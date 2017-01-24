في الانتخابات التمهيدية.. تشرذم «اليسار» الفرنسي يهدد بإقصائه

منافسة شرسة شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية لحزب اليسار الفرنسي، أدت إلى إقصاء خمسة مرشحين لتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية المقرر لها أبريل ومايو من العام الجاري، حيث انتهت المنافسة بين المرشحين السبعة بفوز وزير التربية السابق، بنوا هامون، ورئيس الوزراء السابق، مانويل فالس، من أجل التأهل للدورة الثانية في 29 يناير الجاري، التي سيتأهل منها مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية في دورتها الأولى، الأحد الماضي، تصدر وزير التربية السابق “هامون” الذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي، النتائج بأكثر من 36% من الأصوات، مقابل حصول “فالس” الذي يمثل جناح اليمين في الحزب على 31 % فقط من الأصوات ليحل ثانيًا.

وجاء في المراكز اللاحقة المرشحون، الوزير السابق، أرنو مونتبور، بـ18 %، والوزير الاشتراكي السابق، فانسون بايون، بـ6.4 %، ثم وزير حماية البيئة، فرانسوا دو روجي، ورئيسة حزب اليسار الراديكالي، سيلفيا بينيل، والوزير جان لوك بنامياس.

بنوا هامون

ولد بنوا هامون في 26 يونيو عام 1967، في سان رينان، وشغل العديد من المناصب، بينها نائب أوروبي سابق، ومتحدث سابق باسم الحزب الاشتراكي في الفترة بين 2008 و2012، ونائب في الجمعية الوطنية منذ عام 2012، قبل أن يتم تعيينه في منصب وزير التعليم في حكومة الرئيس فرنسوا هولاند، الثالثة، حيث تولى منصبه في الثاني من شهر أبريل عام 2014، لكنه لم ينه ولايته حيث خلعه رئيس الوزراء حينها، مانويل فالس، بسبب مواقفه المعارضة لسياسة الحكومة.

أعلن هامون ترشحه للانتخابات التمهيدية لحزب اليسار في 16 أغسطس الماضي، ودعا مناصريه إلى تجمع شعبي نظمه في ضواحي باريس يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وهاجم في هذه المناسبة حكومة فالس بشكل لاذع، قائلا: لا يجب على ناخبي اليسار تحمل عدم شعبية حكومة فاشلة، ولا قانون عمل لا يخدم مصالح العمال، ولا إسقاط الجنسية.

مانويل فالس

ولد مانويل فالس في مدينة برشلونة الإسبانية أغسطس عام 1962، من أم سويسرية وأب إسباني من كاتالونيا، وحصل على الجنسية الفرنسية عام 1982، والتحق بالحزب الاشتراكي الفرنسي وهو لايزال شابا في السابعة عشر من عمره، حيث كان مؤيدًا قويًا لرئيس الوزراء الأسبق، ميشيل روكار، وعمل لحسابه بين عامي 1988 و1991.

يعتبر فالس من أبرز مرشحي الحزب اليساري الفرنسي، وتوقع العديد من المراقبين قبيل انطلاق الجوله الأولى من الانتخابات التمهيدية، فوزه على جميع منافسيه باعتباره أكثر المرشحين حظًا وذلك بالنظر إلى تاريخه السياسي، حيث يعتبر من أهم رموز الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والأمنية، كما شغل منصب رئيس الوزراء لحكومة الرئيس الحالي، فرنسوا هولاند، في 31 من مارس عام 2014 حتى السادس من ديسمبر الماضي، قبل أن يستقيل من منصبه ليعلن الترشح للِانتخابات الرئاسية بعد أن قرر هولاند عدم الترشح لولاية ثانية، كما أن فالس يحظى بدعم من كوادر في الحزب الاشتراكي بين نواب ووزراء، أبرزهم وزير الدفاع، جان إيف لودريان، ووزير الاقتصاد، ميشال سابان، ووزيرة التعليم، نجاة فالو بلقاسم.

إلى جانب تاريخ فالس السياسي الكبير، تأتي أيضًا أحداث كارثية وقعت في فرنسا خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، حيث ضرب الإرهاب باريس مرتين في عام واحد، أولهما حادثة مهاجمة مقر صحيفة شارلي إيبدو في يناير عام 2015، التي سقط فيها 12 قتيلًا، والثانية في 13 نوفمبر 2015، عندما وقعت سلسلة هجمات في باريس وسان دوني، شملت عمليات إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن أدت إلى سقوط 130 قتيلًا.

رغم اشتداد المنافسة بين هامون وفالس، وتاريخ المرشحين السياسي وما يحظيان به من دعم كبير من كوادر الحزب الاشتراكي، إلا أن العديد من المراقبين رأوا أن استمرارية الحزب الاشتراكي مهددة، خصوصًا أنه يشهد انقسامات عميقة بعد خمس سنوات في السلطة ممثلًا بالرئيس فرانسوا هولاند، وسيكون على الفائز في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار توحيد صفوف الحزب اليساري ليتمكن من خوض منافسه شرسة مع مرشحي اليمين واليمين المتطرف من الناحية الأخرى، ناهيك عن ضعف عدد المشاركين في الانتخابات التمهيدية لليسار، حيث يؤكد المنظمون مشاركة حوالي 1.5 مليون ناخب فقط في الجولة الأولى، في الوقت الذي جذب فيه اليمين في الانتخابات التمهيدية التي خاضها في نوفمبر الماضي أكثر من أربعة ملايين ناخب في الدورتين، ما يرجح بأن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع من مايو المقبل، ستشهد منافسة بين اليمين، ممثلاً بـ”فرنسوا فيون”، واليمين المتطرف ممثلاً بـ”مارين لوبن” وممثل حزب اليسار، سواء “هامون” أو “فالس”.