خيارات ما بعد تيران وصنافير

“إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وإن جيش مصر لم يكن أبداً جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن اُمتها .”

بهذه الكلمات أعلنت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكمها رفض الطعن المقدَم من الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي نزعت السيادة السياسية لمصر عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، ومما قالته المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه استند إلى أحكام المواد 97 و151 و190 من الدستور الحالي وما تضمنته من حظر لإبرام أي معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أى عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من الإقليم وهو حظر وقائي ومطلق، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطني وحرمة بالمعنى القانوني إذ يشكّل وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منها وأن الدستور قد أسس فكرة الاختصاص المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات الدولية، بالإضافة إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير هو عمل إدارى يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام المادة 190 من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية.

جاء الحكم عقبة ًأمام تسليم السيادة المرغوب والمُحتفى به على نطاق واسع بين رؤوس السلطة المصرية بدءا من رئاسة الجمهورية وانتهاءً بالحكومة وأذرعها الرئيسية كما يتضح من أوراق القضية، فما هي خيارات الإدارة المصرية بعد صدور هذا الحكم وبعد تورطها في التخلي عن تسليم موقع استراتيجي فائق الأهمية للأمن القومي المصري إلى دولة أخرى؟.

السيناريو الأول – التبرير

وهو أن تحتج الإدارة المصرية أمام النظام السعودي بالحكم لعدم نقل الجزيرتين إلى سيادة آل سعود، استناداً إلى الخطاب الرسمي المعتاد للدولة المصرية القائل بأنها – أي الدولة – دولة مؤسسات وليس فيها من إرادة واحدة قاطعة في القرار السياسي وإنما عملية مؤسسية تراعي الفصل بين السلطات والاحتكام للدستور وهو الحَكَم المفتَرَض بين تلك السلطات، والحقيقة أن الجانب الذي يحمله هذا الخطاب من الصحة لا يتعلق في واقع الأمر بكون الدولة المصرية تُدير أركانها “ليبرالياً” إن صح التعبير بالشكل المذكور، وإنما بكون الدولة تحمل بين أركانها تناقضات ثانوية غير حاسمة تسمح باختلافات في الرؤى الاجتماعية والسياسية التفصيلية وليست العامة وتباينات في السلوك السياسي العملي، وهي سمة طبيعية للأنظمة السياسية على اختلافها وتنوعها بصرف النظر عن كون الدولة المصرية ليست دولة حديثة، بسبب ما حدث من إجهاض لانطلاق بنيتها نحو الحداثة أو في الأساس بسبب قصور هذا الانطلاق الذي شهدته الخمسينات، فالنظام المصري بشكله الحالي والذي وُلِد في أوائل السبعينات غالباً ما يُدار بعملية توافقية تتم بين أركانه داخل جهاز الدولة وخارجُه بين أجنحة ومجموعات الطبقة الحاكمة بشكل عام، والتي لم تضم حتى الآن من يمثل المصالح المباشرة والعليا للأغلبية الساحقة من المصريين وفي مقدمتها السيادة الوطنية على أرض الدولة بوضعها الحالي، لاسيما المناطق الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية العظمى من تلك الأرض.

تخبرنا بعض الوقائع الكبرى للتاريخ المصري الحديث والمعاصر عن أمثلة لتلك التناقضات الثانوية، حين ذهبت بعض مؤسسات أو قطاعات من أركان الدولة إلى منحى سياسي مغاير لما ذهبت له مؤسسات وقطاعات اخرى تمثل أجنحة اخرى من الطبقة الحاكمة الموجودة داخل وخارج جهاز الدولة “الرسمي” على حد سواء:

– برئاسة المستشار (حكيم منير صليب) حكمت محكمة أمن الدولة العليا في القضية رقم 100 لعام 1977 بالبراءة للمتهمين، وهي القضية التي تَرتَب لها أولاً أن تكون عقاباً لقيادات انتفاضة الخبز الشعبية والمشاركين فيها وعِبرة للشعب الذي بادر بالانتفاض، ثم انقلبت بعد الحكم إلى إدانة للنظام بسياساته حين عبّرت المحكمة في منطوق حكمها عن أن ما حدث في يناير 1977 لم يكن مؤامرة شيوعية كما قالت هيئة الإدعاء، إنما انتفاضة شعبية توافرت لها أسبابها الموضوعية وهي الأوضاع الاقتصادية غير العادلة والآخذة في التدهور بما يتعارض مع المصالح الطبيعية والمباشرة لأغلب الشعب الذي أفقرته السياسات العملية للدولة وانحيازاتها حينئذ، فكان هذا الحُكم مخالفاً لإرادة مؤسسة الرئاسة والجكومة ولمجمل سياسات وانحيازات الحكومة والنظام الاجتماعية والاقتصادية.

