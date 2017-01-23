سنة ستة ثورة

مرت ستة أعوام على قيام ثورة 25 يناير، ستة أعوام بأكملها طوت أيامها ولملمت ساعاتها، رحلت بحلوها ومرها، نسترجع فيها ذكريات أعوام ونختصر حكايات 2190 يوماً من أحداث للوطن، كان فيها ما هو طبيعي وبينها ما هو العجب العجاب، استقبلنا خلالها ولادات سياسية جديدة، وودعنا فيها العديد من القديمة، ضحكنا وبكينا، فرحنا وحزنا، كسبنا وخسرنا.

ستة أعوام كاملة من الزمن شهدت تحولات جذرية ومتغيرات مصيرية في المنطقة العربية والعالم، وكان لمصر نصيب وافر من تحولات العالم وأزماته.

أشعر وأنا أكتب هذه الكلمات أن العواطف التي يُحسُها الإنسان والحقائق البارزة على مسرح الحياة تكاد تكون كُلاً واحداً لا يتجزأ، ذلك بأن هذه المرحلة بما تضمنته من القسوة والعنف أججت مشاعرنا وإحساسنا إلى الحد الذي جعل منها قوة ثابتة تُكون الخلفية المتينة الدافعة لنضالنا من أجل المستقبل، مما يؤكد تلازماً حقيقياً بين ما نحن عليه وما نعاني منه من جهة، وما نعمل ونناضل من أجله من جهة أخرى، تراودني هذه الأفكار وأنا أستعرض كل مظاهر القسر والظلم التي عانيناها وعاناها شعبنا ووقفنا منها موقف الرفض والتحدي، ولم نكن نملك في نضالنا هذا إلا حبنا لهذا الوطن وحبنا لحرية هذا الشعب وكرامته، وكان سلاحنا الوحيد هو انتشار التقنيات مثل “الفيس بوك” و”تويتر” وغيرهما من التقنيات الخاصة “بالشبكة العنكبوتية” وما شابهها، أفضى إلى وقائع جديدة لم تكن تخطر على بال أحد، فإضافة إلى قدرتها على تأريخ اللحظة بواسطة هواة لا يحترفون العمل السينمائي، نجح الشباب حاملو تلك التقنيات والخبراء فيها إلى أقصى درجة ممكنة في التحول سريعاً إلى مراسلين إعلاميين، همهم الأول والأساسي بث أكبر عدد ممكن من الصور الملتقطة من قلب الحدث اليومي، ومن بين الثوار الذين ملأوا الميادين كلها.

بعيداً عن السياسة هناك الحق الطبيعي في التعبير عن رأي أو موقف أو انفعال أو قول، هؤلاء الشباب المتمرسون في التكنولوجيا الحديثة وجدوا في تلك التقنيات أدوات أقوى من أن يعزلها أي حصار، وأجمل من أن يختزلها أي قول مكتوب أو مقروء، فالصور كانت أقوى، وبها نقلوا إلى العالم كله بعض ما يجرى ميدانياً، وإذا عجزت وسائل إعلامية مرئية عديدة عن نقل مباشر لتلك الأحداث، فقد تولى الشباب مسؤلية إرسال ما يلتقطونه بتقنياتهم هذه إلى الوسائل المذكورة، لاعبين دوراً أساسياً في تطوير أدوات التغيير البصري.

تتدافع في خاطري الذكريات وأنا أستعرض كيف كنا ننطلق قبل الثورة بمظاهرات نتحدى بها النظام ونهتف ضده، ثم تقوم الثورة ونكافح فيما بعد لمحو كل أثر من آثاره، لكي نملك كل مقومات السيادة والحرية في بلادنا، وكيف كان شعبنا في كل مدننا العظيمة يلتف حولنا ليحوطنا نحن أبناءه بسياج من الصلابة والقوة.

