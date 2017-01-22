رفض ضم «العلاج الطبيعي» لـ«المهن الطبية» يثير أزمة.. والبرلمان يمتلك الحل

أثار قرار الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، مساء أمس بدار الحكمة، رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد، أزمة كبيرة.

وأعلن الاتحاد عن وجود قائمة بالخطوات التصعيدية في حال عدم الموافقة على مطالبهم، وستكون خطوات تدريجية، تبدأ بوضع لافتات على واجهة النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات؛ لتوضيح أسباب الرفض، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تضم جميع أعضاء نقابات الاتحاد الأربعة «الصيادلة، الأسنان، الصيادلة، البيطريين» يوم 6 فبراير، وتنظيم وقفات احتجاجية بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات يوم الاثنين 20 فبراير.

في السياق ذاته أعلن محمد سعودي، نقيب الصيادلة الأسبق، عن الإجراءات التصعيدية في حالة الموافقة على انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد، بالدخول في إضراب، وتنظيم مسيرة من أمام مقر النقابة بدار الحكمة إلى مجلس النواب بشكل أسبوعي لحين العدول عن ذلك القرار.

على الجانب الآخر أكدت نقابة العلاج الطبيعي أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء ومجلس الدولة بضم النقابة إلى الاتحاد، بجانب أن هناك موافقة مبدئية من مجلس النواب على مشروع قانون ضم النقابة إلى الاتحاد، مشيرة إلى أن ضمها إلى اتحاد المهن الطبية أمر دستوري، حيث تعمل جميع القطاعات الطبية تحت مظلة واحدة.

لجنة الصحة: ما زال تحت الدراسة ونحترم النقابات

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: هناك موافقة مبدئية من البرلمان على قانون ضم النقابة للاتحاد، لكن هذا لا يعني أن اتحاد المهن الطبية ملزم بتلك الموافقة وضم النقابة، مشيرًا إلى أنه في حالة الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم سيكون ملزمًا للجميع.

وأضاف أبو العلا أنه لا بد من حدوث حالة من التوافق بين جميع الأطراف، حيث إن الخصومة والصراع ليسا في صالح أي فصيل، مشيرًا إلى أن ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد مع تحمل النقابة مصاريفها المالية سيحل الأزمة، حيث إن الانضمام لعضوية الاتحاد يوفر مزايا مالية، ومقترح تحمل النقابة مصاريفها لن يجعل هناك حملًا على الاتحاد، ولن يؤثر عليه في شيء.

نقيب العلاج الطبيعي: لا يوجد سبب قانوني يمنع من الانضمام للاتحاد

في السياق ذاته قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي: هناك قرار من صادر من مجلس الوزراء بضم النقابة للاتحاد المهن الطبية، كونها إحدى النقابات الطبية، وذلك بعد أخد موافقة مجلس الدولة كجهة قانونية، وهناك موافقة من جانب البرلمان على مشروع قانون «انضمام نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد»، مما يعني أنه لا يوجد سبب قانوني يمنع ضم النقابة للاتحاد، علمًا بأن العلاج الطبيعي أحد أذرع المنظومة الطبية، حيث يمضي الطالب أكثر من 16 سنة دراسة بين الجامعة والحصول على ماجستير ودبلومة وصولًا لدرجة دكتوراه، وبعد ذلك يرفض الاتحاد ضمه.

وتابع سعد أن القانون المقدم ينص على تحمل نقابة العلاج الطبيعي التكلفة المادية داخل الاتحاد، وفق إيراداتها المالية، وهذا يعني أن الاتحاد لن يتحمل أي أمور مالية بعد قرار الانضمام، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو من يمتلك حل تلك القضية عن طريق الموافقة النهائية على القانون، والتالي سيكون قانونًا ملزمًا للجميع.