– في يناير 2011 اضطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إلى الضغط على مبارك الرئيس الأسبق ليترك منصبه في لحظة لاحقة لانسحاب الدعم الأمريكي عنه – وهو أحد الأعمدة الرئيسية للحصول على والبقاء في هذا المنصب – وتبلوّر إجماع شعبي ضم طيف واسع من الناس بمن فيهم مؤيدي الدولة وقطاعات وأفراد من موظفيها على حتمية تركه للمنصب، في الوقت الذي بقيت فيه قطاعات عديدة من أجهزة الدولة وشرائح من الطبقة الحاكمة نفسها تضم رجال أعمال ومستثمرين رافضة لهذا بموازاة رجال أعمال آخرين وكبار مُلاك انحازوا لهذا المطلب، مع بداية دخول العمال المصريين وقطاعات من الموظفين الخدميين في إضرابات للضغط من أجل تنحية الرئيس حُسِم الأمر ولا يمكن أن نقرأ هذا الموقف للمؤسسة العسكرية المصرية إلا في ضوء موقفها من تحرك نجل مبارك للحصول على منصب الرئاسة، الأمر الذي كان حدوثه كفيلاً في نظر تلك المؤسسة بزعزعة ما استقر عليه الشكل الاجتماعي والاقتصادي للدولة وقتها وتوازن النفوذ والمصالح في المجتمع والدولة.

– في سياق ترتيبات ومفاوضات كامب ديفيد التي أدت إلى توقيع المعاهدة عام 1979 وما سبقه من اتجاه لتصفية نظرية الأمن القومي المصري، قدم وزير الخارجية المصري اسماعيل فهمي استقالته عام 1977 احتجاجاً على زيارة الرئيس السادات للكيان الصهيوني وخطاب الكنيست ثم قدم وزير الخارجية التالي محمد ابراهيم كامل استقالته أيضاً أثناء المفاوضات رفضاً للكم الهائل من التنازلات الكارثية الذي تم تقديمه، بالإضافة إلى تقديم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق استقالته من منصبه وقتها كسفير لمصر في البرتغال رفضاً للمعاهدة، وهو القائد العملياتي لمعركة اكتوبر وأحد أهم مخططيها وصاحب التاريخ المهني العملاق والمصداقية السياسية الواضحة ويمكن اعتباره “إبناً للدولة” ومؤسساتها بل أحد صُنّاع ومطوّري تلك المؤسسات نظراً لدوره الهام والمحوري والخلّاق داخل هيكل وعمل القوات المسلحة نفسه، فعَبّر وقتها بموقفه عن توجُه قطاع من مؤسسات الدولة مخالف لتوجه النظام، وهو القطاع الذي رفض التوجهيّن الاقتصادي والسياسي للنظام وقتها وتمت تصفية أفراده ومكوّناته في عموم جهاز الدولة الضخم شاملاً القضاء والمؤسسة العسكرية والجهات المعنية بالتخطيط والعمل الاقتصادي بالإقالة والإبعاد والضغط.

– العشرات من الأحكام القضائية ومنها ما هو نهائي واجب النفاذ بإبطال وإلغاء ووقف بيع العديد من مصانع وممتلكات الدولة واسترداد الدولة لها، توالت تباعاً منذ البدء في البيع واجراءات التكيف الهيكلي عام 1999 ورغم التوجه العملي للنظام بحكوماته ورؤوسه المتعاقبة باستمرار ذلك والتوسع فيه.

بذهابه إلى هذا السيناريو، يستطيع النظام المصري تقديم مبرر قوي لتعطيل أو إلغاء نقل السيادة على الجزيرتين إلى آل سعود، ومن جانب آخر فالدولة السعودية قد استنفذت – تقريباً – أوراق الضغط على النظام المصري باجراءات عديدة خلال الأشهر الماضية رغبة ًمنها في سحبه إلى أرضيتها في سوريا وإنهاء عزوفه عن مشاركة حقيقية في إسقاط الدولة هناك، ومطالبته لهذا النظام بدفع ثمن المعونات المالية السعودية بمواقف سياسية تابعة بدون هامش اختلاف أو تردد أو موائمة توافقية.

بشكل عام فإنه في حالة قيام هذا السيناريو سيكون التصعيد الوحيد الممكن من جانب المملكة بخصوص تلك القضية هو اللجوء للتحكيم القانوني الدولي وقد رأينا في أعقاب الحكم توالي التغريدات والتصريحات من رجال الحكم السعودي داعية ًومتوعدة باللجوء إلى هذا الخيار، الحقيقة أن صعوبة تصور هذا في الأساس لا تكمن في القدرة السعودية على تنفيذه من عدمها وإنما قَبل ذلك في أن الطرف الذي سيختصمه السعوديون، وهو الدولة المصرية كشخصية اعتبارية في القانون الدولي، توافق اثنتين من مكوّناته الثلاثة بالفعل أي السلطتين التشريعية والتنفيذية على نقل سيادة الجزيرتين إلى الدولة السعودية وهو موضوع الاحتكام والمقاضاة السعودية أساساً.

