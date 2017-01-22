صور| القصة الكاملة لإلقاء مريض فشل كلوي أمام مستشفى حكومي بالمنيا

حالة من الغضب سادت بين الكثير من المواطنين بمحافظة المنيا، عقب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه إلقاء مريض أمام مستشفى أبو قرقاص المركزي جنوب المحافظة، وسط حالة من البكاء والصراخ لأحد أبناء الحالة، الذي يطالب بقدوم طبيب.

وقال محمد علي، أحد شهود العيان: المريض يدعى جمال حسن محمد، وكانت حالته المرضية حرجة ومتأخرة، إذ يعاني من فشل كلوي وغيبوبة، ونظرًا لسوء الحالة قررت إدارة المستشفى نقله إلى مستشفى المنيا الجامعي؛ لتوافر الإمكانيات بها بشكل أفضل واحتياجه لكثير من الدماء.

أضاف علي: عندما تقرر نقل الحالة لمستشفى آخر كان شقيق المريض حاضرًا، وطالب بسيارة اسعاف وطبيب متخصص لعناية المريض أثناء نقله، لكن لا يوجد طبيب اضافي لوجود حالات أخرى، بالإضافة إلى تأخر حضور سيارة الإسعاف لأكثر من ساعة، الأمر الذي ترتب عليه غضب شقيق المريض وانفعاله الشديد وقيامه بالصراخ.

من جانبه قال الدكتور خالد جمال، وكيل مديرية الصحة بالمنيا: الحالة كانت تعاني من فشل كلوي ونزيف بالمعدة، ولابد من نقله إلى المستشفى الجامعي بمدينة المنيا، عبر سيارة إسعاف وطبيب، لكن لم يكن يوجد إلَّا طبيب واحد ولا يمكنه مغادرة المستشفى لوجود حالات أخرى، الأمر الذي دفع أهالي المريض إلى العضب والاعتراض.

وأكد جمال أن هناك لجنة من المديرية توجهت اليوم إلى مستشفى أبو قرقاص للتحقيق في الواقعة، والتأكد مما حدث، وسيتم الإعلان عن نتائجها عقب انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن مدير المستشفى في إجازة مرضية منذ عدة أيام.

في السياق ذاته قال هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إن أحد أشقاء المريض كان يرافقه بمستشفى الفكرية، في صباح يوم الجمعة الماضية، وأثناء خضوع المريض جمال حسن محمد 50 سنة، ومقيم بقرية الشماس التابعة لمركز أبو قرقاص، للغسيل الكلوي وإعطائه المحاليل الطبية اللازمة، واستمر ذلك لمدة 3 ساعات، حدثت له مضاعفات.

وأضاف فايز أن طبيب الغسيل الكلوي قرر تحويل المريض إلى مستشفى المنيا الجامعي؛ نظرًا لفارق الإمكانيات في الأجهزة الطبية التي تتناسب مع مواجهة مثل تلك الحالة المرضيه، واستدعى الطبيب سيارة الإسعاف، وحمل شقيق المريض، الحالة من تلقاء نفسه ومعه آخرون وخرجوا به أمام باب المستشفى، وحاول الطبيب إقناع شقيق المريض بالانتظار داخل وحدة الغسيل لحين وصول سيارة الإسعاف، إلَّا أنه لم يمتثل ورفض سماع النصحية، وصور وسجل مقطع الفيديو لشقيقه وبثه على مواقع التواصل.

وأكد أن نقطة شرطة المستشفى أبلغت العميد حمدي أبو شناف، مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، وانتقل على الفور إلى المستشفى في حاولة منه لإقناع شقيق المريض بالامتثال لتعليمات الأطباء، وفي الوقت نفسه أجرى عدة اتصالات بمرفق إسعاف بالمنيا لاستعجال حضور سيارة الإسعاف، وبالفعل حضرت سيارة الإسعاف في غضون دقائق معدوة، وتم نقل المريض إلى المستشفى الجامعي، وكان يعاني من غيبوبة غسيل كلوي، وبعد أن تحسنت حالته عاد وخضع لجلسة غسيل كلوي بمستشفى الفكرية مرة أخرى.