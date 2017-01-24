بالفيديو.. المغرب تمنح العرب ثاني مقاعدها في دور الثمانية بـ«كان 2017»

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017»، عقب تغلبه على نظيره ساحل العاج بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب «أوييم» في ختام دور المجموعات بالمجموعة الثالثة.

سجل هدف المباراة الوحيد رشيد عليوي، في الدقيقة 19 من أحداث شوط المباراة الثاني؛ ليؤمن عبور منتخب بلاده إلى الدور الثاني.

الانتصار رفع رصيد أسود الأطلسي إلى ست نقاط يتأهل بها كوصيف للمجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد أفيال ساحل العاج عند نقطتين؛ ليغادر البطولة مبكرًا.

بهذا الانتصار والتأهل بات المنتخب المغربي ثاني المنتخبات العربية المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب، بعدما نجح نسور قرطاج في خطف إحدى بطاقتي العبور عن المجموعة الثانية برفقة السنغال التي تأهلت على رأس تلك المجموعة.

هدف المباراة

فيما نجح منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية في خطف بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، بعدما تغلب على نظيره التوجولي، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب «بورجونتي».

الانتصار رفع رصيد جمهورية الكونجو إلى سبع نقاط، يحتل بها صدارة تلك المجموعة، ويتأهل رسميًّا للمرحلة المقبلة وهو متربع على عرش المجموعة الثالثة، بينما ودع المنتخب التوجولي البطولة من دورها الأول، بعدما حقق تعادلًا وحيدًا وخسارتين؛ ليتذيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة.

أهداف المباراة

الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة:

1- جمهورية الكونجو 7 نقاط

2- المغرب 6 نقاط

3- ساحل العاج نقطتان

4- توجو نقطة