السيناريو الثاني – التحايل

ينطوي الموقف الحالي على مأزق قانوني للحكومة المصرية في قضية الجزيرتين بعد رفض دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة – مُمثّلة ًفي هيئة قضايا الدولة – على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ، إلا أنه في حالة إصرار تلك الحكومة على التنازل عن أو بيع الجزيرتين فأمامها خيارات وأفكار عامة لمسالك عملية وقانونية ودُفوع يكفلون لها التحايل على الحكم الأخير والالتفاف حول مضمونه ، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة الدستورية العليا ليست ذات اختصاص بالقضية على الأقل من حيث الشكل في ضوء الإطار القانوني المعيّن والخاص بالقضية المنظورة قضائياً ، وأن الحكم يفيد في مضمونه بأن الاجراء المَعني ومحل النزاع في تلك القضية أي الاتفاقية هو والعدم سواء:

– المضي قدماً في البرلمان وباستخدام “الأغلبية” الموالية للنظام في مناقشة الاتفاقية وإقرارها مع تجاهل الحكم القضائي ، بقرائتنا لتصريحات رئيس مجلس النواب بعد صدور الحكم وتصريحات رئيس كتلة الأغلبية تلك قبل صدور الحكم نجد أن ثمة اتجاه يبدو حاسماً من قبل إدارة البرلمان للتعامل مع الإجراء محل النزاع كاتفاقية وليس كمجرد قرار إداري يحق للقضاء الإداري الحكم ببطلانه وللمحكمة الإدارية العليا رفض الطعن على بطلانه، استناداً إلى أن الاتفاقيات طبقاً للدستور يجيزها أو يُبطِلها البرلمان دون سواه من السلطات، وفي هذه الحالة سيتمكن برلمان النظام من تعويض تأخره في إقرار الاتفاقية والذي أعطى الفرصة للادارية العليا لإصدار الحكم، ولكنه بذلك سيصطدم بالسلطة القضائية بشكل ربما لم تعهد الدولة المصرية مثله من قبل.

– إعادة توقيع الاتفاقية أو إعادة القيام بالقرار الإداري الذي دفعت الحكومة أمام القضاء بكونه من أعمال السيادة، ومن ثم لا يحق للقضاء تناوله، ثم عرضها – أي الاتفاقية – على البرلمان خارج الإطار القضائي أصلاً والحصول على موافقة الأغلبية وهنا أيضاً سيتم التعامل مع الحكم القضائي باعتباره لم يكن، ويمكن للحكومة أن تتناول حكم القضاء الإداري الأول الذي تم رفض طعنها عليه ثانياً من زاوية كونه حكماً ببطلان “توقيع الحكومة” على الاتفاقية وليس ببطلان الاتفاقية نفسها، مما سيعود بنا مرة اخرى إلى قيام الحكومة بتلك الاتفاقية أو القرار بصياغة مختلفة تتلافى بشكل أو بآخر البطلان الإجرائي الذي بدا نسبياً وليس مطلقاً في منطوق حكم أول درجة في التقاضي أمام القضاء الإداري .

– تجميد الموقف برمته بعد الوقوع الحالي في حيص بيص قانوني متشابك وتسليم الأمر إلى مؤسسة الرئاسة والجهات السيادية في السلطة التنفيذية للدولة مع العزوف عن عرضه على البرلمان، والبحث عن إقامة تفاهمات جديدة مع الإدارة السعودية تكفل لها نوعاً من السيادة على الجزيرتين دون عرض الأمر على مؤسسات الدولة المصرية الاخرى، خاصة ًمع عدم الممانعة الواضح من قِبَل المؤسسة العسكرية تجاه التنازل عن الجزيرتين وهي ذات النفوذ الحاضر في الدولة، لاسيما فيما يتعلق بشئون الحدود الجغرافية والسيادة على ومِلكية المناطق الحساسة على الأرض والاتفاقيات ذات الطبيعة الاستراتيجية، وربما تكون تلك التفاهمات الجديدة ذات طبيعة أمنية وعسكرية وستمثل حلاً وسطاً يراعي التوازنات داخل الدولة المصرية وتبعيتها وارتهان قرارها وإرادتها من جانب آخر.

بذهابه إلى هذا السيناريو يراهن النظام المصري على ثقل ونفوذ قوة اقليمية، أصبحت عملياً في حكم الاُفول خلال السنوات القليلة الماضية وليس أدل على ذلك من حكم المحكمة نفسه وإلى جواره العديد من الشواهد الإقليمية والدولية، ويعتبرها ضامناً وداعماً لقوته برغم انقطاع دعمها المالي وغير المالي عن الدولة المصرية بوجه عام في الفترة الأخيرة، ومما يدعم حدوث هذا السيناريو الوضع المأزوم بدوره والحالي لهذا النظام بين تبعية وفشل اقتصاديَين وديون طويلة الأجل ورّط ذاته والبلاد بها واقتصاد غير منتج وسوق لا تَفيد منه الدولة.