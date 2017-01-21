«المحاربون» يطالبون برحيل لينكس

كشفت بعض التقارير الصادرة في الصحف الجزائرية عن وجود حالة تمرد من بعض لاعبي المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم ضد البلجيكي جورج لينكس، المدير الفني للفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الشروق» الجزائرية، أمس الجمعة، فإن لاعبي الفريق أبدوا امتعاضهم من الأداء المخيب الذي ظهر به المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية بالغابون حاليًّا، ويرفضون جملة وتفصيلًا بقاء المدرب الحالي على رأس الجهاز الفني لمحاربي الصحراء.

وقدم الخضر أداء مخيبًا لآمال الشعب الجزائري والجماهير العربية التي كانت تعول عليه؛ ليكون أحد المنتخبات العربية التي ستنافس بقوة على اللقب القاري؛ نظرًا لوجود العديد من العناصر المميزة التي تتواجد ضمن صفوفه، على عكس باقي المنتخبات العربية التي تمر بمرحلة إحلال وتجديد، وعلى رأسها المنتخب المصري.

وسقط المنتخب العربي الجزائري في فخ التعادل في الجولة الافتتاحة أمام المنتخب الزيمبابوي المتواضع بهدفين لمثلهما، وكان قاب قوسين من خسارة المباراة، قبل أن يعود ويخسر أمام شقيقه التونسي في الجولة الثانية، ويصعب المهمة على نفسه في بلوغ الدور الثاني.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن لاعبي الفريق أكدوا على إفلاس المدرب البلجيكي على المستوى التكتيكي، وبات معارضوه داخل المنتخب يزدادون من مباراة لأخرى، الأمر الذي يجعل الطلاق وشيكًا بين الاتحاد الجزائري والمدرب البلجيكي.

وأوضحت الشروق أن بعض اللاعبين كان لهم حديث مع القائد السابق للمنتخب مجيد بوقرة، واشتكوا له من الضعف التكتيكي للمدرب البلجيكي، وطلبوا من القائد السابق للخضر نقل انشغالهم إلى محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتابعت الشروق أن لاعبي الخضر فضلوا عدم مواجهة روراوة هذه المرة، خاصة بعد الهزيمة؛ لأنهم يدركون أن الحديث عن تغيير المدرب مباشرة معه سيجعلهم عرضة لمقصلة الإبعاد من المنتخب، مثلما كان عليه الحال مع فيغولي ومجاني.

وأعرب لاعبو الخضر عن استيائهم من التغييرات المتأخرة التي قام بها ليكنس، سواء أمام المنتخب الزيمبابوي في المباراة الأولى، أو أمام المنتخب التونسي، حيث تساءل اللاعبون عن الأسباب التي جعلته لا يضفي لمسته على المباراة بتغييراته في وقت كان المنتخب متأخرًا بثنائية أمام تونس.

وأشارت الشروق إلى أن لاعبي المنتخب يرغبون في تكرار سيناريو المدرب الصربي ميلوفان راييفاتش، الذي لم يشرف على الفريق سوى في مباراة واحدة، حتى كان مصيره الإقالة، بعدما تمرد عليه اللاعبون، ونجحوا في إقناع روراوة بفسخ العقد معه.