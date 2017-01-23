المشروعات القومية.. استهلاك سياسي وخسائر كارثية

مشروعات قومية عديدة أعلن عنها السيسي وقت ترشحه لانتخابات الرئاسة، قبل عامين من الآن، وقال إنها ستنقذ مصر من مشكلاتها الاقتصادية المتراكمة، لكن جزءًا من تلك المشروعات لم تشمله الدراسة الكافية في إعداده وتنفيذه، وحسب وصف عدد من خبراء الاقتصاد بأنها كانت مجرد أفكار تراود الرئيس لكن بدون تخطيط.

قناة السويس الجديدة التي افتتحت في أغسطس من العام قبل الماضي، شبهها عدد من مؤيدي النظام بمعركة التأميم في خمسينيات القرن الماضي، وكانت الوعود في هذا المشروع تحديدًا بمليارات لا حصر لها، لكن حركة الملاحة ضعيفة حتى الآن؛ بسبب ركود التجارة العالمية، وبعد أن كانت القناة الجديدة أهم مشروع اقتصادي، أصبحت ـ بما تكلفته من مليارات ـ مجرد مشروع سياسي لرفع الروح المعنوية للنظام نفسه ليس أكثر، كما أن اللجنة المسؤولة عن مشروع استصلاح مليون و٥٠٠ ألف فدان في الصحراء الغربية شككت في إمكانية نجاح المشروع.

فهل تلك المشروعات القومية حققت النجاح الذي كان يحلم به من اتخذوا قرار تنفيذها؟ «البديل» يرصد ويحلل، في ملف خاص، بعض هذه المشروعات وجدواها الاقتصادية، بعد نحو عامين من إطلاقها، كما يكشف الملف، من خلال حوار مع أحد أساتذة الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، أن كل تلك المشروعات التي فكر فيها الرئيس وطالب بتنفيذها لم تعرض على خبراء التخطيط بالمعهد، ولم تتم استشارتهم بأي شكل، سواء في دراسة أو تنفيذ تلك المشروعات.

في مارس 2015 خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول بشرم الشيخ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع قومي قال إنه سينهي حالة التكدس والزحام في القاهرة، وأعلن عن البدء في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، التي من المقرر أن تبلغ مساحتها 700 كيلو متر مربع، بالمنطقة الواقعة بين طريقي القاهرة السويس، والقاهرة العين السخنة.

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في أغسطس من العام قبل الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة، بتكلفة ثلاثة مليارت و200 مليون دولار، تم جمعها من خلال شهادات استثمارية اشتراها المصريون من البنوك بعوائد ربحية وصلت لـ12% على كل شهادة.

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وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بعدة مشروعات قومية ستنقل البلاد نقلة نوعية، وتقضي على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وكان من ضمنها مشروع استصلاح 4 ملايين فدان في الصحراء الغربية لتوفير فرص عمل كبيرة للشباب، وكان من المفترض أن تُطرح المرحلة الأولى منه، وهي استصلاح مليون ونصف مليون فدان فقط، موزعة فى مناطق سيوة والفرافرة وتوشكى والمراشدة والمهرة وغرب المنيا و20 ألف فدان فى الطور.

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أكد الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط، أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي عند بداية توليه المسؤولية تفتقد للرؤية والتخطيط، ووصف عددا من هذه المشروعات بـ”الوهمية”.

وأوضح في حواره لـ”البديل” اقرأ المزيد.. الدكتور إبراهيم العيسوي لـ«البديل»: المشروعات القومية تفتقد الرؤية والدراسة