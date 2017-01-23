بالفيديو.. تونس تلحق بالسنغال لدور الثمانية.. والجزائر تخرج من الباب الضيق

تأهل المنتخب التونسي إلى دور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية «كان 2017»، عقب تغلبه على منتخب زيمبابوي بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات دور المجموعات من المجموعة الثانية. المنتخب التونسي رفع رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط، يحتل بها وصافة المجموعة، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة لدور الثمانية.

على الجانب الآخر اكتفى منتخب زيمبابوي في المشاركة الأولى له بكأس الأمم الإفريقية بالظهور المشرف، بعدما أرهق المنتخبات الثلاثة صاحبة التاريخ والباع الكبير في القارة السمراء.

أهداف المباراة



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة فشل المنتخب الجزائري في حصد انتصار شرفي قبل مغادرة الجابون عائدًا إلى الجزائر، بعدما حل في المرتبة الثالثة في المجموعة برصيد نقطتين، من التعادل أمام زيمبابوي والخسارة أمام تونس، والتعادل اليوم أمام منتخب أسود التيرانجا بهدفين لمثلهما.

محاربو الصحراء تعادلوا أمام المنتخب السنغالي، الذي فضل مدربه إراحة بعض العناصر الأساسية في مواجهته أمام الخضر، بعدما ضمن رسميًّا التأهل للدور الثاني، وهو متربع على رأس تلك المجموعة.

ويعد ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، أبرز الاسماء التي غابت عن تشكيلة الأسود أمام المحاربين، ورغم كل ذلك فشل المحاربون في تحقيق انتصار شرفي يحفظ لهم ماء الوجه أمام جماهيرهم المتعطشة لرؤية الجزائر تعتلي منصات التتويج من جديد.

أهداف المباراة

