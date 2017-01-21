قوانين الحقبة الاستعمارية تعرقل إفريقيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن العديد من علماء السياسة الأفارقة، يعتقدون أن الدول الإفريقية التي نالت استقلالها حديثا في 1950 لابد أن تعالج العلل التي خلفها الاستعمار من تخلف اقتصادي وقمع سياسي، وانخفاض في مستويات الثقة الاجتماعية، التي لم تنته بانتهاء الاستعمار.

وتابعت الصحيفة أن كثيرا من هذه الآمال لا تزال غير محققة، وفي حين كسبت الدول الإفريقية استقلالها فإنها مازالت باقية على القواعد التي وضعها المستعمر السابق خاصة في القطاع القانوني.

فالحقبة الاستعمارية خلقت البيروقراطية وصممت الوسائل التي تضمن لها السيطرة على الشعوب واستخراج الثروة من المستعمرة إلى أرض القوة الاستعمارية، بعد الاستقلال، فواصلت المؤسسات القضائية عملها كما أسسها المستعمر في الماضي، مثلما تسير القطارات في نفس مسارها دون تغيير.

القفز إلى مجموعة جديدة من المسارات ثبت أنه من الصعب جدا نظرا لارتفاع تكاليف التحول إلى مسار مختلف، لذلك، لم يكن هناك سوى تحولات طفيفة في هذه المؤسسات بعد الاستقلال، وظلت هذه البلدان عالقة في السياسة الاستبدادية والمؤسسات الاقتصادية السيئة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.

وهناك أمثلة من السهل اكتشافها عن موروث الحقبة الاستعمارية، التي لم تتخلص من أثارها بعد العديد من الدول الإفريقية، كاستمرار القضاة في عدد من دول الكومنولث الإفريقية في ارتداء الشعر المستعار، شعر الخيل، والجلباب كنظرائهم في بريطانيا، كما تعكس بعض القوانين في دول الكومنولث القوانين البريطانية القديمة، والتي لا تزال العديد من البلدان الإفريقية تحافظ عليها منذ الحقبة الاستعمارية القاسية.

في المقابل، هناك أمثلة لبلدان إفريقية أجرت تغييرات رئيسية في قوانينها التي خلفها الاستعمار، على سبيل المثال، قامت رواندا بتغيير نظامها القانوني بأكمله من نظام القانون المدني البلجيكي الاستعماري لنظام القانون العام.

ولفتت الصحيفة إلى أن استمرار النظم والقوانين الاستعمارية في حد ذاته يساعد على فهم أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من البلدان، وعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أن هناك علاقة بين النظام القانوني الاستعماري والنتائج الاقتصادية، وأن تغيير هذه القوانين قد يساعد على أداء أفضل من الناحية الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة أن هناك إصرارا على تطبيق التشريعات الاستعمارية في عدد من البلدان الإفريقية، وأن القانون الجنائي الاستعماري يطبق في معظم أنحاء إفريقيا الغربية الفرنسية (بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وتوجو) منذ عام 1955.

احتفظت السنغال بأكبر حصة من المواد الاستعمارية، بينما أبقت توجو، القليل من المواد الاستعمارية في قانونها الجنائي الحديث، ورغم أن بعض الدول غيرت كثيرا من مواد القوانين التي وضهعا الاستعمار فإن أهم القوانين في الدساتير الإفريقية لم تتغير منذ الفترة الاستعمارية.