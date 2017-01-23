هل تستفيد إفريقيا من رئاسة ترامب لأمريكا؟

تشكيك فريق ترامب في سياسة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما تجاه إفريقيا خلقت مخاوف وتكهنات وتحليلات سياسية من قِبَل المسؤولين والسياسيين الأفارقة؛ لمعرفة كيف ستكون السياسة الأمريكية في ولاية ترامب تجاه إفريقيا، واعتمد السياسيون في تحليلهم على شقين؛ أولًا تصريحات ترامب وفريقة تجاه إفريقيا، وثانيًا الخطوات الفعلية التي اتخذها ترامب مبدئيًّا تجاه القارة.

على سبيل المثال كان الرئيس أوباما قد أرسل قرابة 100 جندي للبحث عن جوزيف كوني، زعيم جيش الرب المتمرد في أوغندا، الذي شن حربًا تمردية ضد الحكومة في فترة الثمانينيات، لكن في الفترة الأخيرة أصبح يشكل تهديدًا على الدول المجاورة كجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقام المتمردون تحت أوامره بعمليات ممنهجة من الخطف، والهجمات على القرى الصغيرة في الكونغو وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، ولم يقتصر تدخل الولايات المتحدة بالبحث عن كوني بإرسال أوباما للجنود فقط في عام 2011 بل نشر قرابة 150 قوة جوية في عام 2014 ، لكن يبدو أن إدارة ترامب ستوقف تمويل بعثة الولايات المتحدة في البحث عن كوني، وأن مغامرات ترامب العسكرية في إفريقيا لن تكون كسابقه، وربما ستكون الأولوية لملاحقة الجماعات الإرهابية الإسلامية في أجزاء أخرى من العالم وليس في إفريقيا.

قال موقع نيوز وويك، من الأسباب الأخرى التي أسس عليها أيضًا المحللون السياسيون الأفارقة رؤيتهم لسياسة ترامب نحو القارة، اهتمام فريق ترامب وحرصة الشديد على مراجعة الاتفاقيات والمساعدات والاتفاقيات التجارية المقدمة للبلدان الإفريقية، خاصة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، منذ الخطة المقدمة من قِبَل جورج دابليو بوش لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز في القارة، والمعروفة باسم خطة الرئيس بوش، إلى اتفاقيات أوباما للمناخ، وكان تساؤل فريق ترامب: هل تستحق إفريقيا تلك الاستثمارات الضخمة، رغم وجود المخاوف الأمنية؟

وكان لذلك بالغ الأثر في تكوين المحللين السياسيين وجهة نظرهم عن سياسة ترامب نحو القارة، والتي من الواضح أنها ترى أن القارة الإفريقية ليست بهذه الأهمية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، بل إن وضعها الأمني الضعيف سيكون عبئًا على الولايات المتحدة، ولن تستفيد الولايات المتحدة من التدخل في القارة سوى المشكلات، وتأكد المحللون والسياسيون من ذلك بعد استنكار فريق ترامب المبالغ التي تم صرفها خلال خطة بوش لمكافحة فروس نقص المناعة البشرية الإيدز في القارة السمراء، والتي بلغت أكثر من 70 مليار دولار، بل أن تشكيك ترامب، فيما إذا كانت تلك المساعدات الأمريكية لإفريقيا يمكن أن تذهب فعليًّا إلى اماكنها الصحيحة أم إلى الأماكن الخاطئة، حيث مع وجود الفساد يمكن سرقة التمويلات الأمريكية، يوضح أن ترامب ستكون سياسته تجاه القارة هي سياسة العزلة والتجاهل، بل والافتقار إلى معرفة القيمة الحقيقية للقارة الإفريقية، كما كان يتجاهلها رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية، الذين كانت إفريقيا بالنسبة لهم أرض الفقر والجهل والمرض وآكلي لحوم البشر، التي لن تفيد الولايات المتحدة معرفتها في شيء!

