بالفيديو.. مهارات وأهداف دبابة الأهلي الإيفواري

نجح النادي الأهلي، بقيادة الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي، في إنهاء صفقة الإيفواري سليمان كوليبالي، مهاجم فريق كليمانورك الاسكتلندي.

ووقع اللاعب الإيفواري لمدة أربع سنوات ونصف، مقابل 800 ألف دولار، يحصل عليها ناديه الاسكتلندي عقب اجتيازه الكشف الطبي اليوم والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، بالإضافة إلى 25 في المائة من إعادة بيعه مرة أخرى و50 ألف دولار وفقًا لنسبة مشاركاته مع المارد الأحمر.

ويعد كوليبالي ثالث اللاعبين الأجانب في الفريق الأحمر بعد رفع اسم الغاني جون أنطوي من قائمة الأهلي لإعارته إلى صفوف مصر المقاصة حتى نهاية الموسم الجاري.

والثلاثة أجانب هم: التونسي علي معلول، الظهير الأيسر، والجناح النيجيري جونيور أجاي، والوافد الجديد الإيفواري كوليبالي.

ويعد مهاجم فريق كليمانورك الاسكتلندي ثاني صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي، بعدما نجح الأحمر في ضم عمرو بركات، لاعب ليرس البلجيكي.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في الظفر بخدمات اللاعب بعد صراع كبير مع الغريم التقليدي الزمالك، الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا.

مقطع فيديو لمهارات وأهداف لاعب الأهلي الجديد