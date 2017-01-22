العاصمة الإدارية الجديدة.. مخاوف من الفشل

في مارس 2015 خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول بشرم الشيخ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع قومي قال إنه سينهي حالة التكدس والزحام في القاهرة، وأعلن عن البدء في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، التي من المقرر أن تبلغ مساحتها 700 كيلو متر مربع، بالمنطقة الواقعة بين طريقي القاهرة السويس، والقاهرة العين السخنة.

من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع عن طريق قرض طويل الأجل مع الحكومة الصينية على 40 عامًا، حيث يشمل فترة سماح 10 أعوام، بتنفيذ من شركة «فورتشن للتطوير» الصينية التي وافقت على تمويل المشروع بـ20 مليار دولار، بعد اجتماع بين رؤساء الشركة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعادل مساحة العاصمة الجديدة مساحة دولة سنغافورة كما تبلغ نحو 4 أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المتوقع أن تستوعب ما يقرب من سبعة ملايين نسمة، وقال السيسي، إن هدف المشروع نقل المباني الحكومية والوزارات والسفارات الأجنبية، بالإضافة لإنشاء مطار دولي ومحطات للطاقة الشمسية، ونحو 40 ألف غرفة فندقية ومناطق سكنية وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء، حتى يخف الضغط على القاهرة.

عدد كبير من خبراء التخطيط لديهم مخاوف من فشل المشروع، حيث تم إنشاء العديد من المدن الجديدة من قبل، لكنها سجلت نسبة إشغال منخفضة رغم ارتفاع معدلات الاستثمار.

يتساءل الاستشاري الهندي ممدوح حمزة في حديث خاص لـ«البديل»: ما الهدف من عمل العاصمة الإدارية الجديدة؟ ومن قال إن العاصمة الجديدة ستخفف الضغط والزحمة على الناس في القاهرة؟ موضحًا أن القاهرة يأتي إليها يوميًّا ثلاثة ملايين مواطن من المحافظات الأخرى كي يعملوا بها، منهم 60 ألف يعملون بالوزارات أو لهم طلب مع الوزارات فقط، وهذا معناه أن الزحام أو الضغط لم يخفف بسبب نقل الوزارات.

وتابع: «أتحدى وزارة االاسكان أو المالية أن تبرز نموذجًا واحدًا بالأرقام أن نقل الوزارت سيخفف مشكلة التكدس أو المرور بالقاهرة، اللي عنده القاهرة لا يحتاج لعاصمة إدارية أخرى، العالم كله يتطلع لما تمتلكه 10% من القاهرة تبقى عاصمته»..

ويضيف أن هذا المشروع عبارة عن أفكار، فليس له دراسة جدوى، لسنا في موقف إننا «نتفشخر بعاصمة إدارية جديدة»، مباني وزارة المالية اتصرف عليها مئات الملايين، لماذا أقوم بنقلها؟ كيف أنقل مجلس الشعب وعمره 150 عامًا؟ القاهرة أقدم عواصم العالم من 5 آلاف سنة، لماذا أقوم بنقلها؟ وللأسف مباني الوزارت الموجودة بالقاهرة سيتم بيعها لمن يدفع أكثر، إما من الخليج أو اليهود، هذا المشروع هو بيزنس فقط لا غير وبيع واستثمار.

في السياق ذاته أبدى عدد من خبراء الاقتصاد مخاوفهم من المشروع، ففي تصريحات سابقة قال كريم إبراهيم، مهندس تخطيط بمنظمة تضامن غير الحكومية: الاستثمار في مصر يجب أن يسير نحو توفير حقوق متساوية للخدمات والمرافق العامة، والحل في كيفية تطوير هيكل الحكم للمدن الجديدة الموجودة بالفعل، بدلًا من بناء مدن جديدة، مؤكدًا أن هناك مشكلة مزمنة مع الحكومة في المدن القائمة، ومهما كان عدد المدن التي تبنى فلا يوجد حل لهذه المشكلة، ومن ثم فإن الدولة لديها نهج مُضلل بشكل أساسي في التخطيط للتنمية.

وطبقا لدارسة الجدوى الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فمن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام 2019، بحيث يتم نقل عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع توفير مسكن وشقق للموظفين في الحي السكني بالعاصمة الجديدة.