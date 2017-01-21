الليلة.. مصر تواجه أوغندا في مباراة مصيرية.. ومالي تصطدم بغانا

تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «كان2017»، بمواجهتين في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر وغانا ومالي وأوغندا.

المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة يخوض مباراته الثانية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بمواجهة أوغندا، على ملعب «بورجونتي».

يحتل الفراعنة المرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعدما تعادل في الجولة الأولى بدون أهداف مع نظيره المالي، بينما يحتل الفريق الأوغندي المركز الأخير بدون أي نقاط، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام غانا.

يدخل المنتخب الوطني موقعة اليوم، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث يواجه الفراعنة، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفريق، أوغندا أسهل فرق المجموعة، ويعد الانتصار عليه بنتيجة جيدة بمثابة بوابة التأهل للدور الثاني في حالة خسارة مالي اليوم أمام غانا وتعادل مصر أو خسارتها في الجولة الأخيرة، حيث سيكون وقتها فارق الأهداف العامل الرئيسي في تحديد المتأهلين للدور المقبل.

ويعاني كوبر من الإصابات التي ضربت المنتخب، بداية من شريف إكرامي، الحارس الأول للفريق، مرورًا بأحمد الشناوي، الحارس الثاني، وصولًا ل عمر جابر، الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يخوض كوبر موقعة أوغندا بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء مالي، باستثناء الدفع بعصام الحضري، منذ بداية اللقاء بدلًا من الشناوي المصاب.

التشكيل المتوقع:

عصام الحضري، في حراسة المرمى، أحمد حجازي وعلي جبر وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي في الدفاع، محمد النني وطارق حامد ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد في خط الوسط، مروان محسن مهاجم وحيد.

ويسبق مباراة الفراعنة مواجهة نارية في السادسة مساء على نفس الملعب، يلتقي من خلالها المنتخب المالي بنظيره الغاني.

يحتل المنتخب الغاني «البلاك ستارز» صدارة جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، حصدها بالفوز على أوغندا بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية، بينما يحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد نقطة بالتعادل مع الفراعنة بدون أهداف.

يسعى النجوم السوداء إلى تحقيق الفوز على مالي وحصد النقاط الثلاث؛ لحسم تأهله مبكرًا لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام مصر في الخامس والعشرين من يناير الجاري.