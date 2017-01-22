رسميًّا.. هداف الدوري في صفوف الزمالك

أعلن نادي سموحة اليوم الأحد، عن انتقال حسام باولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رسميًّا إلى صفوف نادي الزمالك، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للنادي السكندري عبر موقع تواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن هداف مسابقة الدوري في نسخته الأخيرة بات لاعبًا في صفوف الأبيض مقابل سبعة ملايين جنيه، إلى جانب استعارة أحمد دويدار، مدافع الزمالك حتى نهاية الموسم.

وحرص مسؤولو الزمالك على تدعيم صفوف النادي بمهاجم من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي؛ نظرًا لعدم قناعة الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي بما يقدمه إيمانويل مايوكا مع القلعة البيضاء وتراجع مستوى أحمد جعفر، مما جعل الزمالك يعتمد بشكل كامل على باسم مرسي، الذي بات من الصعب إيجاد بديل له عند تعرضه للإيقاف أو للإصابة.

غضب جماهيري على الصفقة

واعترض عدد كبير من جماهير النادي الأبيض على تعاقد مسؤولي ناديها مع باولو، نظرًا للمقابل المالي الكبير المدفوع في اللاعب مقارنة بعمره، حيث يبلغ عمر لاعب الزمالك الجديد 33 عامًا.

هل لعبت العملة الصعبة دورًا في الصفقة؟

وعلمت «البديل» من مصدر مقرب من مسؤولي الأبيض أن رئيس الأبيض فكر جديًّا في ضم مهاجم إفريقي وعرض مايوكا للبيع، لكن المغالاة المالية وصعوبة توفير العملة الصعبة جعل الزمالك يصرف النظر عن ضم لاعب إفريقي سوبر وتوجيه النظر للاعب المحلي.

رقم قياسي

نجح باولو في تسجيل رقمين قياسيين بتاريخ الدوري الممتاز؛ بعد تسجيله أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز في الثانية 11.6 أمام نادي المصري البورسعيدي.

وأيضًا فوزه بلقب هداف الدوري الممتاز مع ناديين مختلفين في موسمين متتاليين، موسم 2014 ـ 2015 وموسم 2015 ـ 2016، ليكتب بذلك تاريخًا جديدًا يحدث لأول في الدوري المصري، فهو أول لاعب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته الذي يحصد فيه لقب هداف المسابقة لموسمين متتاليين مع فريقين مختلفين.

جدير بالذكر يحتل فريق سموحة السكندري، الذي يلعب له حسام باولو، المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الزمالك الفريق الذي سينتقل إليه اللاعب المرتبة الثالثة برصيد 34 نقطة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.