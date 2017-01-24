جورج إسحاق لـ«البديل»: انتفاضة «تيران وصنافير» بعث لحراك يناير

القداس وصلاة الجمعة.. مشاهد حقيقية للثورة جسدت المواطنة

غياب القائد وتحالف الإخوان من «العسكري».. أبرز أسباب تراجع الثورة

الرئيس السيسي ينحاز شكليا لـ«يناير»

مفيد شهاب جامل الحكومة في «سعودية الجزيرتين»

حكومة شريف إسماعيل فاشلة.. وأرفض التعديل فيها

البرادعي صفحة وطويت

علاقة الإخوان بالشارع انقطعت.. والتصالح مع الجماعة باهظ الثمن

الأحزاب تعيش حالة سيئة.. والدولة لم تدعمهم

المشهد الحقوقي بائس.. والقانون يغل يد «القومي للإنسان»

يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية

صاحب تاريخ نضالي وأحد مؤسسي «كفاية» أبرز الحركات المعارضة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي لعبت دورا كبيرا في إشعال ثورة يناير، وكانت مواقفه واضحة مع كل الأنظمة التي توالت على حكم مصر بعد ثورة يناير، لديه يقين بأن الثورة سوف تحكم يوما ما مهما طالت السنوات، إنه جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي التقت به «البديل» لاستعادة ذكريات ثورة 25 يناير ورأيه في المشهد السياسي الحالي.. وإلى نص الحوار..

6 سنوات على ثورة يناير.. حدثنا عن الـ18 يوما بميدان التحرير؟

18 يوما لن ننساهم، حدث فيهم تغيير جذري في تاريخ المصريين وطريقتهم في التعامل مع الأشياء، والاصطفاف ضد تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يؤكد أن القوة الحية للثورة مازالت موجودة، وتظهر بوضوح في الفترات الحرجة التي تمر بها البلاد، وتثبت شراكتها في الأحداث، التي كانت من أهم أهداف ثورة يناير، وهو ما لا يعترف به النظام السياسي الحالي الذي ينفرد بالسلطة والحكم.

ما أبرز المشاهد المحفورة في ذهنك أيام الثورة؟

المشهد المهيب يوم الجمعة في الميدان، حيث يقام القداس في الصباح، ثم صلاة الجمعة في الظهيرة، ومثل تجسيدا حقيقيا للمواطنة، بعيدا عن العبارات “السخيفة ” التي نسمعها دائما عن الوحدة الوطنية، فالمواطنة المصرية تحققت في ميدان التحرير خلال 18 يوما وكتبت بحروف من نور فى التاريخ.

لماذا لم تتحقق مطالب «عيش حرية عدالة اجتماعية» بعد سنوات من الثورة؟

بجانب ضعف أداء القوى الثورية بعد 25 يناير، لم يكن للثورة رئيس أو زعيم، وكانت ثورة غضب ومطالب بتنحية مبارك، ولم يتجمع السياسيون وقتها على مطلب واحد، وكانت من أخطر الأمور التي واجهت الثورة وأهدافها، حتى وصلنا للمشهد الحالي بوضع الشرفاء ومفجري الثورة داخل السجون، والحرامية والفاسدين بالخارج تتصالح معهم الدولة لاسترداد الأموال التي نهبوها، بالإضافة إلى اختراق جماعة الإخوان للثورة وتحالفهم مع المجلس العسكري وانسحابهم من الميدان يوم 16 فبراير.

المجلس العسكرى ليس مسؤولا وحده عن تصعيد الإخوان فالقوى المدنية دعمتهم أيضا؟

صحيح، وهذا أحد الأخطاء التي تعترف بها القوى المدنية الآن، لكن وقتها لم نعلم أن الجماعة كانت تسير نحو المغالبة والانفراد بالسلطة، فكان حديثهم مع القوى الوطنية يعكس أنهم مؤمنون بالمشاركة وليس المغالبة، وللأسف خدعت القوى الوطنية في الجماعة وصدقت كذبهم.

ما الدروس المستفادة من ثورة يناير؟

أطالب كل من شارك في الثورة أن يراجع مواقفه، ويبحث عن أسباب عدم تحقيق أهدافها، المراجعة مهمة، لكن التغني فقط بالثورة وبضياع مطالبها ليس حلا، ورغم حالة الإحباط بفشل أهداف يناير، لكن سوف يأتي يوم تحكم فيه الثورة؛ لأن هناك تحول خطير حدث للمصريين وأصبح لديهم شعور حقيقي بأن بلدهم رجعت لهم، وعلموا جيدا أهمية صوتهم وقيمته.

كيف ينظر النظام السياسي الحالي لأهداف ثورة يناير؟

لا أحد يستطيع إنكار ثورة يناير حتى الرئيس السيسي، فالثورة معترف بها دستوريا، لكن التطبيق العملي شيء مختلف، نحن نمر بمرحلة منزوعة السياسة، فالرئيس السيسي ينحاز شكليا لثورة يناير، لكن على أرض الواقع، لا نجد ذلك.

