة السويس وإعلان مصر استعدادها للتفريط في المعونة الأميركية مقابل استقلال القرار الوطني، ولكن الأرجح هنا أن التدخل الأميركي لوقف العدوان الثلاثي على مصر جاء لتحجيم الطموح البريطاني الفرنسي في العودة للسيطرة العسكرية والاقتصادية في المنطقة من خلال التدخل المباشر من قِبل البلدين. وهنا كانت الولايات المتحدة تعلن عن عالم جديد ومفردات جديدة للعلاقات الدولية.

أما المثال الثاني فهو الرفض الأميركي الصارخ للتدخل المصري في اليمن ضد النفوذ السعودي والدعم العسكري المصري للثورة اليمنية، وهنا لم تستمع مصر لنداءات الإدارة الأميركية واستكملت طريقها في ذلك الشأن واستمر ضخ القوات المصرية على أرض اليمن. وهنا تدخّلت الولايات المتحدة بذات المنطق الذي تدخلت فيه أمام العدوان الثلاثي 1956، وهو تحجيم أي قوة أخرى تبرز أنيابها الاسترتيجية في منطقة الشرق الأوسط تحديداً. وهو الأمر الذي تلاه الدعم الأميركي الكامل للاحتلال الإسرائيلي خلال نكسة 1967 حينما لم تستمع مصر إلى النداءات المتكررة.

وبالإضافة إلى التوترات التي شابت العلاقات منذ 25 يناير 2011 مروراً بـ 30 يونيو 2013 والدعم الصريح من الولايات المتحدة لصعود جماعة الإخوان ورفضهم للإطاحة بالجماعة من الحكم، الأمر الذي وصل إلى تعليق المعونة العسكرية الأميركية لمصر حينها، فإن إدارة أوباما بدت وكأنها تريد تعليق ذلك الملف واستكماله لاحقاً من خلال الإدارة الجديدة والتي افتُرض أنها لن تخرج من يد الحزب الديمقراطي، الأمر الذي انكسر بفوز “ترامب” بالانتخابات الأخيرة.

في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، اجتمع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بكلا المرشحين وأخذ اللقاءان شكلاً بروتوكولياً لدولة بحجم مصر تعمل على تأمين المسقبل وجس النبض بين البلدين في ظل العلاقات المتدهورة نسبياً بعد عقود من اتفاقية “كامب ديفيد” والتي شهدت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.

وفي تلك الزيارة أعلن ترامب تقديره لإدارة السيسي لمصر، وأضاف في كلماته التي رصدتها الصحف المصرية أنه يضع إعادة العلاقات لنصابها الطبيعي بين البلدين ضمن أولويات إدارته حال فوزه بالانتخابات، وهو الأمر الذي شدد عليه خلال حديثه والرئيس المصري عقب إعلان فوزه بالفعل، كما يمكن أن نستشف من طبيعة خطاب ترامب كرجل أعمال في المقام الأول أنه سيعود بقواعد السياسة الأميركية إلى نقطة المصالح الاقتصادية المجرّدة والتي تشكّل العلاقات بين بلده والشرق الأوسط عموماً من خلال إبقاء الهدف متمحوراً حول نقطتين اقتصاديّتين ونقطة استراتيجية، وعلى المستوى الاقتصادي وفي الأساس تهتم الولايات المتحدة بملفّين أساسيين في المنطقة، هما ملف حريّة الملاحة وملف الطاقة، الأمر الذي وصل إلى ذروة توتره منذ 1967 إلى 1973 حينما أغلق جمال عبد الناصر مضيق “تيران” المصري في وجه السفن الأميركية مما أعطى للولايات المتحدة دافعاً أكبر للدعم الكامل لإسرائيل خلال النكسة، والذي انتهى بنصر أكتوبر 1973 وما تلاه من عملية السلام وما عُرف بالوفاق الساداتي الفيصلي، الذي يأخذنا إلى النقطة الثانية وهي ملف الطاقة.

انطلاقاً من هنا تشكّلت مرحلة الوفاق شبه التام بين أميركا ومصر بضمان بقاء ملفيّ الطاقة وحرية الملاحة بمأمن عن أي تغيّرات قد تطرأ، أما النقطة الاستراتيجية فهي أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أعلن ترامب انحيازه التام تجاهه أكثر من مرّة وأنه سينطلق دائماً في ملف السلام في المنطقة من خلاله منحازاً إلى أمن إسرائيل كمُنطَلق أول وأرضية مشتركة.

ومن هنا يمكن التكهن بأن التواجد الأميركي في المنطقة ككُل وكطرف في المعادلة بين مصر وإدارة الولايات المتحدة سيرتكز على تلك النقاط، بالإضافة إلى نقاط فرعية مثل: مكافحة الإرهاب والاستثمار وإعادة رسم خطوط الهجرة والانتقال بين البلاد، وهو الأمر الذي بدأ يتضح من خلال الخارطة الجديدة التي طرحتها وزارة الخارجية الأميركية للمناطق الآمنة الصالحة للانتقال والتي وضعت مصر باللون الأخضر “مكان آمن” بين دول ملتهبة من جميع الجهات في أفريقيا وغرب آسيا وجنوب أوروبا، الأمر الذي يُعد نقلة من نوعها خلال السنوات الست الماضية وفي ظل كل الملفات المفتوحة بين البلدين والتي تحوم التكهّنات والمراهنات حولها.