بالصور.. السيول تهدد دير «هرمينا السائح» بأسيوط

يشهد دير هرمينا السائح بعزبة الأقباط بمركز البداري محافظة أسيوط، حالة من الإهمال؛ حيث يتعرض للغرق بسبب السيول كونه يقع تحت سفح الجبال، حتى تآكلت مبانيه، وتعرض سوره للهدم، فلم يتبق منه سواء كنيسة واحدة تتوسط الدير، دون اهتمام من قبل وزارة الآثار لترميمه.

وقال الراهب كاراس المحرقي، إن الدير دائما ما يتعرض للتآكل والهدم بسبب العوامل المناخية وسقوط الأمطار، وموقعه تحت سفح الجبل جعله عرضه للسيول، فتهدم الدير ولم يتبق منه سوى كنيسة واحدة.

وأوضح عثمان الحسيني، مدير هيئة تنشيط السياحة بأسيوط، أن «هرمينا» أحد أهم الأديرة الأثرية التي تشتهر بها محافظة أسيوط، ويعد من أقدمها، وكانت هيئة تنشيط السياحة في المحافظة تنظم الرحلات التعريفية للدير، لكنه يحتاج لعملية ترميم كبرى للحفاظ على آثاره المتبقية.

على الجانب الآخر، محمد صلاح، مسؤول مشروع ترميم «هرمينا»: “يتم حاليا بناء سور للدير تحت إشراف هيئة الآثار، كما سيخضع كنيسته لعملية ترميم كبرى”، مؤكدا أن القوات المسلحة أنشأت مخرات للسيول فوق الجبل وترعة لتصفيه مياه الأمطار والسيول التي كانت تعرضه، خاصة أن جميع مباني الدير من الطوب اللبن.

ويقع الدير على مسافة 2 كيلو متر شمال عزبة الأقباط، التي تبعد خمسة عشر كيلو متر جنوب البداري قرب قرية العتمانية، ويقع الدير في منطقة منعزلة بالصحراء، وفي الجبال المجاورة أثار لمغارات ومقابر فرعونية سكنها المتوحدون الأقباط، وتقام الصلاة في الدير طوال العام وأيضا تقام أعياد القديس يومى 2 كيهك وعيد نياح جسد القديس.