بعد عام من المفاوضات.. مصر تسمح لإيطاليا بنظر «أدلة ريجيني»

تطور جديد في قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني الذي عثر على جثته في شهر فبراير من العام الماضي، ومازالت التحقيقات تحاول الكشف عن ملابسات مقتله.

بعد عام من المفاوضات، وافق النائب العام المصري على طلب الحكومة الإيطالية الاطلاع على كافة الأدلة الموجودة في القضية، حيث سيتم السماح لخبراء إيطاليين وخبراء من شركة ألمانية متخصصة باسترجاع بيانات الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بالدقي وتحليلها.

جاءت الموافقة علي الطلب بعد ضغوط دولية بدأت بتعليق بعض الصفقات العسكرية بين مصر وإيطاليا، مرورا باتهام جهات أمنية بالتورط في الواقعة، وانتهاء بسحب السفير الإيطالي من مصر واستدعاء السفير المصري بإيطاليا وتخفيض عدد السائحين الإيطاليين إلى مصر، وكانت الحكومة المصرية قد رفضت طلب الجانب الإيطالي عقب الحادث بالاطلاع على الأدلة كما رفضت تقديم بعض التسجيلات الصوتية التي طلبتها إيطاليا، لمسؤولين مصريين قد تكون لهم صلة بمقتل ريجيني.

ووجه النائب العام المصري، في بيان صدر مساء أمس، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية النهائية بشأن تلك الواقعة، وأشار البيان إلى أن الموافقة تأتي “في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما بشأن التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني“.

وكان ريجيني، 28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، قد اختفى في 25 يناير وعثر على جثته خارج القاهرة بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وفي شهر ديسمبر الماضي، زار وفد من النيابة المصرية العاصمة الإيطالية روما وقدم المستندات والإجابات التي طلبتها روما بما فيها صورة محضر أقوال نقيب الباعة الجائلين التي من ضمنها إبلاغه الشرطة عن اتصالاته بالباحث الإيطالي ريجيني، حتى 22 يناير 2016.

الدكتور حسن نافعة،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن هناك اتهامات منذ اللحظة الأولي للنظام الحالي بالتورط في هذه القضية وساعد على انتشار هذا الاتهام سوء إدارة الأزمة من بدايتها. والموافقة على قدوم خبراء إيطاليين إلى مصر محاولة لتبرئة النظام من أي اتهامات وإثبات أنه ليست له علاقة بالقضية.

وأضاف أن موافقة الدولة على هذا المطلب الذي سبق وتم رفضه ربما جاءت لتفادي عقوبات من الممكن أن تفرض عليها، ومحاولة لتحسين العلاقات مع الجانب الإيطالي، أو محاولة جادة لإنهاء القضية، وقد تكون استمرارا لأسلوب المناورة السابق، وفي كل الحالات لابد أن يدرك النظام خطورة تصرفات الجهات الأمنية التي باتت تصنع له كوارث وأزمات دولية.

من جانبه، قال اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، إن هذا الإجراء يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري ويثبت عدم وجود ثقة في الجهاز الأمني، وذلك بسبب التخبط والغموض في هذه القضية من البداية، مؤكدا ضرورة إعادة بناء المنظومة الأمنية التي تنقصها الإدارة الجيدة، والتي أدى غيابها إلى عدم الوصول إلى المتهم الحقيقي طول هذا الوقت، وهو اللغز المحير، على حد قوله.