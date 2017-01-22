الليلة.. الجابون تصطدم بالكاميرون في مواجهة البقاء

تنطلق الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات “مرحلة الحسم” بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان 2017» التي تحتضنها الجابون في الفترة من 14 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، مساء اليوم الأحد، بمواجهتين ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكاميرون والجابون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.

ويشهد ملعب «دانجوندجي» في التاسعة مساءً قمة نارية بين الجابون البلد المضيف للبطولة والكاميرون، ويحتل الأسود قبل مواجهة اليوم، صدارة جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، وتأتي الجابون صاحبة التنظيم في المرتبة الثانية برصيد نقطتين وهو نفس عدد نقاط بوركينا فاسو.

ويسعى المنتخب الجابوني بقيادة نجمه بيير إيريك أوباميانج، المحترف ضمن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق الانتصار الأول لهم في البطولة وتجنب المصير المظلم الذي ينتظرهم في حالة التعادل الذي قد يطيح بهم خارج البطولة مبكرًا.

على الجانب الآخر، يكفي الأسود التعادل لضمان الحصول على إحدى بطاقتي العبور للدور الثاني، لكن سيلعب الكاميرون على الثلاث نقاط لتجنب الخسارة والخروج المبكر.

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب «فرانسيفيل»، يلتقي منتخب بوركينا فاسو صاحب المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، مع نظيره غينيا بيساو متزيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويدخل الفريقان المباراة ولدى كل منهما طموح وحظوظ في التأهل لدور الثمانية، بوركينا فاسو يستطيع أن يبلغ الدور الثاني في حالة تغلبه على غينيا بيساو، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع الجابون والكاميرون.

كما يمتلك منتخب الخيول فرصة أخرى في حالة التعادل مع غينيا بيساو وتعادل طرفي المجموعة الأخرى، حيث يتم الاحتكام بين طرفي الفريقين المتساويين في النقاط (بوركينا فاسو والجابون) على أي الفريقين له أهداف أكثر من الثاني وفي حالة التساوي يتم الاحتكام أي منهما حصل على كروت أقل من الثاني وفي حالة التساوي يتم عمل قرعة لاختيار إحداهما.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب غينيا بيساو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث تطيح به أي نتيجة أخرى خارج البطولة مبكرًا.