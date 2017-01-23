تونس الأقرب والجزائر تتمسك بالأمل.. من يتأهل برفقة السنغال؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي في التاسعة مساءً نحو الجابون الدولة المضيفه للنسخة الـ31 من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان2017» لمتابعة ما ستسفر عنه نتائج مباريات اليوم، في ختام دور المجموعات بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات الجزائر وتونس والسنغال وزمبابوي.

المنتخب السنغالي ضمن رسميًا التواجد في الدور المقبل كما ضمن صدارة هذه المجموعة بغض النظر عن نتيجة مواجهات اليوم، ويبقى الصراع قائما بين المنتخبات الثلاثة الأخرى وإن كانت تونس الأقرب للظفر بالبطاقة الثانية، لكن تبقى التكهنات صعبة في الساحرة المستديرة.

المنتخب الجزائري لديه مهمة صعبة للغاية في المباراة التي تقام على ملعب «فرانسيفيل» أمام المنتخب السنغالي أحد أفضل المنتخبات من حيث الأداء والنتائج في النسخة الجارية.

السنغال تدخل المباراة ولديها 6 نقاط تحتل بها صدارة المجموعة، بينما يدخل المنتخب العربي الجزائري اللقاء ولديه نقطة يحتل بها المرتبة الثالثة.

يدخل محاربو الصحراء اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث للتمسك بما تبقى لهم من أمل في مواصلة المشوار.

فوز الخضر اليوم، وحده لن يكفيهم للتأهل حيث يحتاج الفريق لخسارة المنتخب التونسي في مباراته الأخرى أمام زمبابوي، ويتم النظر لفارق الأهداف بينهم وبين زيمبابوي وقتها، ليتأهل من له الأفضلية في تسجيل أهداف أكثر.

في المقابل يخوض أسود التيرانجا مواجهة الجزائر كلقاء تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريق التأهل رسميًا وهو على رأس تلك المجموعة، ومن المتوقع أن يريح مدرب الأسود بعض عناصره الأساسية للاستعانة بهم في مباريات خروج المغلوب، وهو ما يرجح كفة الجزائريين اليوم.

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب «دانجوندجي» لدى الشقيق التونسي اختبار لكنه أسهل بكتير مما يواجهه الجزائر، حيث يحتاج نسور قرطاج أصحاب المرتبة الثانية في المجموعة برصيد 3 نقاط، إلى التعادل فقط أمام زيمبابوي صاحبة المرتبة الأخيرة في الترتيب برصيد نقطة.

المنتخب التونسي سيخوض اللقاء ببعض التحفظ، للحفاظ على شباكه نظيفة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف ينهي به أمل المنتخب الزمبابوي في تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية.