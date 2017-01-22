تعرف على أبرز التنظيمات الإرهابية غير الإسلامية

لم يخف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، معاداته للإسلام حتى خلال حفل تنصيبه، حيث ارتفعت لهجته المعادية والمتوعدة بمحاربة الإرهاب، لكن اللافت في الأمر أن ترامب ركز في حديثه عن الإرهاب على التنظيمات التي وصفها بالإسلامية متجنبًا الحديث عن مثيلاتها المسيحية واليهودية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد لم يكن الأول الذي يغض الطرف عن هذه التنظيمات ويحصر توصيف الإرهاب في الدين الإسلامي فقط، بل سبقه في ذلك العديد من الرؤساء والزعماء الأوروبيين والغربيين، وسعى العديد منهم إلى نشر هذا الفكر المتطرف الذي يُعرف الإسلام على أنه دين يحث على الإرهاب والكراهية والقتل، وفي الوقت الذي ترتكب فيه تنظيمات مسلحة غير إسلامية العديد من الجرائم أيضًا التي لا تقل ضراوة ولا خطوة ولا شراسة عن ما ترتكبه التنظيمات التي تصف نفسها بأنها إسلامية، لم نسمع نهائيًا عن مصطلح “الإرهاب المسيحي” أو “الإرهاب اليهودي”.

جيش الرب الأوغندي

هو تنظيم متمرد يخوض منذ نحو عشرين عامًا حربًا على الجيش الأوغندي النظامي، بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد، وقد تأسس هذا الجيش عام 1986، على يد سيدة تدعى “أليس أوما” وتلقب بـ”لا كوينا”، وقد اتهمت الأمم المتحدة هذا التنظيم بقتل قرابة 100 ألف شخص، وخطف أكثر من 60 ألف طفل خلال 27 عامًا، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى إرسال مائة جندي إلى أوغندا للمساعدة في محاربة “جيش الرب” وذلك في منتصف أكتوبر عام 2011.

منظمة كاهانا تشاي اليهودية

تعتبر هذه المنظمة من أشهر المنظمات الإرهابية في العالم، نظرًا لما قامت به من جرائم ومذابح ضد العرب والمسلمين، أشهرها مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل على يد المتطرف، باروخ جولدشتاين، وتفجير مدرسة للبنات، وتأسست هذه المنظمة على يد الحاخام الأمريكي، مائير كاهانا، الذي كان يعمل عميلًا للمخابرات المركزية الأمريكية، والذي قتل على يد المهاجر المصري، سيد نصير، داخل مؤتمر للتحريض على العنف ضد العرب والمسلمين.

الجيش الجمهوري الأيرلندي

منظمة عسكرية سرية تسعى لتوحيد جمهورية أيرلندا المستقلة مع أيرلندا الشمالية، وقد نشأ هذا الجيش نتيجة الصراع مع المملكة المتحدة، وتخصصت في إعداد الكمائن والتخطيط للاغتيالات وإلقاء القنابل في إنجلترا وكذلك في أيرلندا الشمالية، ومن أبرز جرائمهم تفجير بلدة “إماج” التي قتل فيها حوالي 29 مدنيًا وجرح فيها 220 آخرين.

منظمة الوطن والحرية الإسبانية “إيتا”

وهي منظمة سعت منذ تأسيسها للانفصال بإقليم الباسك الإسباني وتأسيس دولة اشتراكية مستقلة، وخلال محاولاتها الانفصالية وباستخدام أنشطة دموية أسقطت حوالي ألف قتيل وآلاف الجرحى، وكانت من أبرز جرائمها عملية اغتيال الرئيس، لويس كاريرو بلانكو، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسي ماريا أثنار، والملك الإسباني خوان كارلوس، ناهيك عن مقتل العديد من الضباط وعناصر من القوات المسلحة وقوات الأمن الإسبانية.

جيش الشعب الجديد في الفلبين

منظمة سرية تهدف إلى الإطاحة بالحكومة من خلال ثورة مسلحة، ويعتبر هذا الجيش هو الذراع المسلح للحزب الشيوعي الفلبيني، وأدت أعماله الدموية إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الدائر بين هذه المنظمة الإرهابية والقوات الحكومية.

القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك”

هو الجناح العسكري للحزب الشيوعي الكولومبي الذي دخل في حروب استمرت فترة طويلة مع الجيش الكولومبي، وكان من أبرز وسائلهم السيارات المفخخة وقنابل الغاز المتفجرة والعمليات الانتحارية وخطف الرهائن، وكان نتيجة حروبهم مقتل أكثر من 460 عسكريًا كولومبيًا، بالإضافة إلى آلاف المدنيين.

رابطة الدفاع “ألستر”

هي مجموعة مسلحة في أيرلندا الشمالية، تهدف إلى حماية المسيحيين التابعين لطائفة البروتستانت من التابعين لطائفة الكاثوليك، وهي من أشد المعارضين للوحدة بين الشمال الأيرلندي والجمهورية الأيرلندية، وهى مسؤولة عن مقتل 259 كاثوليكيًا، وتم القضاء عليها عسكريًا في عام 2007.

طائفة “أوم شينريكيو” في اليابان

هي من أعنف المنظمات في تاريخ اليابان، واعتمدت على مزيج من المعتقدات المسيحية واليوجا، وفي عام 1992 قام مؤسسها “آساهارا” بالإدعاء بأنه المسيح، واكتسبت شهرة دولية في عام 1995 عند قيامها باعتداء على شبكة المترو في طوكيو، مستخدمة غاز السارين وقد قتلت 13 شخصًا، كما قاموا بالتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات البوذية.

منظمات إرهابية أمريكية

في ذات السياق فإن أمريكا التي تدعي مكافحة الإرهاب في العالم وتُسخر كافة قواتها لمحاربته منذ سنوات وعقود، تنشط فيها العديد من التنظيمات المسلحة التي تعيث فسادًا وإرهابًا في العديد من الأماكن بالولايات الأمريكية، ومن أبرز هذه التنظيمات:

“كلو كلوكس كلان” أو “السود عبيد دومًا”، وهي من أشهر المنظمات الإرهابية في أمريكا على الإطلاق بل والأقدم في تاريخ الإرهاب، وتنتهج هذه الجماعة سياسة العنف والقتل وفقًا لمعتقداتها منذ تأسيسها عام 1865 مع انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، حيث تم تأسيسها على يد قدامى المحاربين الكونفدراليين، وسعت إلى إعادة تفوق العرق الأبيض عن طريق مهاجمة العبيد المحررين بل والهجوم على من حررهم أو ساعدهم، وفي ذلك قاموا باغتيال أفارقة أمريكيين وسياسيين ورجال دين وقيادات اجتماعية بارزة، لكن الأن تستهدف هذه الجماعة المهاجرين والأمريكيين من أصول أفريقية.

منظمة الـ”كريبس” لا تقل خطورة عن سابقتها، حيث تأسست هذه العصابة عام 1970 في لوس أنجلوس، بهدف حماية الأحياء السكنية من التهديدات الخارجية، ومنذ تأسيسها زاد أعضاء الحركة لما يزيد عن 30 ألف عضو في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بل ومتواجدين أيضًا في القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم، وتعتبر الجريمة هي الطريقة المفضلة لدي أعضاء هذه العصابة لإخافة وردع كل من العصابات المنافسة والعامة، وتتهم الجماعة باستخدامها الواسع للكوكايين والمخدرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بصفتهم أحد أهم وأشهر الموزعين حول العالم.

في ذات الإطار يأتي “جيش التحرير الأسود” ليُكمل قائمة الإرهاب الأمريكي، حيث تأسست هذه الجماعة عام 1970 للمطالبة بحقوق متساوية للأمريكيين من أصول إفريقية ولكن باستخدام العنف، حيث قامت الحركة بالعديد من العمليات شملت سرقة البنوك، وقتل ما لا يقل عن 13 ضابط شرطة، وكانت أخطر عملية لهم في عام 1972، بعد أن اختطفوا طائرة وطالبوا بفدية تقدر بمليون دولار، قبل تحويل مسار الرحلة إلى الجزائر.