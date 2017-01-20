مع ترامب.. القادم في القضية الفلسطينية أسوأ (مترجم)

كان هناك تحرك غريب للنشاط الدبلوماسي الأمريكي بشأن الأزمة الإسرائيلية – الفلسطينية، في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولكن ما تفعله الإدارة يأتي في وقت متأخر جدًّا، وبالتالي هذه التحركات لا تعني شيئًا، فقط هي مجرد ما تبقى من وقت “للجبن السياسي”، يظهر في شكل الصمت السائد.

في غضون أسابيع فقط تم إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليدعو إسرائيل إلى التوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم يأتي خطاب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ليحدد معايير إدارة أوباما لحل الدولتين واتفاق السلام، وسط امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن، مما سمح بمروره، وبعد ذلك عقد مؤتمر باريس للسلام، والذي دعا الفلسطينيين والإسرائيليين لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن فكرة حل الدولتين.

لا شيء مما تفعله إدارة أوباما سيغير شيئًا على أرض الواقع، حيث يستمر بناء المستوطنات، والإهانات اليومية في حياة الفلسطينيين لا تزال تتراكم، كما أن الاحتلال سيكمل عامه الخمسين وهو مستمر في ترسيخ نفسه، أما التغيير الوحيد الذي سيأتي مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب فهو رغبته العبثية في نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، وهي فكرة ترقى إلى الهوس المحترق، بالإضافة إلى اختياره السفير ديفيد فريدمان، والذي يعد في بعض الأوقات محاميه الخاص، والمعروف بتشدده ودعمه للمستوطنات الإسرائيلية.

تعطش ترامب للوصول لاتفاق نهائي في الأراضي المقدسة سيكون بعيد المنال، خاصة مع تعيينه زوج ابنته، جاريد كوشنر، كوسيط للسلام، وهو يهودي، حيث يأمل الرئيس المنتخب في أن يصبح مثل هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأسبق، اليهودي الذي سعى لتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية، ولكن لا يوجد أحد أو شيء قابل للعمل مرة أخرى بعد نصف قرن من التآكل المعنوي والقطيعة التدريجية.

قرار الأمم المتحدة رقم 2334 أثار غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي وصفه بأنه مخجل، ويبدو أنه فوجئ بتجاهل أوباما استخدام الفيتو، رغم ما حدث في عام 2011، إلا أن أوباما نفد صبره؛ لأن إسرائيل استمرت في التخطيط لبناء المستوطنات، وفي نفس الوقت تمتص أكثر من نصف التمويل الأمريكي العالمي العسكري، حسبما أوضح كيري، ولكن الامتنان لا يوجد له مكان عند نتنياهو.

كان هناك شيء جديد في قرار مجلس الأمن، وهو المعارضة الأمريكية لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على مدى العقود الماضية، في الحقيقة توءمة انتقاد إسرائيل مع إدانة القانون الدولي كانت من بين أفضل المواقف، والتي أشارت إلى الممارسات الفلسطينية الثابتة.

بناء المستوطنات ليس السبب الرئيسي للصراع، حيث إن إسرائيل تتبع طريقة منذ عقود تجعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا، فلا يمكنك أن تكون مواطنًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية محاصرًا بالحواجز والحدود، وتشاهد النمو المستمر للمستوطنات الإسرائيلية وسط الحديث عن حل الدولتين، وبالتالي الحديث عن هذا الأمر هو مجرد تمويه يهدف إلى التحكم في كافة الأراضي إلى الأبد دون عملية ضم الضفة الغربية، لأنه سيكون أمرًا محرجًا.

خطاب كيري الأخير أخذ ثلاث سنوات من التحضير، وكان من المفترض أن يلقيه في إبريل 2014، حين انهارت دبلوماسيته، إلا أن أوباما رفض، ففي ذلك الوقت كانت انتخابات التجديد النصفي، ثم التفاوض على اتفاق إيران النووي، وبالتالي كان من الأفضل عدم إغضاب إسرائيل أكثر من ذلك، وأخيرًا كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي.

دائمًا في الولايات المتحدة توجد سياسة داخلية تعد سببًا لعدم فعل الشيء الصحيح تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

طرح كيري مجموعة من شروط السلام لإقامة الدولتين، وهي حدود آمنة على أساس حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها، دولة للشعب اليهودي ودولة للشعب الفلسطيني، ومن خلالهما يتم الحفاظ على حقوق جميع المواطنين (العرب في إسرائيل واليهود في فلسطين)، بالإضافة إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك دفع تعويضات والاعتراف بمعاناتهم، ولكن دون تغيير الطابع الأساسي لإسرائيل، أما القدس فتصبح عاصمة الدولتين، الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، مع وضع ضمانات أمنية إسرائيلية، وأخيرًا وضع حد للصراع وجميع المطالبات المستحقة مع سلام أوسع لإسرائيل مع جميع جيرانها العرب، بالإضافة إلى الشراكة الأمنية الإقليمية.

لماذا لم يتم طرح هذه الصيغة منذ فترة طويلة؟ ببساطة لأن الجبن يسكن كلًّا من واشنطن والقدس ورام الله، هذه الموجة الدبلوماسية الصغيرة كانت بذيئة، وبالتالي كيري كان من الشرفاء، وأوباما يفتقر إلى الشجاعة، أما نتنياهو فابتعد عن تشنجات عالم الأمس، ولكن ما يحدث حاليًّا هو قياس لما نحن عليه اليوم، بجانب الغد الذي قد يصبح أسوأ بشكل كبير.

نيويورك تايمز