إن الفترة التي مرت بها بلادنا من عقود حتى قيام الثورة تمثل جزءاً هاماً من تاريخ مصر الحديث، فما إن تأسس الحزب الوطني حتى كانت مصر ضحية غدر بعض قاداته من الذين وعدوا فحنثوا وخانوا العهود، وقادتهم أطماعهم إلى تقسيم موارد وخيرات مصر عليهم، وراحوا يسعون إلى تمزيق وحدة الشعب وتقطيع أوصاله بالفتنة الطائفية، وفي أجواء هذه الأحداث تفتحت أذهان الشباب على ما تعانيه مصر، وتنبهت عقولهم إلى ما يحاك لشعبها ويدبر له في مطابخ وغرف ومكاتب أركان النظام، وعلى الرغم من حداثة السن فقد تحرك طلاب وطالبات وشبان وإلى جانبهم شيوخ ورجال ونساء وأطفال، بوحي الضمير الحي الذي ورثوه عن الأهل والسلف الصالح، وبدافع حب مصر الذي شربوه مع لبن الأمهات، فإرادة الشعب لا تقهر والخائف لا يتحرر، فينتقل الخوف من الشعب إلى النظام، فبعد الظلم والمهانة تأتي ثورة فشهداء وهروب رموز للنظام، ولا يهرب ولا يخاف من المساءلة إلا المذنب، فيتأخر فهم الحاكم لشعبه، ويتشبث باللعب في الوقت الضائع بتجديد إطلاق الوعود المؤجلة منذ عقود، بعد أن يبدأ عرشه بالاهتزاز، ويؤكد قبل زواله بوقت قصير، حبه لمصر وتضحيته لأجلها، على الرغم من أن كل الذين يخاطبهم يحبون مصر وضحوا ويضحون من أجلها أكثر منه، لكن الطغاة نُسخ مكررة من بعضهم في القول والفعل والسقوط، فالطيور على أشكالها تقع، ولتأكيد مبدأ الاختلاف عند العرب، فقد كان آخر اختلاف بينهم على تسمية الثورات الأخيرة، مظاهرات أم أحداث شغب، فالشعوب العربية هي التي تصنع الأصنام وتعبدها، ثم إذا اشتد بها الجوع أكلتها، تماماً مثل العرب في الجاهلية، عندما يشتد بهم الجوع يأكلون أصنامهم المصنوعة من التمر، فالطغاة يتشبثون بالكراسي، والشعوب تتشبث بالحرية والكرامة، والفيس بوك والفضائيات يخلقون الأحداث ويؤثرون فيه، أكثر من أية وسيلة أخرى، فيقطع النظام الاتصالات عن الشعب، وبهذا يعني أنه يعد لجريمة ما، وعندما يغلق بعض القنوات الفضائية الاخبارية، فيعني أنه خائف من أمر ما، وبإطلاق أول رصاصة على الشعب، تكون هي أول رصاصة يطلقها النظام على نفسه، فمراحل الحكم لدى معظم الحكام العرب تبدأ بالوعود البراقة، وبعد تمكنهم وسيطرتهم على مقاليد الأمور يخلفون وعودهم، ويبدأون بالنهب والظلم والبطش ثم تأتي نهاياتهم، إما بإنقلاب عسكري، أو بإعدام من خلال الغرب كما حال صدام، أو بهروب وحكم غيابي بالسجن كحال زين العابدين، أو بتنحيته كمبارك، أو قتله على يد شعبه كا القذافي، ثم تبدأ معرفة أسرار حياتهم وفضائحهم وعائلاتهم والمقربون منهم، لنكتشف أن لديهم كل شيء، وشعوبهم ليس لديها شيء، ويظهر المنافقون والكاذبون والانتهازيون والمتسللون والمتسلقون، يعلنون عن أنفسهم بوضوح ويعتلون الثورة، بعد أن كانوا قد قاطعوها وقالوا أن الخروج على الحاكم حرام…

إن النجاح في بناء الإنسان هو أساس النجاح في مجابهة كل تحد يواجه الوطن والأمة، فتحية لأرواح شهدائنا الذين قدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل حرية مصر، تحية لشعبنا الذي سار معنا شوطاً من النضال ضد النظام السابق، تحية لشبابنا الذين هم عدتنا وأملنا في المستقبل، مستقبل التغيير والنصر والازدهار.