وقال أيضًا موقع دايلي أوف بوست نيجيريان: إن المسؤولين الأفارقة يرون سياسة ترامب تجاه القارة بشكل مختلف عن المحللين السياسيين، ففي حين يبلور المحللون استراتيجية ترامب الجديدة تجاه القارة كما سبق، نجد المسؤولين يفكرون بشكل أكثر عمقًا، وبدلًا من تحليل استراتيجية ترامب تجاه القارة يفكرون في نتائج تلك الاستراتيجية، وكيفية تحويل تلك النتائج إلى إيجابية على دول القارة، بدلًا من النظر إليها بشكل سلبي.

ويتضح هذا من تصريحات وزير المالية النيجيري السابق نجوزي وكونجو إيويالا، حيث قال: لماذا نفكر في بُعد ترامب عن إفريقيا بشكل سلبي، وتكون هناك مخاوف من أن إفريقيا ليست من أولويات ترامب، رغم أنه يمكننا أن نقول إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد دونالد ترامب، سيسمح لإفريقيا بأن تقرر مصيرها؟!

وهناك مسؤولون أفارقة لديهم هذه المدرسة الفكرية المثيرة للاهتمام، والذين يرون فيها أن وضع إفريقيا في سياسة ترامب، الذي لم يأت على أعلى جدول أعمال حكومته، سيوفر للقارة الإفريقية فرصة لصياغة الروايات الخاصة بها وصياغة مستقبلها السياسي دون تدخل سافر من الولايات المتحدة، كما كانت تفعل من قبل.

كما أن هذا سيجعل البلدان الإفريقية مسؤولة عن مصيرها، وأكثر اهتمامًا بصياغة سياستها ومحاولة إيجاد الطريق للقيام بذلك، وستساعد تلك السياسة الدول الإفريقية في الاعتماد على نفسها، فإن أخفقت فلن تعلق فشلها على حجة التدخلات الأجنبية والأطماع الأمريكية، وإن نجحت فستعرف دول القارة أنها قادرة على النجاح بمفردها دون إملاء قرارات غربية عليها.

وذكر الموقع أن نظرة الناس في البلدان النامية بأن المساعدات الخارجية الديناميات المتغيرة التي تخلق نموًّا وتؤثر في الشباب، كما أن هناك أيضًا أولئك الذين يشعرون بالقلق قليلًا، من أن القارة قد لا تحصل على الاهتمام الذي تحتاجه على الساحة العالمي،ة بعد فقد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بها.

هل ترامب ورقة رابحة لإفريقيا؟

ربما يبدو العنوان صادمًا للبعض، فكيف يكون ترامب نقطة رابحة لإفريقيا بعد تصريحاتة التي يبدو منها أن الولايات المتحدة ستقلص برنامج مساعداتها للقارة كما أنها ستلغي بعض الاتفاقيات التي كان قد أبرمها أوباما مع العديد من دول القارة كاتفاقية المناخ وغيرها؟! لكن بالنسبة للقضايا المهمة كقضية المناخ، فإن الولايات المتحدة الامريكية لن تستطيع أن تمشي بعيدًا عن هذه القضية العالمية المهمة جدًّا، كما أن بُعد الولايات المتحدة عن القارة سيعطي فرصة للقطاع الخاص بأن يأخذ زمام المبادرة في ذلك، وعلى الدول الإفريقية ألَّا تيأس، كما يجب أن تدرك تلك الدول أن القطاع الخاص مهم جدًّا لنمو القارة، ويجب أن يكون فعالًا بشكل أكبر من ذلك.

كما أن انسحاب ترامب من إفريقيا بعد اعترافه بأن الجماعات الإرهابية المزروعة بالمنطقة من اختراع أوباما ودعم الولايات المتحدة الامريكية، بما في ذلك حركة الشباب والقاعدة وبوكو حرام، وهي من الأهداف الأمريكية الناعمة، وأنها مجرد مسألة وقت.

ستثبت الأيام المقبلة إن كان زعم ترامب حقيقيًّا، وأن تلك الجماعات هدف من الأهداف الأمريكية في عهد أوباما، وستنتهي بانتهاء عهده وانسحاب ترامب، أم أنها ستظل بنفس قوتها لتسفر عن أسرار جديدة؟