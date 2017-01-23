حصاد الدوريات الأوروبية

عادت الحياة من جديد إلى الدوري الألماني بعد فترة توقف استمرت نحو أكثر من شهر بسبب احتفالات الكريسماس، فيما طغت لعبة الكراسي الموسيقية في الدور الإنجليزي الممتاز، وتبدلت خريطة الدوري الإيطالي، وبات روما على بعد خطوة من اللحاق بفريق يوفنتوس الذي فرض هيمنته على الأمور في إيطاليا خلال السنوات الماضية.

الدوري الألماني «بوندسليجا»

عادت الحياة من جديد للدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» بعد فترة توقف استمرت نحو أكثر من شهر بسبب احتفالات الكريسماس، واستطاعت أندية الصدارة أن تحقق بداية ناجحه في أول اختبار لها بعد فترة التوقف، حيث نجح فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب في تحقيق انتصار قاتل على مضيفه فرايبورج بهدفين مقابل هدف في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى الدقيقة الأخيرة، انتصار الفريق البافاري رفع رصيده إلى 42 نقطة يتصدر بهم المشهد في البوندسليجا.

كما استطاع لايبزيج تحقيق مفاجأة الدوري الألماني هذا الموسم؛ بانتصار كبير على ملعبه ووسط أنصاره على فريق أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون مقابل، الانتصار رفع رصيد لابيزيج إلى 39 نقطة يحتل بهم وصافة جدول الترتيب.

نتائج الجولة السابعة عشر كاملة:

فرايبورج 1 : 2 بايرن ميونيخ

شالكه صفر : صفر إنجولشتات

فيردر بريمن 1 : 2 بوروسيا دورتموند

فولفسبورج 1 : صفر هامبورج

أوجسبورج صفر : 2 هوفنهايم

دارم شتات صفر : صفر بوروسيا مونشنجلادباخ

لايبزيج 3 : صفر أينتراخت فرانكفورت

باير ليفركوزن 3 : 1 هيرتا برلين

ماينز صفر : صفر كولن

الدوري الإيطالي «كالتشيو»

واصل فريق يوفنتوس هيمنته على المسابقة بتحقيقه انتصار جديد على لاتسيو بهدفين دون رد، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 48 نقطة يحتل بهم صدارة الترتيب، وواصل فريق روما مطاردته لليوفي بالفوز على كالياري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، فريق العاصمة الذي يغيب عنه النجم المصري محمد صلاح، أبرز عناصره لمشاركته مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بالجابون، ويبعده عن صدارة الترتيب نقطة وحيدة، لكن يتبقى لليوفنتوس مباراة مؤجلة يستطيع توسيع الفارق من خلالها إلى أربع نقاط.

نتائج الجولة الـ21:

كييفو فيرونا صفر : 3 فيورنتينا

ميلان 1 : 2 نابولي

يوفنتوس 2 :صفر لاتسيو

بولونيا 2 : صفر تورينو

إمبولي 1 : صفر أودينيزي

بيسكارا 1 : 3 ساسولو

باليرمو صفر : 1 انتر ميلان

جنوى 2 : 2 كروتوني

أتلانتا 1 : صفر سامبدوريا

روما 1 : صفر كالياري

الدوري الإسباني «ليجا» الأسبوع الـ19

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بعد السقوط المفاجئ أمام إشبيلية في الجولة الثامنة عشر بالفوز على مالاجا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانتياجو برنابيو» انتصار الملكي رفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما واصل فريق إشبيلية مطاردة الريال بتحقيق انتصار كبير على مضيفه أوساسونا، بنتيجة 4/3، ليبقى الفارق بينه وبين الريال نقطة فقط، وعاد برشلونة بانتصار كبير من ملعب «إبوروا» حققه على مضيفه إيبار بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

النتائج كاملة:

لاس بالماس 1 : 1 ديبورتيفو لاكورونا

إسبانيول 3 : 1 غرناطة

ريال مدريد 2 : 1 مالاجا

دبورتيفو ألافيس 2 : 2 ليجانيس

فياريال صفر : 2 فالنسيا

أوساسونا 3 : 4 إشبيلية

أتليتك بيلباو 2 : 2 أتلتيكو مدريد

ريال بيتيس صفر : صفر سبورتينج خيخون

ريال سوسييداد 1 : صفر سيلتا فيجو

إيبار صفر : 4 برشلونة

الدوري الإنجليزي «بريميرليج»

واصل فريق تشيلسي عروضه القوية التي يقدمها خلال الموسم الجاري بتغلبه على هال سيتي بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة وبفارق ثماني نقاط عن أرسنال أقرب منافسيه، فيما حقق أرسنال انتصارا بشق الأنفس على بيرنلي بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في الوصافة، وحقق فريق سوانزي سيتي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ليفربول، بنتيجة 3/2.

النتائج الكاملة:

ليفربول 2 : 3 سوانزي سيتي

ميدلزبره 1 : 3 وست هام يونايتد

وست بروميتش ألبيون 2 : صفر سندرلاند

كريستال بالاس صفر : 1 إيفرتون

ستوك سيتي 1 : 1 مانشستر يونايتد

بورنموث 2 : 2 واتفورد

مانشستر سيتي 2 : 2 توتنهام هوتسبير

ساوثهامتون 3 : صفر ليستر سيتي

أرسنال 2 : 1 بيرنلي

تشيلسي 2 : صفر هال سيتي