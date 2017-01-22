جامبيا بين عهدين.. دراما التحول الديمقراطي

على الجانب الغربي للقارة الإفريقية تقع «جامبيا» التي أصبحت بؤرة اهتمام ومتابعة للجميع خلال الشهور الماضية والتي وُصفت بالدراماتيكية، وقعت فيها الكثير من الأحداث، من انتخابات رئاسية إلى اضطرابات أمنية ونزوح المواطنين، إلى تدخل إقليمي ودولي كان له أثر كبير على الأزمة.

انتهت أزمة جامبيا بالأمس، عندما أعلن الرئيس يحيى جامع، الذي تولى الرئاسة بانقلاب عسكري عام 1996، قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها منافسه أداما بارو، بعد أن رفض الاعتراف بها لمدة شهرين اعتبر خلالهما الانتخابات مزوره، ولكن مع زيادة الأزمة تعقيدًا، هددت قوات إفريقية بالدخول لتسليم الرئيس المنتخب الحكم، مما زاد الضغط على جامع وأعلن انسحابه من المشهد راحلًا إلى غينيا، في حين قال مراقبون إن الأزمة انتهت شكليًا فقط على خلفية أن لجامع مؤيدين قد يعرقلون عمل الرئيس الجديد.

جامبيا

تعتبر جامبيا من أصغر الدول الإفريقية، حيث لا تتجاوز مساحتها 10.7 آلاف كلم مربع، وعدد سكانها لا يتجاوز مليونا و800 ألف نسمة، وعاصمتها بانجول، ولا تتعدى قواتها العسكرية 9 آلاف جندي، وتمتد جغرافيا بشكل أفقي على طول نهر جامبيا، حيث تعد جيبا طويلا داخل الأراضي السنغالية التي تحيط بها من 3 اتجاهات باستثناء الجهة الشرقية المطلة على المحيط الأطلسي.

نالت جامبيا استقلالها من المملكة المتحدة عام 1965 كملكية دستورية داخل نطاق الكومنولث البريطاني، وتعتبر وجهة هامة ومميزة للسياح الأوروبيين؛ وذلك نظرًا لأنها تطل على ساحل المحيط الأطلسي.

اهتمام دولي

دخلت جامبيا بؤرة الاهتمام الدولي بالقرارات الجريئة التي اتخذها رئيس جامبيا السابق يحيى جامع، وميزت فترة حكمه، ومنها إعلانه في 11 ديسمبر 2015، وبشكل مفاجئ، جامبيا «جمهورية إسلامية»، قائلا: جامبيا.. في يدي الله، وابتداء من اليوم فإنها دولة إسلامية، وسنكون دولة إسلامية تحترم حقوق المواطنين».

وأضاف، في خطاب تلفزيوني، أنه “وتمشيًا مع الهوية والقيم الدينية للبلاد، أُعلن جامبيا دولة إسلامية، لأن المسلمين يشكلون 95% من السكان ويمثلون الأكثرية في البلاد، وهذا يقضي على الإرث الاستعماري”، متعهدا بمنح غير المسلمين الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية.

وسبق ذلك إصدار جامع، قرارا جريئا أيضًا عام 2013 بسحب بلاده من رابطة الكومنولث التي تضم 54 دولة من المستعمرات البريطانية السابقة، متهمًا إياها “بفرض خطط الهيمنة الغربية على جميع دول العالم النامي، وبتكريس لاستعمار جديد”، وعبرت حينها الخارجية البريطانية عن أسفها العميق لهذا القرار.

ثم أعقب ذلك في 2014، بقرار حظر اللغة الإنجليزية التي كانت اللغة الرسمية للبلاد، باعتبارها «إرثا استعماريا».

وعلى الصعيد الشخصي، يُعتبر الرئيس جامع نفسه «خبيرًا في الأعشاب والعلاج بالأدوية الشعبية»، حيث أعلن في 2007، توصله إلى علاج لمرض الإيدز عن طريق الأعشاب، حسب بيان رسمي للقصر الرئاسي، كما زعم أيضا اكتشافه علاجًا لمرضى الربو والصرع، عن طريق الأعشاب.

