صور| «العطارة القاتلة».. مصانع لإنتاج البهارات والتوابل في المنيا

تمتلئ أسواق المنيا بالكثير من البضائع والسلع غير المرخصة مجهولة المصدر، والمنتشرة بكميات هائلة، والتي تنتجها مصانع تعمل دون ترخيص وبعيدا عن الإشراف والمراقبة وتفتقد شروط المطابقة للمواصفات الصحية والبيئية اللازمة،نتيجة وجودها في القرى القريبة من الظهيرين الصحراوي الغربي والشرقي للمحافظة.

وللمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تتمكن الأجهزة التموينية بالمنيا، بالتعاون مع الجهات الرقابية من التوصل إلى أكبر المصانع التي تعمل بالمناطق الصحراوية النائية، بدون ترخيص، وتنتج كميات كبيرة من مواد “العطارة”، إذ تعدت تلك المصانع مرحلة خلط المواد الغذائية بأخرى فاسدة، وباتت تصنع تلك السلع من مواد مجهولة وبعضها من الأخشاب والصبغات والعجائن المختلفة.

وتمكنت مديرية التموين بالمنيا، مساء أمس الاثنين، من ضبط مصنع لطحن وتجهيز البهارات بدون ترخيص بالطريق الصحراوى الغربى عند مدخل بنى مزار، ويديره شخصان تبين أنهما يقومان باستخدام قشر الفول السوداني على أنه كركديه، وخلط بعض المواد غير المعلومة من العجائن ليصبح مماثلًا للفلفل الأسود، واستخدام نشارة الخشب وخلطها على الكمون المصرى والمستورد، وغش النباتات العطرية المختلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، قال إن الحملة ضبطت 85 طن مكونات بهارات مغشوشة، تحوي 275.28 طن قشر فول سوداني مصبوغ باللون الأحمر على أنه كركديه، و345. 23 طن حبيبات مستديرة غير معلومة سوداء اللون معدة على أنها فلفل أسود، و10 أطنان دقيق مجهول المصدر، و239. 6 طن فوسفات وألوان صناعية متنوعة غير مصرح بها، و5.850 طن شطة مغشوشة مخلوطة بنشارة خشب مصبوغة باللون الأحمر، و3 أطنان حبيبات مجهولة المصدر، و750. 2 طن حبيبات مستديرة الشكل غير معلومة معدة على أنها كوسبرة حب.

وأضاف يوسف لـ”البديل” أن أكثر المصانع التي يتم ضبطها مما يطلق عليها مصانع “بير السلم” توجد في القرى والمناطق القريبة من الصحراء، لسهولة عملها بدون ترخيص، إذ تم ضبط عشرات المصانع مؤخرًا لغشها التجاري، ولكن كانت المفاجأة بضبط مصانع تستخدم أساليب جديدة وشديدة الخطورة تعرض حياة المواطنين للخطر، من خلال خلطها لمواد مجهولة المصدر والتكوين ضمن منتجات مشابهه للحقيقية.

وشدد على أهمية وعي المواطنين بعدم الشراء إلا من أماكن موثوق منها، مطالبا بالإبلاغ عن أية مصانع أو متاجر أو منتجات يشتبه في عدم جودتها أو مطابقتها للمواصفات.