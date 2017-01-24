بالمستندات.. إهدار الملايين ببني سويف لعدم تقنين الوحدات السكنية المحولة لتجارية

أصبح عدم تنفيذ القرارات الحكومية وإهدار موارد الدولة مسلسلًا مستمرًّا ببني سويف، وذلك إزاء القرارين الصادرين بأرقام 9989 و10818 من محافظ بني سويف الأسبق بتشكيل عدة لجان بجميع مراكز بني سويف السبعة؛ لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تغيير الوحدات السكنية الحكومية إلى أنشطة تجارية وتوفيق أوضاعهم، مع الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لهذا الأمر. وتشكل تلك الوحدات أعدادًا كبيرة، خاصة بعد تحويل المواطنين غرضها السكني إلى تجاري في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011، ويبلغ عددها بمدينة بني سويف ما يقارب الـ 250 وحدة، تمارس النشاط التجاري دون تقنين أوضاعها؛ مما يتسبب في ضياع وإهدار موارد مالية كبيرة، يمكن من خلالها حل الكثير من مشكلات المحافظة.

وتم استصدار قرارات إدارية من المحافظين المختصين بتوفيق الأوضاع لتلك الحالات، وتشكيل لجنة على مستوى المحافظة؛ لبحث آليات توفيق أوضاع حالات التعدي تلك، وبعد انتهاء عمل اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام حينذاك برقم 922 لسنة 2014 والتي انتهت بالعرض على المحافظ، الذي قام بإحالتها للمستشار القانوني للمحافظة، وبناء عليه تم صدور القرار 9989 لعام 2014 بتشكيل اللجان لاتخاذ الإجراءات حيال توفيق الأوضاع طبقًا للقرار المشار إليه، والتي تخص تحويل الشقق السكنية إلى محلات تجارية.

وأعقب ذلك قيام المستشار مجدي البتيتي, محافظ بني سويف الأسبق، باستصدار القرار الإداري رقم 10818 لعام 2014 والذي جاء مادته الأولى: “على الوحدات المحلية بالمحافظة إخطار هيئة قضايا الدولة بتوقيف الدعاوى المقامة ضد الحالات التي قامت بتحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية، وذلك وقفًا تعليقيًّا، حتى يتم الانتهاء من تقنين أوضاعهم وفقًا لقرار المحافظ المنظم للإجراءات برقم 9989 لعام 2014”.

ورغم إخطار رئيس مجلس الدولة بإيقاف الدعاوى المقامة ضد جميع الحالات التي تم التعدي عليها؛ تمهيدًا لتوفيق أوضاعها، إلا أن الأهالي، ومنذ عامين على استصدار تلك القرارات، يمارسون النشاط التجاري بالمخالفة، ولم يقننوا أوضاعهم؛ مما يشكل إهدارًا لموارد الدولة بآلاف الجنيهات سنويًّا.

ويتمثل تواجد أغلب تلك الوحدات بعدة مناطق، ويأتي أبرزها بشارع عبد السلام عارف “مساكن الشرطة العسكرية ” وشارع (17) وشارع (23) ببني سويف الجديدة، وشارع صلاح سالم بجانب شارع عبد السلام عارف، بالإضافة إلى مساكن حوض الدلالة ومساكن المعهد الديني بحي “مقبل الجديد”، ومساكن شرق النيل بجوار إدارة المرور، وشارع (19) ببني سويف الجديدة خلف مدرسة الحديثة بنات.

وقال محمد عبد الدايم, مدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لـ “البديل”: يجب ضروره التحرك بشكل سريع وقيام اللجنة المشكلة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، خاصة وأن جميع أصحاب المحلات هم من الشباب الذين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام، ولا بد من إيجاد الوسيلة الشرعية لهم؛ أسوة بما تم في موضوع المغاسل التي قمنا بتوفير المكان المناسب لهم؛ لنقلهم خارج الكتلة السكنية.

وأضاف: طالما أن هناك قرارًا صادرًا من جهة الإدارة، فإننا ننتظر حتى قيام اللجنة المشكلة بإفادتنا عما تم اتخاذه حيال كل حالة؛ وذلك لمعرفة الإجراء الذي تم اتخاذه وما يترتب عليه من كيفية توفيق الأوضاع لكل حالة على حدة.

واختتم: هناك عوائد مالية كبيرة إذا تم تنفيذ القرارات الخاصة بتوفيق الأوضاع، وسيتيح صندوق الإسكان، وفقًا للقرارات الصادرة، وحسب تقدير اللجنة لسعر المتر الواحد، توفير مبلغ يصل لحوالى 4 ملايين جنيه بمدينة بني سويف وحدها، بخلاف المراكز الإدارية الأخرى: الواسطى – ناصر – إهناسيا المدينة – ببا – سمسطا – الفشن.