مع اتمام عامها السادس.. الثورات العربية بدأت للتو (مترجم)

كانت الآمال كبيرة حين بدأ الربيع العربي من أجل عالم عربي جديد حر وديمقراطي، لكن الأمر تحول إلى حروب أهلية في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بدلا من الديمقراطيات أصبحت دول مثل مصر والبحرين والمغرب أكثر ديكتاتورية وقمعية.

في مصر وحدها، اعتقل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، كما أن القنوات التليفزيونية المستقلة تم غلقها، وألقي القبض على الصحفيين المعارضين، وأغلقت معظم المنظمات غير الحكومية أو ببساطة لم تعد قابلة للعمل، وظهر تنظيم داعش نتيجة الفوضى الوحشية التي أعقبت انتفاضات عام 2011.

كل الأسباب السابقة تظهر كأنها كافية لوصف الربيع العربي بالفاشل، لكن في الحقيقة، يعتمد الأمر على كيفية النظر إلى ما يحدث بعناية، ظاهريا، يبدو أن الاضطرابات السياسية تؤكد فشل الثورات ضد الديكتاتوريات، لكن داخليا الحقيقية أعمق من ذلك، ففي مجتمعات هذه الدول العربية، هناك أسباب للإيمان بأن ما نراه هو ثورة بسيطة، لكنها مصيرية.

إذا كان هذا صحيحا، فإن الوضع المحبط الحالي ليس النهاية، بل مجرد مرحلة في منطقة تمر نحو مستقبل أفضل، هذا على الأقل أحد الدروس التي يمكن أن نتعلمها من التاريخ.

الثورة الفرنسية دليل على ذلك، اقتحام سجن الباستيل في 14 يوليو 1789، لم يأت من العدم، في القرن 18، ارتفع عدد سكان فرنسا إلى نحو 50%، وكان عدد الشباب كثير ولا يمكنه الحصول على وظيفة؛ بسبب التمسك بالنظام الاقتصادي، وبالتالي ازداد الناس فقرا، في حين أن السلطة الحاكمة تزداد ثراء بشكل مفرط، لم يكن هناك حرية دينية، وكانت الكنيسة تحشد السلطة والثورة.

لم تتوقف الثورة الفرنسية عندما تولى نابليون السلطة في عام 1799، استغرق الأمر 80 عاما، ليمر 12 دستورا على البلاد، لتصبح دولة ديمقراطية مستقرة في عام 1780.

هناك بعض الأسباب تدفع للاعتقاد بأن العالم العربي يمر بتطور ثوري مماثل، السبب الأول هو التركيبة السكانية وتضاعف عدد السكان على مدى العقود الثلاث الماضية منذ عام 1980، ولا يزال ينمو بسرعة، ففي مصر وحدها تزايد عدد السكان بنحو مليون شخص على مدى الستة أشهر الماضية، وثلث سكان العالم العربي تقل أعمارهم عن 30 عاما، البطالة بين الشباب تتجاوز 30%، وفي العديد من البلدان العربية من المستحيل الزواج دون امتلاك شقة، ومعنى عدم وجود وظيفة هو عدم امتلاك شقة، وبالتالي لا يوجد زواج، ومن ثم يظهر الإحباط.

السبب الثاني هو الانهيار الاقتصادي، فقد أهلكت الحروب والهجمات الإرهابية في المنطقة، السياحة أحد أهم مصادر الدخل، كما أن السعودية الراعي الرئيسي للمنطقة يغرق اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط، وللمرة الأولى الأولى تلجأ الحكومة السعودية لفرض الضرائب، أما في مصر، وصل التضخم للمرة الأولى إلى 30%، حتى أعلى من ذلك بكثير على المنتجات المستوردة، وهناك نقص في السكر والزيت والمواد الغذائية الأساسية، بجانب قلة الاستثمار الأجنبي، ونقص العملات الأجنبة، وبالتالي أصبح الاستيراد أمر مستحيل، ليتم تدمير أجزاء حيوية من الاقتصاد.

ثالثا، القمع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الربيع العربي، المثال الأكثر شهرة هو مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر، والذي اختطف وتعرض للتعذيب حتى الموت، من قبل قوات الأمن، كما تعرض مئات الأبرياء المصريين لنفس المصير.

الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي أسوأ مما كانت عليه قبل ست سنوات في جميع الدول العربية، باستثناء تونس ولبنان، ومن الجيد ذكره، وحشية الشرطة التي أثارت الاحتجاجات في تونس ومصر، في الفترة 2010-2011.

باختصار، تبقى الدوافع الأساسية للربيع العربي موجودة، وأصبحت أكثر حدة، وهناك من يستعدون للاحتاج وهناك من استسلم.

في المغرب، أسفر حادث مقتل بائع السمك في أكتوبر 2016، عن خروح الحشود إلى الشوارع، والآن تتفاوض سوريا بشأن وقف إطلاق النار برعاية تركيا وروسيا.

لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة، هل يبقى العراق بلدا واحد أو سينهار، ماذا سيحدث في الجزائر حين يموت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هل سيبقى النظام السعودي إذا نفذ المال، هل سيقبل العرب نمو النفوذ الإيراني؟

وأخيرا، تبقى مسألة الدين، فبعد سقوط مرسي في عام 2013، ومعه جماعة الإخوان في المنطقة بأكملها، بدأ الكثير من العرب المسلمين التشكيك في دولة الإسلام، ومع إعلان داعش الخلافة بعد عام واحد، أصبحت دعوات الإصلاح الديني أكثر وضوحا، كما أن مستقبل الإسلام يبدو حتميا، حتى مع محاولة بعض المؤسسات الدينية إيقاف هذه الإصلاحات.

الآن، الدين بجانب التركيبة السكانية والاقتصادية والسياسية، تعد معركة وجودية ناسفة، ويجب علينا ربط أحزمة المقاعد، لأن الثورة العربية قد بدأت لتوها.

بولتيكو