أعلنت هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير» مقضاة الحكومة بتهمة الخيانة.. كيف ترى الأمر؟

بكل تأكيد النظام يتحمل المسؤولية السياسية عن اتفاقية تيران وصنافير، لكن فكرة الهجوم والتخوين غير مطلوبة بهذا الشكل، وأعتقد أن المعلومات غابت بقوة قبل توقيع الاتفاقية، وكان هناك قرار انفرادي، فكان مفترض أن تدلي شخصيات بخبرتها ورأيها الصحيح في القضية، ومن المدهش أن يشرف الدكتور مفيد شهاب على دكتوراة تؤكد مصرية الجزيرتين، ونجده يتقدم بمجاملة للحكومة والرئاسة ويعلن سعوديتهما! فالمجاملة في أرض الوطن غير مقابلة.

كيف ترى التعديل الوزاري المرتقب؟

أرفض فكرة التعديل الوزاري؛ لأن حكومة شريف إسماعيل فاشلة بكل المعاني، وكان عليها أن تتنحى بالكامل، حيث تتمتع بطريقة أداء عشوائية بل ومتدنية، وغابت عنها الرؤية في كثير من الأزمات، ما ترتب عليه إصدارها قرارات ثم العدول عنها.

كيف ترى ظهور الدكتور البرادعي مرة أخرى في المشهد السياسي؟

البرادعي صفحة وطويت، فكان عليه أن يستمر معنا ويرى ما عانته البلاد منذ فض رابعة.

أصدر الإخوان بيانا عن تقييمهم للأوضاع منذ الثورة.. هل تعتقد أن يتصالح النظام مع الجماعة؟

من تصالح مع جماعة الإخوان من الأنظمة السياسية السابقة دفع الثمن غاليا، وإذا أراد السيسي أن يدفع الثمن الذي تكبده مبارك والسادات، عليه أن يتصالح، أما على المستوى الشعبي فقد انقطعت علاقته بالجماعة تماما.

ما تقييمك لأداء الأحزاب السياسية بعد 6 سنوات من الثورة؟

جميع الأحزاب في حالة سيئة؛ فالوفد منقسم على نفسه، وكان لدينا أمل في حزب الدستور، الذي يعتبر تجربة مميزة تضم شبابا متميزا مليئا بالحماس، لكن الدولة أيضا يقع عليها دور مهم، حيث لم تساند الأحزاب أو تدعمهم، وعلى الأحزاب أن تراجع سياستها ودورها.

هل تستطيع الأحزاب تجهيز مرشح رئاسي في 2018؟

لا أعتقد، حتى الأحزاب التي تتواصل مع السلطة حاليا أيضا ضعيفة وواهية، والحل أن تتشكل قوى مدنية حقيقية وطنية من شخصيات عامة وتتوصل إلى مرشح.

بصفتك عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. ما تقييمك للمشهد الحقوقي منذ ثورة 30 يونيو حتى اليوم؟

مشهد بائس يضم مخالفات شديدة، وحاولنا بقدر ما استطعنا أن نقاومها، لكن المجلس الحالي من أفضل المجالس الحقوقية التي جاءت في تاريخ مصر، ومستمر في أداء عمله رغم كل الضغوط، ونطالب بتعديلات في قانون إنشاء المجلس حتى يكون أكثر استقلالية وفاعلية، فالمجلس الحالي خاض معارك كبيرة، منها قانون الخدمة المدنية، كما قدم قوانين منع التمييز والتعذيب، وآخر معاركنا، قانون الجمعيات الأهلية، وقدمنا ملاحظتنا عليه، لكن المجلس ليس لديه صلاحيات أو سلطات لتنفيذ هذه التوصيات، فالمجلس وفقا للقانون الحالي موقعه استشاري فقط.

بمناسبة الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية.. تم إقراره من البرلمان ولم يصدق الرئيس عليه حتى الآن؟

هناك تخبط وعشوائية وعدم شفافية في التصريحات، نحن لا نعلم أين يوجد قانون الجمعيات الأهلية الآن، هل مازال داخل البرلمان أم ذهب للرئاسة، وقرأنا تصريح لوزير الدولة للشؤون النيابية بأن القانون مازال بمجلس النواب، ولا نعلم كيف يبقى كل هذه المدة مع مرور 30 يوما عن المدة القانونية المفروضة لموافقة أو رفض الرئاسة له بعد إقرار البرلمان!

كيف ترى ملاحقة الدولة للحقوقين وآخرها تجميد أرصدة مركز نظرة للدراسات النسوية ومديره؟

لن يحل هذه الأزمات إلا قانون محايد محترم يتيح الفرصة للعمل الأهلي بحرية وانضباط، وأرسلنا إلى المجلس النواب مذكرة أثناء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية تضم ملاحظات كثيرة حول القانون وتضمن حماية العمل الأهلي في مصر ولم يلتفت إليها.

ما تقييمك لأداء وزارة الداخلية قبل وبعد 25 يناير؟

لم يتغير شيء، وأطالب دائما الوزارة بإعادة نظرتها للأمور، وإعادة تدريب رجالها بشكل احترافي، وهناك من درسوا في الخارج ولديهم خبرات في مجال إصلاح للجهاز الشرطي، أرجو الاستفادة بخبراتهم وعلمهم، وأن يعاد بناء وزارة الداخلية بشكل أكثر تحضرا، وترك الطرق التقليدية القديمة التي عفا عليها الزمن، فالمجتمعات تتغير.