إرث أوباما في إفريقيا تدمير ليبيا (مترجم)

كان يوم 20 يناير الأخير للرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهب الأرض، حيث أن السنوات الثماني الأخيرة التي قضاها أوباما في الحكم قادت إلى المزيد من الحروب العدوانية، والتي تسببت في مقتل عدد لا يحصى وتدمير دول ذات سيادة.

أوباما سيذهب ليترك صفحات مثيرة من الحروب، تمامًا مثلما فعل سلفه، جورج دبليو بوش، وسيذكر أن أوباما هو الرئيس الذي أذن بتدمير سوريا وليبيا واليمن والصومال وأوكرانيا وهندوراس.

هجمات الطائرات بدون طيار التي أمر بها أوباما في ليبيا وباكستان والصومال واليمن تسببت في مقتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، بحجة الحرب على الإرهاب، كما أوضح تقرير مبني على وثائق عسكرية سرية، حصل عليها الصحفي جيرمي سكاهيل، أن البيت الأبيض والبنتاغون يتباهيان بأن برنامج القتل المستهدف دقيق جدًّا، وأن عدد القتلى المدنيين يكاد يكون معدومًا، إلا أن الوثائق تظهر أن ما بين فبراير 2012 وفبراير 2013، تسببت الضربات الجوية للقوات الخاصة الأمريكية في أفغانستان، في قتل أكثر من 200 شخص، كما أوضحت الوثائق أن 90% من الأشخاص الذين قتلوا في الغارات الجوية لم يكونوا من ضمن الأهداف المرجوة.

الأمل والتغيير اللذان وعد بهما أوباما ما هما إلا دخان، حيث إن العالم أصبح أسوأ في ظل إدارته التي خلقت المزيد من الحروب، وخلقت الإرهابيين؛ للإطاحة بالحكومات في مختلف البلدان، ومن بينها سوريا.

يدعي أوباما أن العالم أصبح أكثر ازدهارًا، ولكن كيف في ظل الحروب الجارية في الشرق الأوسط؟ وبالتالي لا أحد يعرف على أي كوكب يعيش أوباما. إدارته هي التي دعمت الحرب السورية، من خلال مساندة المتمردين من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها من الجماعات التي ارتكبت العديد من الفضائع، وأطلقت عليهم اسم “المعارضة المعتدلة”.

ترأس أوباما تدمير ليبيا، وهو السبب الرئيسي في ذلك، رغم كونه الرئيس الأمريكي ذا الأصل الإفريقي، حيث إن والده من كينيا.

كانت ليبيا دولة مستقرة في ظل حكم العقيد معمر القذافي، إلا أن إدارة أوباما برئاسة وزيرة خارجيه، هيلاري كلينتون، قررت الإطاحة بالقذافي من السلطة، وقد شعرت كلينتون بسعادة بالغة حين سمعت ذلك الخبر، وأن العملية تمت على يد المعارضة.

كان ذلك تفكير واشنطن في ظل الحزب الديمقراطي الذي تمكن من تدمير واحدة من أغنى الدول في شمال إفريقيا تحت ستار التدخل الإنساني.

كان لدى ليبيا أعلى ناتج إجمالي محلي للفرد، وكان عدد الأفراد تحت خط الفقر قليلًا، كما كانت أعلى متوسط في العمر في كافة إفريقيا، ولكن أوباما دمر كل ذلك.

في عام 2011 قامت إدارة أوباما، بقيادة كلينتون، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي؛ لقصف ليبيا؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة نحو 50 ألفًا، خلال الحرب الأهلية التي استمرت عدة شهور.

التدخل الإنساني الذي دعت له إدارة أوباما دمر ما بناه القذافي تحت حكمه، فعلى الرغم من حكمه الديكتاتوري، إلا أن من حق كل مواطن ليبي امتلاك منزل خاص، كما أن التعليم حتى الجامعي داخليًّا أو خارجيًّا كان مدفوعًا كاملًا من الحكومة، ومن حق الجميع الحصول على رعاية صحية، وإذا أراد الليبي الحصول على مزرعة، تمنحه الحكومة إياها، بجانب المواشي والبذور مجانًا.

البنك الليبي المركزي يقدم قروضًا بفائدة 0%، وبالتالي لا يوجد أي مخاوف مع عملية السداد للبنك حال ارتفاع سعر الفائدة، كما يفعل الغرب، كما أن الكهرباء مجانًا لليبيين، ومع ذلك اندلعت الحرب الأهلية بين القوات المعارضة وحكومة القذافي.

قامت واشنطن بدعم الجماعات الإرهابية للإطاحة بالقذافي من السلطة بأي وسيلة، وسمحت بوصول الأسلحة إليهم.

كانت عواقب هذه الحرب هي السيطرة على الموارد الطبيعية الليبية، مثل النفط والغاز والماء، والذهب والفضة، وضياع حلم القذافي بتحرير القارة الإفريقية من الهيمنة المالية الغربية بإصدار الدينار الذهبي، وهي العملة الإفريقية التي قد تهدد هيمنة الدولار الأمريكي والنظام المصرفي المركزي الغربي.

أوباما أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي كان الرأس المدبر للإطاحة بالقذافي، وسيذكر التاريخ أن إرث أوباما في إفريقيا سيكون تدمير واحدة من آخر ما تبقى من أغنى الأمم في إفريقيا، والحقيقة أنه لم يكن هناك تدخل إنساني في ليبيا، وهذا الشيء سوف يدرسه التاريخ للأجيال القادمة.

جلوبال ريسيرش