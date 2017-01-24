محارق النفايات الطبية بسوهاج.. مخالفات بيئية وفنية

يشهد مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر في محافظة سوهاج، الذي يخدم كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة، حالة شديدة من الإهمال، بسبب تناثر النفايات أمام المكان وفي محيطه بكميات كبيرة، نتيجة توقف 6 محارق من إجمالي 8 محارق، مما تسبب في تلويث البيئة بشكل كبير.

إلى جانب ذلك، تتصاعد كمية كبيرة من السحب الكثيفة من المحرقتين اللتين تعملان، ما يسبب خطورة على حياة السكان المحيطين بالمجمع، وخاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الصدر، وكذلك وجود مخزنين مملوءين بالنفايات الخطرة بالمجمع دون غلقهما طبقا للتعليمات، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لقانون النفايات الخطرة الناتجة عن المستشفيات، مما يزيد من عمليات انتشار العدوى بالأمراض المعدية، ووجود كمية كبيرة من الرماد الناتج عن الحرق بجوار المحارق لم يتم التخلص منه، وهو ما يجعله عرضه للتناثر في الجو بفعل الرياح وعوامل الجو الأخرى.

فضلا عن ذلك، يعاني مجمع المحارق من عدم توفر وسائل وأدوات الحماية المدنية، حيث إن “بوش” الحريق الوحيد الموجود بالمكان معطل، وتوجد 2 طفاية حريق لا تعملان منذ فترة، وهو ما يزيد من حجم المشاكل بالمكان ويكشف عن غياب الرقابة والمتابعة .

وقال مصدر بإدارة البيئة بديوان عام محافظة سوهاج، إن المحارق الـ6 متوقفة منذ فترة، وكل المسؤولين المعنيين سواء في إدارة البيئة أو المجلس الإقليمي للصحة يعلمون ذلك ولكن الكل يتجاهل، خاصة لبعد منطقة المحارق عن مسار الجولات الميدانية للمحافظ، مضيفا أن المخلفات المتناثرة في أرجاء مجمع المحارق تقدر بحوالي 20 طن، كما أنه يتم وزن النفايات الواردة بسيارات مديرية الصحة عن طريق ميزان صغير لا يتناسب مع حجم النفايات الواردة يوميا، مما يؤدى إلى تعطيل العمل بالمجمع، وهو ما يدل على أن الكميات المسجلة بسجل حركة النفايات مغاير للواقع، أي أن الموجود على الطبيعة بالمكان أكثر بكثير مما هو مسجل في دفاتر المحارق .

وأكد المصدر أن من بين المحارق الـ6 المتوقفة محارق تعطلت في فترة الضمان، وهو ما يؤكد غياب عمليات الصيانة، مشيرا إلى أن أكثر من جهة رقابية تحقق في وقف تلك المحارق، وأنه من الوارد أن يدان أكثر من مسؤول عن مجمل تلك الأوضاع.

من جانبه، قال رشاد محمود، مدير عام إدارة البيئة بسوهاج، إنه كان في مطلع شهر يناير الجاري ضمن لجنة شكلها المحافظ لمعاينة مخالفات مجمع المحارق بحي الكوثر، للوقوف على كافة المخالفات، ووضع الحلول المناسبة لها، مضيفا أنه تم رفع تقرير للمحافظ بكل العيوب الفنية للموقع، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية الغائبة، وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه يجري العمل على حلها .

وأوضح أنه سيتم إصلاح المحارق المعطلة، وتركيب أبواب للمخازن، لمنع تطاير المخلفات الطبية الخطرة في العراء بمحيط المكان .

وقالت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنها قامت بتعيين مدير جديد لإدارة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية، تكون مهمتها العمل على صيانة المحارق المتوقفة، وفيما عدا ذلك، امتنعت سلطان، عن الإدلاء بتصريحات أخرى قائلة: “مينفعش أدلي بأي تصريحات حاليا لأننا في فترة انتقالية، وأنا لسة جديدة في المكان، وبحارب على كل الجبهات”.

بدوره قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج إنه تمت إحالة كافة المخالفات الفنية والبيئية الموجودة بجمع المحارق بحي الكوثر للنيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات فيها، مشددا على أنه لا تهاون ولا تفريط في صحة المواطنين، فيما أشار إلى أن أي مسؤول أو منشأة ستخالف شروط السلامة والصحة المهنية ستتعرض للمساءلة والعقاب بكل حسم.