بالصور.. عجز الاعتمادات المالية يمنع تحويل استاد سوهاج الرياضي لـ«قرية أوليمبية»

تسبب عجز الاعتمادات المالية الخاصة بتحويل استاد سوهاج الرياضي إلى قرية أوليمبية كبيرة تخدم الرياضة والرياضيين بمحافظات الصعيد جميعها وليس محافظة سوهاج فقط، بدلًا من اقتصاره على بعض الأنشطة الرياضية المحدودة، في توقف الأعمال الإنشائية بجوانب ومنشآت الاستاد كافة، ورغم تصريحات وزير الشباب والرياضة والمحافظ ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بأن العمل يسير على قدم وساق دون تأخر أو توقف، إلَّا توقف العمل من شهر أغسطس الماضي، وخلع الأبواب والنوافذ الخاصة بغالبية إنشاءات الاستاد ومبانيه، وإلقائها على الأرض، ووجود كميات من الطوب والرمال مشونة بطرقات الاستاد تؤكد عكس ذلك.

وكان من المقرر أن يضم الاستاد بعد تحويله لقرية أوليمبية حمام سباحة ضخمًا على عدة مستويات لكل الفئات العمرية، وصالة مغطاة، وملعبًا رئيسيًّا، وآخر احتياطيًّا «فرعي»، و6 ملاعب نجيل صناعي، وملعبي اسكواش، وملعبي تنس طاولة، ومركز لياقة بدنية، ومركز سونا، وفندقًا رياضيًّا، وقاعة مناسبات، وكافيتريا، وملاهي.

وناشد الرياضيون بمحافظة سوهاج وزير الشباب والرياضة ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال حلم إقامة قرية أوليمبية.

وذكر مصدر بمديرية الشباب والرياضة، رفض ذكر اسم: الوزير أطلق مجموعة تصريحات «وردية» حسب المصدر، حيث قال الوزير أثناء زيارته المحافظة منذ عدة شهور، إن الاستاد سيتم تحويله لقرية أوليمبية لخدمة الرياضيين من أبناء الصعيد عامة، وإقامة بطولات ودورات بسوهاج؛ تمهيدًا لوضعها على الخريطة الرياضية، مضيفًا أن تحويل الاستاد لقرية أوليمبية يحتاج لاعتمادات مالية متاحة وشركات تنفيذ قوية، وأشار المصدر إلى شركة المقاولات المنفذة للمشروع لم تصرف المستخلصات المالية بسبب قلة الاعتمادات؛ وهو السبب الرئيس وراء توقف الأعمال بالموقع.

من جانبه قال كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة: فور توفر الاعتمادات المالية بناءً علي المقايسات المالية التي تمت بمعرفة مكتب الاستشارات الهندسية لجامعة القاهرة سيستأنف العمل مباشرة في الاستاد تمهيدًا لتحويله لقرية أوليمبية، مضيفًا في تصريحات لـ«البديل» أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد رصدت 38 مليونًا و500 ألف جنيه لتطوير الاستاد وفندق الرياضيين، وكان من المفترض أن يتم تسليمهما نهاية 2016 ولم يحدث ذلك، وبعد زيارة وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز للمحافظة، رصدت الوزارة 200 مليون جنيه لتحويل الاستاد لقرية أوليمبية كبيرة تخدم محافظات الصعيد كافة.

وأوضح أن وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الإنشائية التي تتم بالاستاد بصفة مستمرة؛ للاطلاع عما يطرأ من أزمات تُستجد في طريق تحويله لقرية أوليمبية، لافتًا إلى أن الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع تمت بمعرفة مكتب الاستشارات الهندسية لجامعة القاهرة، وتم إرسالها لوزارة الشباب والرياضة.