هزيمة مفاجئة

شكل التصويت ضد جامع تعبيرًا نادرًا عن التحدي لرئيس حكم فعليًّا الدولة منذ ما يقارب 21 عامًا بقبضة حديدية، فمثل اعتراف جامع بالنتيجة المباشرة ذهولًا لدى الأغلبية، خاصة وأنه نادرًا ما تتحول الدول الإفريقية ديمقراطيًّا، ويسلم فيها الحكام السلطة بطريقة سلمية ودون عنف، وبالتالي فوجود رئيس مثل جامع، بالإضافة إلى تصريحاته بتمسكه بالحكم لمدة مليار عام، وإعلانه بأن الله هو من أعطاه الحكم، وأنه واثق بأنه لن ينزعه عنه الآن، يوحي بأن شخص جامع لا يقبل بنتيجة الانتخابات، وهو ما حدث بعد اعترافه بالنتيجة بأسبوع، عندما أعلن أنه رافض للانتخابات وأنها غير نزيهة.

تراجع جامع

برر جامع رفضه للانتخابات بقوله «كما أعلنت بولاء قبولي للنتائج معتقدًا أن اللجنة الانتخابية مستقلة ونزيهة وجديرة بالمصداقية، أرفض النتائج بأكملها»، مشيرًا إلى «أخطاء غير مقبولة» ارتكبتها السلطات الانتخابية، متهمًا القائمين على الانتخابات بعدم الحيادية والانحياز.

التدخل السنغالي

هذا الموقف الغريب والمفاجئ من جامع بعدم اعترافه بالانتخابات دفع مجموعة «ايكواس»، التي تضم إلى جانب جامبيا جارتها الكبرى السنغال ودولا أخرى، لتحرك مضاد، قاده الرئيس السنغالي مكي سال، الذي قصد العاصمة الفرنسية باريس مجتمعاً بالرئيس فرانسوا أولاند، ليطالبا معا الرئيس الجامبي يحيى جامع، «بالانصياع لما تمخضت عنه الانتخابات، ولنتيجتها التي أقر بها بنفسه قبل التراجع عنها».

ودخل الجيش السنغالي إلى الأراضي الغامبية، الخميس الماضي، في تهديد صريح للرئيس الجامبي، في نفس اليوم الذي أدى فيه الرئيس الجديد أداما بارو، اليمين الدستورية في سفارة بلاده بدكار.

وسبق للسنغال أن تدخلت عسكريا في جامبيا سنة 1981، وخسرت 160 جنديًا، لإعادة الرئيس السابق «دوود جاورا»، إلى الحكم بعد محاولة انقلاب انتهت بالفشل، ودعم المغرب السنغال حينها عسكريا، إلا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعلن هذه المرة أن بلاده لن تتدخل مرة ثانية في شؤون جامبيا.

أمادو بارو

بعد الضغوط الدولية الكبيرة على جامع للاعتراف بالهزيمة، توصل الفرقاء في جامبيا إلى اتفاق برعاية إفريقية يتنحى بموجبه الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع عن السلطة ويتسلم أداما بارو، الرئاسة، وهو الذي أثبت أنه معارض قوي يستند إلى تحالف معارض ودعم غربي واسع، حيث عمل على تشكيل ائتلاف من 8 أحزاب تدعم منافسًا واحدًا في الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر، وتم اختيار بارو ليكون هذا المنافس، وأصبح هذا السياسي المغمور رئيسًا لجامبيا، بعد أن حصل على 45.5 % من الأصوات، مقابل 36.7 % لجامع.

ولد في 16 فبراير 1965، وهو الرئيس الثالث لجامبيا، كان رجل أعمال متخصصا في مجال العقارات قبل دخوله عالم السياسة، وعلى النقيض من جامع، قال كارامبا توراي، المتحدث باسم بارو، إن الرئيس المنتخب يخطط لإلغاء بعض القرارات الغريبة التي كان جامع اتخذها، ومنها انسحاب جامبيا من المحكمة الجنائية الدولية، وهو القرار الذي أعلنه الرئيس جامع الشهر الماضي، وأكد أنه سيسعى كذلك للعودة للانضمام إلى دول الكومنولث وإلغاء إعلان جامبيا جمهورية إسلامية، على الرغم من أنه مسلم.