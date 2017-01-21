معضلة الشر (2- 2)

(4)

وفقا للبناء البرهاني العقلي الذي تبلور على يد أرسطو وتطور كثيرا على يد الفلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن سينا فإن الإله -عقلا- يعني الكمال المطلق، ولذلك من المحال عقلا أيضا أن تحاكم أفعال الإله، يقول العالم الشهير برتراند راسل(في سياق مختلف بالطبع): “تقرير رجل غبي عما قاله رجل بارع لا يمكن أن يكون دقيقا، لأن الغبي يقوم لاإراديا بترجمة ما يسمعه إلى ما يمكن أن يفهمه”. وبالقياس يتضح لنا أن ناقص العلم لا يمكنه محاكمة صاحب العلم التام.

أما نحن المخلوقات الفانية فإننا كالأوعية، بقدر ما يسعى كل منا لملء وعائه من نبع الكمال الإلهي بقدر ما نقترب من الكمال اللائق بنا: الرقي الخلقي والعلمي والمهاري الأقصى الذي يمكن للفرد أن يحققه، ويتم معالجة ما لدينا من نقص. وإلا فإننا نجد أنفسنا في وسط الكثير من “العدم”: عدم الأمانة، عدم الإتقان، عدم الرحمة، عدم العدالة.. إلخ.

هذا لا يعني أن نكثر من الصلاة والدعاء، وإنما أن نستلهم المعايير من مصدرها الصحيح، أن نحب الحق ونبحث عنه ونجتهد في تربية أنفسنا على اتباعه واحترامه ونشره.

في حالة الأوبئة مثلا قد نمتلك رؤية خاطئة للحياة تعتبر الاهتمام بالعلوم التجريبية أمرا يبعد الإنسان عن الإله، فيؤدي عدم اهتمامنا بالطب لعدم قدرتنا على التصدي لوباء ما، وقد يوجد الاهتمام ولا توجد الموارد نتيجة اختلال ما في توزيع الثروات، وقد يكون الوباء ناتجا عن فعل شرير: حرب بيولوجية.

(5)

هل يمكن أن تكون العالم رقم واحد في مجالك: في الفيزياء النووية، أو الهندسة الوراثية مثلا، في أقوى جامعات العالم، وتكون مع ذلك جاهلا؟

بعيدا حتى عن حقيقة أن التخصص العلمي لن يتيح لفرد واحد إتقان كل العلوم، وبالتالي فإنه سيكون الإنسان جاهلا من وجوه وعالما من أخرى، فالإجابة هي نعم.

هناك نقطة محورية هنا: إن المحدد الأهم لعلم الإنسان ليس في “كيف” وإنما هو في “لماذا”، إن قدرة الإنسان على فهم الطبيعة والسيطرة عليها هي أداة مهمة جدا، لكن لأي غرض يتم استخدامها؟

من أين تستمد الحضارة أو الفرد المعايير الأخلاقية والسلوكية؟ ما الذي يحدد ما إذا كان فعلٌ ما مجديا ونافعا أم خلاف ذلك؟ من الكارثي أن تكون إجابتنا هو الاعتماد على التجربة مثلا، حيث إن ذلك يؤدي للدور المنطقي: دولة ما ترى المصلحة العظمى هي زيادة مواردها، فتقوم باحتكار الموارد في دولة أخرى أو تدمير قدرتها على الاستقلال عنها. النتيجة ستكون زيادة موارد الدولة المتسلّطة، والذي هو فعل أخلاقي من وجهة نظر منظومتها القيمية!!

إن الشر ملازم للجهل (عدم العلم)، وأسوأ أنواع الجهل هو الجهل الخُلقي، حيث تنصرف قدرات الإنسان الجبارة لأهداف غير صحيحة، توقع الظلم على النفس والغير، ويبقى السؤال الهامشي: هل كان الفاعل يقصد أم لا؟

(6)

من المفيد أن نبحث عن تعريف إبيقور للخير، سنجد أنه يقول: “إنٌ اللٌذٌة هيٌ بداية الحياة السٌعيدة وغايتها. بالنٌسبة لي لا يمكنني أن أتصوٌر ما هو خير إذا استبعدنا ملذٌات الطٌعام والحبٌ وكلٌ ما يمتٌع العين والأذن.” من المتوقع جدا أن يكون تعريفه للخير ماديا يعتمد على الحس، وهو ما يلزم منه أن يعتبر تعطل قدرة الإنسان على الاستمتاع هي الشر.

هو بذلك يقر مبدأً غاية في القذارة: ما هو ممتع هو خير، تعاطي المواد المسكرة والمخدرة خير، زنا المحارم خير، أي شيء يحدث بالتراضي بين المشتركين فيه خير، دون اعتبار لمتطلبات العدالة ولا للعلم، وقد أصر على أن الحس يطابق الحقيقة، وهو الادعاء الذي فنده الفيلسوف العظيم سقراط بالتفصيل في محاورته مع ثياتيتوس. ما الخير إذن؟ الخير هو الطريق الذي يوصلك لتحقيق الغاية من وجودك، وكثيرا ما نتألم ونضحي براحتنا في سبيل الحصول على أمر يستحق العناء كالشهادة أو استعادة الصحة من خلال إجراء جراحي أو دواء غير محبب للنفس.

-ولكننا نرى الشرور!!

=من فضلك عد إلى 2

-ولكننا نتألم من نقص الخُلق واعتداء بعضنا على البعض الآخر ويُحرم بعضنا من أبسط حقوقه الإنسانية!!!

=من فضلك عد إلى 4

(7)

لطالما لجأ السفسطائيون إلى تسليط قدراتهم على البناء المنطقي البرهاني وهدم فرضية إمكان التوصل لحقيقة واحدة لأي شيء، دائما ما يهاجمون المبادئ الكلية مثل إمكانية اجتماع النقيضين عن طريق استخدام المنهج التجريبي، أو يعتبرون ما ليس قابلا للتجربة والدحض ليس علما. لماذا لا نقوم على سبيل التغيير باستخدام الأدوات الاستقرائية التجريبية في مكانها الحقيقي، ونطرح معضلة الشر في صورة جديدة؟ لماذا لا نتبنى نظرة عقلانية

الدولة س تنفق على صناعة وتطوير السلاح مبالغ خرافية، من الواضح أن لديها الموارد المادية والبشرية الكافية

الدولة س أيضا تعلم بوجود شرور ومظالم وأخطار تقع داخلها ناهيك عن تلك التي تحدث في الخارج

إذا هي لديها العلم والقدرة، وعدم تحركها لتغيير تلك المظالم يعني شيئا من إثنين: هي إما عاجزة، أو شريرة

المؤكد أنها جاهلة. أنها ترى المصلحة والخير في التسابق في امتلاك ما يكفي لتدمير العالم مئات المرات، لا في التسابق في إعماره… مرة واحدة

إن الاسم الحقيقي للمعضلة ينبغي أن يكون معضلة الجهل، والإله محال بحقه الجهل، الكيفي المتعلق بالقدرة على إنفاذ الإرادة، أو الغائي المتعلق بمعرفة الخير والإعراض عنه. وسواء أكنت تؤمن بوجود إله أم لا، فكل الطرق إلى إصلاح ما تكره تمر عبر الوعي والإيجابية تجاه الواقع، والتخلي عن السفسطة والبحث عن شماعات للفشل ولعب دور الضحية.