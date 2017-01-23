هل يحول «السلام الدافئ» دون تعويض ضحايا 67؟

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا، أول أمس، بإلزام الحكومة المصرية بمطالبة الكيان الصهيوني بدفع تعويضات لضحايا الحروب المصرية مع إسرائيل “1957 -1967” ليثير التساؤل عن مدى إمكانية تطبيقه من قبل الحكومة المصرية، خاصة في ظل التطور غير المسبوق في العلاقات بين النظام الحالي ونظيره الإسرائيلي.

وذكرت المحكمة في حكمها النهائي والبات والملزم للحكومة بمقاضاة إسرائيل بكافة الوسائل أن: “الثابت من الأوراق قيام أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم فى الأسر عامى 1956 و1967، وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست هم صفة عسكرية“.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات الحكم، أن الجيش الإسرائيلى ارتكب تلك الأعمال فى حروب عدوانية غير مشروعة، وفقًا للقانون الدولي، ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم، ولا يفلت من ارتكبها من العقاب، ولا يسقط حق المواطنين المتضررين والدولة المعتدى عليها فى التعويض عن الأضرار التى نتجت عن العدوان طبقًا لأحكام القانون الدولي.

وذكرت أن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، كفلت حماية الأسرى والجرحى فى أثناء الحروب، كما كفلت حماية المدنيين ونظمت معاملتهم أثناء الحرب، ومنها “اتفاقية جنيف” لحماية ضحايا الحروب الموقعة فى 12 أغسطس 1949، والتى تشمل اتفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فى الميدان، واتفاقية تحسين حالة المرضى والجرحى بالقوات المسلحة فى البحار، والاتفاقية الخاصة بمعاملة الأسرى، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، ومصر طرف فى تلك الاتفاقيات، وتمّت الموافقة عليها بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1952، وتضمنت معاملة أسرى الحرب وجعلت الدولة الحاجزة للأسرى مسؤولة عن كيفية معاملتهم، واشترطت معاملتهم معاملة إنسانية حسنة من حيث الطعام والرعاية الصحية والملبس والإقامة والنقل.

عدد من المتخصصين في الشؤون السياسية والقانونية أكدوا أن الأيام القلية القادمة ستكشف عن موقف النظام الحالي من الحكم وهل سيخوض القضية بجدية ويفعل ما فعلته إسرائيل نفسها مع ألمانيا، والتي دفعت لإسرائيل تعويضات بسبب “محرقة اليهود”؟

الدكتور إبراهيم أحمد،أستاذ القانون الدولي، قال إن الحكومة المصرية ملزمة بالتواصل مع الكيان الإسرائيلي ومطالبته بدفع تعويض عادل للضحايا المصريين جراء الحروب التي وقعت بين البلدين، مشيرا إلى أن تلك القضايا لا تسقط بمرور الوقت فهي قضايا طويلة الأمد وهذا منصوص عليه في المواثيق الدولية، وعدم تنفيذ ما حكمت به المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا تبدأ بمطالبة الجانب الإسرائيلي بشكل سياسي عن طريقة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الجانبين وإعطاء مدة محددة للرد على الطلب وتحديد حجم التعويضات وفقا لعدد الضحايا ونوع الجرائم التي ارتكبت في حقهم، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية بعد توثيق الأدلة والإثباتات.

الدكتور يحيى القزاز، الكاتب السياسي وعضو حركة 9 مارس، قال إن النظام الحالي يعتبر الكيان الصهيوني صديقا له، مشيرا إلى عدد من المواقف منها دعم المندوب المصري في الأمم المتحدة لإسرائيل أثناء التصويت في عدد من القرارات، وإلى خطاب الرئيس السيسي، في الأمم المتحدة، وإرسال وزير الخارجية المصري للعزاء في وفاة الرئيس الإسرئيلي الأسبق، مؤكدا أن كل ذلك يحول دون اتخاذ أي قرار من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الجانبين.

وأضاف القزاز، أن مواقف الحكومة التي كان آخرها الموقف من قضية “تيران وصنافير” تؤكد أنها لن تلتزم بحكم الإدارية العليا الذي سيكون مصيره أرشيف المحاكم، ولن يكون هناك إجراء على أرض الواقع، على حد قوله.