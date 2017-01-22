أزمات مالية تهدد المعهد الأزهري بغزة

عدة أزمات مالية يعانيها المعهد الأزهري في قطاع غزة الذي أنشئ عام 1955، كأول مؤسسة في الوطن العربي، تهتم بالشؤون الدينية بشكل أكاديمي، ويعد امتداداً للأزهر الشريف في مصر.

الأزمات المالية التي تواجه المعهد تؤثر سلبا على مستوياته وطواقم المدرسين فيه، ما يؤدي إلى تراجع عدد الطلاب المنتسبين إليه عاما بعد الآخر، فمؤخراً، قال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، الشيخ عماد حمتو، إن المعهد الأزهري يعاني أزمات وديونا تصل إلى أكثر من مليون شيكل، بسبب قلة الميزانيات التي تصب في تطويره وتشغيله.

وتتبنى السلطة الوطنية الفلسطينية تكاليف رواتب الموظفين في المعهد، البالغ عددهم 115، غير أن المعهد لا يحصل على أي منح تطويرية سواء عربية أو إسلامية، أو حتى منح من السلطة الفلسطينية، رغم أنه يقع بين أكبر جامعات قطاع غزة، ليبقى المعهد الأزهري المؤسس منذ ما يقارب ستين عاما، على حاله، يعاني عجزا ماليا، ونقصا في الكوادر التعليمية.

وبحسب إحصائيات المعهد، فإن إقبال الطلبة عليه يقل تباعا مع مرور السنين، حيث انحدر عدد الطلاب المنتسبين له منذ أكثر من ألفين طالب سنويا، ليصل ألفا واحدا خلال السنوات الأخيرة، لما يعانيه المعهد من عجز في تأمين المواصلات للطلاب، خصوصا لمن خارج مدينة غزة مثل خانونس ومدن الجنون والشمال في القطاع.

وأكد حمتو أن هناك خططا لإنشاء فروع للمعهد في مدينة خانيونس، إلا أن العجز المالي الذي يعانيه المعهد، يحد من إكماله والبدء بالتعليم فيه، خصوصا بعدما فشلت إدارة المعهد بالحصول على موازنات تشغيلية وتطويرية.

وأوضح حمتو أن الأزمات تمنع بالفعل إدارة المعهد من استقطاب مزيد من المبدعين والمشايخ والأساتذة، موضحاً أن المعهد كان له الفضل على كثير من العلماء بتعليمهم وإيصالهم لدرجات عالية من علوم الدين.

وأضاف أن المعهد يحافظ على زرع عقيدة وثقافة فكرية إسلامية معتدلة للطلاب، إضافة على تركيزه على الحفاظ على الثقافة الإسلامية والزي الإسلامي، وأكمل عدد كبير من خريجي المعهد دراستهم الدينية في جامعة الأزهر بمصر، التي تقدم منحاً للطلبة الخريجين من المعهد الأزهري في غزة.

وكان المعهد يمنح الطلبة المنتسبين له مبلغا رمزيا يقدر بعشرة دنانير أردنية كل شهر، حتى توقف المعهد عن ذلك في العقود الأخيرة، لكنه في نفس الوقت، ما زال يوفر دراسة شبه مجانيه لطلابه الذين يتخرجون وينتسبون إلى جامعة الأزهر بغزة، أو إحدى الجامعات المصرية الحكومية، بحسب إفادة أحد الطلبة لـ”البديل”.