«الوضع الاقتصادي حرج».. هل يكتفي البرلمان بالاعتراف؟

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن الوضع الاقتصادي حرج جدًّا، وأضاف خلال الجلسة العامة، أمس الأحد: أنا أعني كل كلمة أقولها وبدقة وبمعلومات موثقة، والمفروض أن يتحمل الجميع المسؤولية.

هل سيقتصر موقف البرلمان من الأزمات الحالية عند حد الاعتراف بأن الوضع الاقتصادي حرج، أم أنه سيضع حلولًا للخروج من أزمة الاقتصاد أو يعتمد على حلول قدمت من قِبَل للسلطة الحاكمة؟ حيث يزداد الاقتصاد سوءًا يومًا عن الآخر، ومجلس النواب صامت.

وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: البرلمان ليست له أي بصمة حقيقية في مواجهة المشكلات الاقتصادية حتى الآن، أو محاسبة الحكومة على أخطائها، أو حتى التمسك بنصوص الدستور فيما يقرره له من حقوق وواجبات.

وأضاف الشامي لـ«البديل» أن من أبرز الأدلة على عدم فاعلية البرلمان لجوء الحكومة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على الشريحة الأولى من القرض بدون موافقة البرلمان كما تقضى المادة 127 من الدستور، وحتى ما أشيع في الأيام الماضية حول إن الحكومة أرسلت اتفاق القرض إلى البرلمان، اتضح أنه غير صحيح، وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن الحكومة لم ترسل شيئًا.

ووصف الخبير الاقتصادي ما يحدث داخل البرلمان بأنه ليس إلَّا اعتراض أو امتعاض من جانب بعض الأعضاء، دون القدرة على اتخاذ إجراءات حقيقية أو سحب الثقة من الحكومة، وحتى التعديل الوزاري الجاري يبدو اختصاصًا رئاسيًّا وليس برلمانيًّا، كترجمة لعجز البرلمان وتقاعسه.

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي إجراءات مؤثرة يمكن أن تصدر عن هذا البرلمان، في الوقت الذي يستمر فيه التدهور، ويبدو أن السلطة غير جاهزة أبدًا لاستيعاب الموقف والاعتراف بالأخطاء، والتعامل مع الحلول الممكنة للخروج من المأزق الذي وضعتنا فيه، ومن أمثلة ذلك ردها على اقتراحات التيار الديمقراطي، التي تضمنت مقترحات وبدائل للخروج من الأزمة بدلًا من قرض الصندوق وشروطه، كان تعاملها مع الاقتراح روتينيًّا وشكليًّا، حيث تمت إحالة الرسالة لمجلس الوزراء، الذي أفاد بأنه سيدرس الأمر، وهذا كل ما هناك، بينما استمر قدمًا في خططه الموضوعة مسبقًا للاتفاق مع الصندوق بكل تبعاته وآثاره السلبية على الوضع الاقتصادي.

وكان الخبير الاقتصادي الدكتور، رائد سلامة، قد أعد ورقة بحثية في منتصف العام الماضي للخروج من الأزمات الاقتصادية، قدمها في مؤتمر الإصلاح الاقتصادي بين تحديات الواقع و إمكانات الحل، جاء فيها أن البرنامج الوطني الذي يجب اتباعه يعتمد على إصلاح المالية العامة للدولة وتغيير نمط الاقتصاد، مشيرًا إلى وجود موارد قصيرة الأجل؛ مثل تحصيل فروق أسعار الأراضي التي بيعت أيام مبارك، وتلك ستوفر 50 مليار جنيه، وضم الصناديق الخاصة للموازنة، وتلك بدورها ستوفر 20 مليار جنيه، وإلغاء دعم الطاقة للشركات كثيفة الاستهلاك، وإلغاء دعم المصدرين الذي يوفر 15 مليار جنيه.

وشدد سلامة خلال عرضه للحلول على ضرورة إلغاء بند الاحتياطات العامة ومصروفات المستشارين من موازنة الدولة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيوفر 15 مليار جنيه، إلى جانب أن تطبيق الضريبة التصاعدية سيوفر 10 مليارات جنيه، ووقف استيراد بعض السلع الاستهلاكية والاعتماد على البديل المحلي مثل الثلاجات والتلفزيونات وسيارات الركوب والملابس والمنسوجات القطنية سيوفر 3.5 مليار دولار، مع ضغط الإنفاق إلى النصف لمدة عام واحد، على ما نستورده من الحاسبات والمحركات والمولدات والأجهزة الكهربائية والهواتف وأجهزة التصوير السينمائي، سيوفر 5 مليارات دولار.

وأوضح أن المستوى الثاني ،وهو الإجراءات متوسطة وطويلة الأجل؛ مثل تغيير الاقتصاد من استهلاكي إلى تنموي، وبناء عملية تصنيع كبرى يرصد لها 300 مليار جنيه للتطوير، وهو ما سيوفر 8 مليارات جنيه تمثل نصف ما يتم استيراده من سلع غير بترولية وغير زراعية، ورصد 40 مليار جنيه لتطوير الزراعة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر نحو 5 مليارات دولار تمثل قيمة المواد الغذائية المستوردة و5 مليارات دولار أخرى تمثل قيمة الحبوب المستوردة، إلى جانب الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي، ويرصد لها 70 مليار جنيه لتطويرها، بما يحقق نتائج كبيرة تؤدي إلى حل الأزمة الاقتصادية.