صناعة السفن بدمياط تنهار.. ورئيس نقابة صناع الأثاث: ليس أمامنا أي حلول

سيطرت حالة من الغضب على العاملين بصناعة سفن الصيد فى مدينة عزبة البرج، والتي تعد واحدة من المهن التي اشتهرت بها دمياط منذ القدم؛ بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى الصناعة بنسبة وصلت إلى 300%، وذلك إثر انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما دفع أصحاب الورش لتسريح العشرات من العمال، علاوة على توقف العمل ببعضها، والبحث عن مهن أخرى، بعدما باتوا عاجزين عن تدبير قوت يومهم.

يقول محمود الطرابيلي، 62 عامًا: الحالة نايمة.. والوضع يزاد سوءًا بعد يوم.. حيث ارتفعت أسعار الخامات بشكل لا يمكن الاستمرار فيه، وهو ما دفعني للتوقف عن العمل، وأكتفي بالخامات الأخيرة التي اشتريتها قبل تعويم الجنيه، بعدها سأتوقف عن العمل.

محذرًا من أن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة الجنونية يهدد صناعة السفن التي يعمل بها الآلاف من العمال، خاصة بعدما توقفت التعاقدات على صناعتها.

وطالب محمود المسؤولين بسرعة التدخل؛ لخفض الأسعار؛ كي تسير عجلة الإنتاج، ويتم إنقاذ الآلاف من الضياع.

وأشار الطرابيلي إلى أن عددًا من أصحاب ورش صناعة السفن عرضوا ورشهم للبيع، بعدما عجزوا عن الاستمرار في العمل ودفع أجور الصناع، كما قاموا بتسريح العمال.

وقال أحمد الأتربي، 35 عامًا: ما نشهده من ارتفاع أسعار حاليًّا لا يمكن تبريره، فالتجار أستغلوا أزمة تحرير سعر الصرف، ورفعوا الأسعار بصورة جنونية، حيث ارتفعت الخامات المستخدمة في التصنيع لـ 200%، ووصل بعضها لـ 300%.

وطالب أحمد الجهات الرقابية في الدولة، كجهاز حماية المستهلك، والرقابة الإدارية، بالتدخل وإنقاذ العاملين بالمهنة من جشع التجار، مضيفًا: منذ أشهر توقفت عن العمل، وقمت بتسريح 8 عمال، وفكرت في ترك المهنة التي قضيت فيها 22 عامًا، ولكنني لم أجد الأفضل، فكافة المهن تعاني من ارتفاع أسعار خاماتها، والزبائن توقفت عن التعاقد معنا على صناعة مراكب صيد أو سياحة، على حد سواء، واكتفوا بأعمال الصيانة.

وبنبرة حزينة يقول وليد أبو المعاطي: المهنة التي توارثنها أبًا عن جد تواجه شبح الانهيار، بعد ارتفاع أسعار الخامات بصورة لا يتقبلها عقل، فالخشب ارتفع ثمنه من 2500 جنيه لـ 5600، والحديد من 5000 لـ 12000 جنيه، مضيفًا: الآن أبحث عن طوق نجاة كي أتمكن من تدبير قوتي وقوت أسرتي، خاصة وأنني أب لـ 4 أطفال.

ويضيف أبو المعاطي: تعلمت صناعة المراكب منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، ولا أملك مهنة أخرى أعمل بها، واضطررت لتسريح 8 عمال، والآن أفكر في السفر للخارج، بعدما ضاقت بي كافة السبل.

وتابع: كافة الاتفاقات التي أبرمتها مع الزبائن لتصنيع السفن ألغيت، بعدما ترجعوا عن التصنيع، كما انخفضت نسبة أعمال صيانة المراكب بصورة واضحة؛ لارتفاع التكلفة، متهمًا العديد من التجار باستغلال أزمة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الخامات بصورة فجة.

وقال محمد عبده مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث، لـ “البديل”: لم يعد أمامنا أي حلول بعد تحرير سعر الصرف ووصول الدولار لـ 20 جنيهًا، مطالبا بعدم رفع أسعار الخامات والرقابة على الأسواق وفتح أسواق جديدة.