الدكتور إبراهيم العيسوي لـ«البديل»: المشروعات القومية تفتقد الرؤية والدراسة

أكد الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط، أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي عند بداية توليه المسؤولية تفتقد للرؤية والتخطيط، ووصف عددا من هذه المشروعات بـ”الوهمية”.

وأوضح في حواره لـ”البديل” أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستستمر بسبب غياب الرؤية وعدم استعانة الرئيس بأهل الخبرة والاكتفاء بعدد من المستشاريين ممن يتبنون سياسية ليبرالية رأسمالية أثبتت فشلها في العديد من دول العالم.

وإلى نص الحوار..

ـ ما رأيك في المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس السيسي؟

هناك مشكلتان فيما يسمى بالمشروعات القومية، أولاها أنها ليست ذات أولوية ملحة، وليست لها ضرورة في ظل اقتصاد مأزوم ويحتاج لزيادة الإنتاج المحلي من سلع ضرورية في بلد تقلصت موارده من النقد الأجنبي، والثانية أنها لم تنل حقها من الدراسة، فقد ثبت أن مشروع تفريعة قناة السويس تم فى غير موعده بالتزامن مع ركود التجارة الدولية وحركة الملاحة، إضافة إلى أن المعلومات المتاحة عن معظم هذه المشروعات شحيحة جدا بما لا يمكننا من تناولها بالتحليل العلمي الدقيق، وكأن المطلوب من الناس أن تثق في القيادة السياسية وتعطيها تفويضا بفعل ما تريد دون مراجعة.

ـ هل كان للمعهد القومي للتخطيط دور في إعداد هذه المشروعات؟

للأسف لم يتم أخذ رأي المعهد في تلك المشاريع، رغم أن هذه وظيفته، فمهمته هي إجراء البحوث التي تخدم قضية التنمية والتخطيط وتدريب الكوادر في الهيئات الحكومية والقطاع العام والخاص على أساليب التخطيط من أجل التنمية، وتقديم المشورة والدعم الفني للحكومة وعرض وجهات النظر المختلفة.

ـ وكيف تقرأ رؤية الرئيس الاقتصادية؟

للأسف فكرة التخطيط لا تبدو أنها تلقى الاهتمام الواجب لدى الرئيس، حيث يتعامل بفردية عند اتخاذ القرار، لدرجة أنه كرر أكثر من مرة “متسمعوش كلام حد غيري”، وحينما يحتاج لخبراء اقتصاديين أو ناصحين يلجأ للدكتور محمد العريان، رجل صندوق النقد الدولي وصناديق الاستثمار في العالم ورجل اقتصاد السوق الحر، وثبت أن هذه الرؤية غير مجدية في أي تنمية منشودة، كما أنه يعتمد على قيادات القطاع المصرفي القادمين من البنوك الأجنبية بفلسفة اقتصاد حر مفتوح، فضلا عن اعتماده الكامل على الجيش في حل المشكلات وإنجاز المشروعات، مع إهمال القطاعات المحلية الأخرى بما يؤثر على الاستثمار المحلي.

ـ وماذا عن مبادرات مثل “صبح على مصر” أو “صندوق تحيا مصر” وغيرها؟

للأسف لا توجد دولة تتقدم بالتبرعات، هناك دول بها أغنياء يقومون بعمل وقفيات وأعمال خيرية لكن مش كل مرة الدولة تدعو الشعب للتبرع، ثم ما قدرة هذه النداءات على تجميع أموال؟ ومن هو القادر على التبرع من الأساس، هل نطلب من أناس لديهم مشكلات في الدخل أن يصبحوا على مصر، كيف ذلك؟. بناء اقتصاد أو عمل تنمية، لن يتم إلا إذا اتجهنا إلى الصناعة والإنتاج.

ـ ما هي خياراتنا لحل أزماتنا من وجهة نظرك؟

لابد من اتباع سياسات لرفع معدل الادخار المحلي وهذا يحتاج لتحجيم الاستهلاك غير الضروري واللجوء لسياسة إنتاجية من خلال فتح الباب أمام استثمارات تصب في إطار تطوير الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد.