مدارس الصعيد تحت نار الثأر.. يد تكتب والأخرى تقي من الرصاص

كتب ـ أحمد الأنصاري ـ عمار عبد الواحد ـ جمال عبد المجيد

تهدد وطأة الثأر وصراع العائلات بالأسلحة النارية بالصعيد ولا سيما بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، حياة الأبرياء من الطلاب والمعلمين بالمدارس، وليس فقط بأطراف الخصومات الثأرية، فبمجرد وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين أو تجدد خصومة ثأرية يبادر كلا الطرفين بإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية، مما يهدد الجميع بإصابته بالرصاص، وعندها تغلق المدارس والمعاهد أبوابها خوفًا على حياة الطلاب.

«البديل» ترصد أبرز القرى التي تتوقف المدارس بها لعدة أيام بسبب حوادث الثأر المتكررة.

في محافظة أسيوط داخل مركز القوصية تقع مدارس قرى القصير تحت حصار إطلاق النار، وتشهد جميع مدارسها حالة من التوقف بسبب الصراع بين 10 عائلات، فتوقفت الدراسة بمدرسة دير القصير الإعدادية أسبوعًا في بداية العام؛ بسبب إطلاق النار المتبادل أمام المدرسة.

وفى قرية بني قرة، التابعة لمركز القوصية، يشهد مجمع مدارس القرية حالة من الرعب بين الطلاب والمدرسين؛ بسبب الخلافات الثأرية بين معظم عائلات القرية، وتضرر المدرسون والطلاب من اقتحام العائلات المتخاصمة أبواب المدرسة والاختباء بداخلها، وتحويلها إلى مقر للبلطجة والمخدرات والسلاح.

وتوقفت مدارس قرية مير هذا العام بسبب إطلاق النار بين مجموعة من العائلات المتخاصمة، ومنع أولياء الأمور أبناءهم من الذهاب إلى المدارس.

وفى مركز أبنوب شهدت مدرستا آل حمزة الابتدائية ومحمد طه زيدان الابتدائية بقرية عرب الشنابلة حالة من التوقف العام الماضي والجاري، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، وسط تبادل لإطلاق نيران كثيف بمحيط المدرستين.

ويعاني مركز البداري، أكبر مراكز المحافظة، من الخصومات الثأرية أيضًا، فقد شهدت مدارس قرية العتمانية إطلاق النار في محيطها؛ بسبب الخصومة الثأرية بين عائلة مرسي وعائلة أبو شامة، ومدارس مدينة البداري؛ بسبب خصومة ثأرية بين الشعايبة والعواشير.

وفي محافظة سوهاج بمركز دار السلام، توقفت مدرسة أسعد حفناوي للتعليم الأساسي؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي السباقات والقلولة بقرية الشيخ امبادر، ومدرسة الزرازرة الابتدائية؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي الفضولةوالمشايخ بقرية الزرازرة، ومدرسة مجمع الخيام الابتدائي ومدرسة النهضة الابتدائية ومدرسة الشهيد حسني رشوان الإعدادية، وكذلك معهد الخيام الإعدادي الثانوي الأزهري بقرية الخيام؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي الصوايل والنوب.

وتوقفت الدراسة بمدرسة زرابي برخيل الابتدائية المشتركة ومدرسة زرابي برخيل الابتدائية الجديدة، بمركز البلينا؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي العوارية وآل عرابي، ومدارس أولاد عليو الابتدائية، وحسن عصمت الإعدادية، ومجمع مدارس أولاد عليو، ومدرسة أولاد عليو الثانوية بقرية أولاد عليو؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي الشوافع والعلالسة. وفي مركز طهطا توقفت مدرسة فؤاد عباس للتعليم الأساسي، ومدارس نجوع الصوامعة غرب الابتدائية والإعدادية بقرية نجوع الصوامعة غرب؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي سليمان عمر وفؤاد عباس.

وفي مركز ساقلتة توقفت المدارس الابتدائية والإعدادية بقرية الكتكاتة؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي الرماضنة والحرارزة.

وفي محافظة قنا توجد 4 قرى تعرف باسم «الدم والنار»؛ لكثرة الحوادث والخصومات الثأرية المنتشرة بها، التي تخلف العديد من القتلى والمصابين، وتتسبب في إغلاق المدارس والمعاهد لمدة تصل أحيانًا لشهر كامل، وهي قرى حمرا دوم وأبو حزام، بمركز نجع حمادي، والسمطا، بمركز دشنا، والحجيرات، بمركز قنا.

أما محافظة أسوان فقد توقفت الدراسة في أكثر من 25 مدرسة في أبريل2014 بمنطقي خور عواضه والسيل بمدينة أسوان؛ بسبب الاشتباكات الدامية التي وقعت بين قبيلتي الدابودية والهلاليلة، وراح ضحيتها 23 قتيلًا و32 مصابًا.

يقول الدكتور بليغ حمدي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة المنيا: تأثير ظاهرة الثأر على التعليم ببعض المدارس يشير إلى وجود خلل بين وزارة التعليم والداخلية، فلا توجد «الحماية المدنية» بالكثير من المدارس؛ لعدم دخولها نظام الجودة، الذي تم تطبيقه على عدد قليل من مدارس الجمهورية، وهو نظام يحمي الطلاب ويؤمنهم داخل مدارسهم مهما كانت الأسباب.

وتساءل حمدي: كيف تشهد بعض الدول حروبًا شرسة وتنتظم بها العملية الدراسية، في حين لا نتمكن هنا من استكمال الدراسة ببعض المدارس بسبب ما يحدث بمحيطها من مشاجرات بسبب الثأر؟! مؤكدًا أن الدولة عليها المسؤولية الأكبر لتأمين انتظام الدراسة للطلاب ونقلهم إلى مدارس بديلة تكون أكثر أمنًا، بما لا يؤثر بالسلب عليهم.

وطالب أستاذ طرق التدريس بتطبيق ما يسمى بمنهج «النشاط المتكامل» وهو عبارة عن مشروع يتم داخل المدارس لمقاومة الثأر، ويتبناه الطلبة تحت إشراف المدرسة، مما يؤثر بالإيجاب على نفوس الأسر المتصارعة، بالإضافة إلى استغلال حوائط وأسوار المدارس بالرسومات المختلفة التي تدعو إلى التسامح، مما ينعكس نفسيًّا على أفعال وسلوك المواطنين والطلبة سويًّا.

من جانبها تقول الدكتورة رجاء عبد الودود، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا: ظاهرة الأخذ بالثأر ما زالت أزمة حقيقية يعاني منها صعيد مصر في الألفية الثالثة، خاصة في محافظات قنا وسوهاج، إذ تتوقف أبرز أسبابها عند ضعف الإيمان وقلة الوعي، ودعوة الكثير من الأمهات أبناءهم لارتكابها، إما التبرؤ منهم إذا لم يفعلوا، مما يخلق نوعًا، من تأصيل الفكرة في نفوس الأطفال والشباب.

وعن تأثير الثأر على العديد من المناطق التي تقع بها مدارس، أوضحت عبد الودود لـ«البديل» أن ذلك يؤثر بالسلب على الطلبة في مراحلهم التعليمية المختلفة، وينعكس على سلوكهم بأفعال وأفكار عدوانية، ويكمل مسلسل التطرف الذي أصبح موجودًا حولهم في كل اتجاه، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى التي تبث أخبارًا مكثفة لما يسمى تنظيم داعش.

ورأت أستاذ علم الاجتماع أن الحل الأمثل لمواجهة الثأر وتأثيره على المواطنين عامة والطلبة خاصة، إنشاء مشروع قومي لتشكيل الوعي ومواجهة الأفكار السلبية، وعلى رأسها ظاهرة الثأر، وتتبناه مؤسسات الدولة كافة، متمثلة في المدارس والجامعات ووسائل الاعلام والسينما والمسرح ومنظمات المجتمع المدني، وبذلك يتم القضاء على الثأر وآثاره الخطيرة على المجتمع.