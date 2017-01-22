بالفيديو.. السعيد ينقذ مصر من تقاليع كوبر.. وغانا ثاني المتأهلين للثمانية

حقق المنتخب المصري انتصارًا صعبًا للغاية على منتخب أوغندا المتواضع بهدف دون رد، في ختام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017».

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبد الله السعيد، في الدقيقة 44 من أحداث شوط المباراة الثاني؛ ليمنح الفراعنة انتصارهم الأول في البطولة، ويعزز فرصهم في التأهل للدور الثاني.

المنتخب المصري رفع رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط، يحتل بها وصافة المجموعة الرابعة، خلف المنتخب الغاني صاحب الست نقاط، والذي ضمن رسميًّا التواجد في الدور المقبل، بينما ظل منتخب أوغندا بدون أي نقاط في المرتبة الأخيرة.

لم يقدم المنتخب الوطني الأداء المتوقع منه أمام المنتخب الأوغندي المتواضع، ويرجع السبب في ذلك إلى سوء أرضية ملعب اللقاء، إلى جانب سوء الطقس، وأخطاء الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، في وضع التشكيلة الأمثل منذ بداية اللقاء، إلى جانب التغييرات المتأخرة التي لم تكن في محلها، وتسببت في غضب عدد كبير من الجماهير التي تابعت اللقاء.

حظوظ الفراعنة في التأهل

لدى المنتخب المصري عدة فرص لبلوغ الدور المقبل، الأول الفوز على غانا والتأهل وهو على رأس تلك المجموعة، الثاني التعادل مع البلاك ستارز والتأهل كثانٍ بغض النظر عن نتيجة مباراة مالي وأوغندا، الثالث الخسارة أمام غانا وفوز أوغندا على مالي، وفي الحالة الرابعة الخسارة أمام غانا وتعادل مالي مع أوغندا، وفي الحالة الخامسة الخسارة أمام غانا وانتصار مالي بهدف على أوغندا، ووقتها يتأهل الفريق الأقل حصولًا على كروت صفراء.

هدف المباراة

وفي المباراة الأولى نجح المنتخب الغاني في خطف بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة بعبوره عقبة منتخب مالي العنيد بهدف دون رد في اللقاء الذي سبق مواجهة الفراعنة وأوغندا.

سجل هدف اللقاء الوحيد نجم البلاك ستارز أسامواه جيان، في الدقيقة الحادية والعشرين من أحداث شوط المباراة الأول.

الفوز رفع رصيد النجوم السوداء إلى ست نقاط، يحتل بها صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد مالي عند نقطة وحيدة.

هدف المباراة

ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- غانا 6 نقاط

2- مصر 4 نقاط

3- مالي نقطة

4- أوغندا صفر