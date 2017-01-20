حملات مكبرة بالمحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب – بريهان محمد – محمد ربيع – جمال عبد المجيد – سيد عبد اللاه – عمار عبد الواحد – أحمد الأنصاري – محمد الحسينى – بسمات السعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات الجيش حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع المنقضي.

ففي دمياط شنت الوحدات المحلية، بإشراف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، وبالاشتراك مع مديرية الأمن برئاسة اللواء نادر جنيدي، حملات مكبرة بمراكز دمياط وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ وكفرسعد، أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدٍّ بمساحة فدان و16 قيراطًا.

وشنت مديرية أمن الغربية، بالتعاون مع مديرية الزراعة والمحليات حملة مكبرة، تم إزالة 80 تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 4 فدادين و 6 قراريط و18 سهمًا بكافة مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

وأكد المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ضرورة مواصلة الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، ومتابعة التقارير التي تصدرها كافة إدارات حماية الأراضي بالمحافظة، وتنفيذ الإجراءات التى يتم اتخاذها حيال تلك المخالفات، ومواجهتها بكل حزم.

وأعلن المركز الإعلامي لديوان محافظة المنيا عن إزالة 32 حالة تعدٍّ على الأراض الزراعية بأبو قرقاص خلال الأسبوع المنقضي.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من إزالة 12 حالة تعد بمساحة 29 فدانًا و18 سهمًا، و16 فدادين و4 قراريط ، و 5 حالات تعدٍّ بقرية الحسينية.

وفي ذات السياق تم وقف 15 حالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بمغاغة، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية بقرية بني خالد التابعة لقرية شم البحرية، وإزالة 10 حالات بمساحة 11 قيراطًا و12 سهمًا.

وشهدت محافظة السويس 85 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، جميعها فى القطاع الريفي بحى الجناين بالسويس، حيث تم إزالة 30 حالة، بينما تم التعدى على 19 موقعًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 5 أفدنة بقريتي سرابيوم وهويس سرابيوم، التابعتين لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى بمنطقة “أبو طفيلة بالقنطرة غرب” بمساحة إجمالية تصل لنحو 10 أفدنة.

وتم التعدي على 155 موقعًا بالأراضي الزراعية بمحافظة بورسعيد بمساحة 34 فدانًا و18 قيراطًا، فيما تم استخراج قرارات إزالة لمتعدين، ولم يتم تنفيذها، حيث أعلنت المحافظة عن التعدي على 30 فدانًا و21 قيراطًا يستحيل إزالتها في الوقت الحالي لدواعٍ أمنية.

وفي جنوب سيناء تم التعدي على 8 مواقع بمنطقة سهل القاع بالطور على جانبي طريق أبورديس – طور سيناء.

وفي سوهاج، صرح المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة، أنه تمت إزالة 80 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة خلال الأسبوع الماضي، بلغت مساحتها 6 أفدنة وقيراطين و20 سهمًا، مضيفًا أن التعديات تنوعت ما بين بناء مبانٍ وأسوار وبناء بلوكات بالطوب الأبيض وتشوين طوب ومواد بناء داخل الأراضي الزراعية.

وشهدت محافظة أسيوط 23 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركز صدفا، و17 حالة بأبنوب، و16 بمركز ساحل سليم. وقال المهندس محمد فرغلي، رئيس مدينه صدفا، إنه تم تنفيذ 23 قرار إزالة تعدٍّ على الرقعة الزراعية، منها 9 حالات بالمدينة و14 بقرية البربا، مشيرًا إلى استمرار الحملات والعمل بحزم للقضاء على التعدي والزحف العمراني على الأراضى الزراعية. وأضاف المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، أنه تمت إزالة 76 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار 770 قرار إزالة بشكل إداري وإصدار 15 قرار خطر داهم و74 قرار إزالة، وتم عمل الإجراءات القانونية طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 م.

وشنت مديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملة لإزالة 1300 متر أراضٍ زراعية تابعة لأملاك الدولة، وإزالة 12 قيراطًا تعديًا على الأراضي الزراعية، تتمثل في 24 حالة في المهد بقرية تزمنت الشرقية، وتم إزالة 8 قراريط أراضٍ زراعية لـ 4 حالات تعدٍّ في المهد بالبناء بطريق دمو، في الحملة المكبرة التي شنتها قوات الشرطة والجيش بالتعاون مع الوحدة المحلية.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا المدينة حملة إزالة تعديات على الأرض الزراعية بقريتي معصرة نعسان والنويرة، علاوة على إزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أزيلت مزرعتين احدهما بمساحة نصف قيراط والاخرى على مساحة قيراطين ونصف على الأرض الزراعية بعزبة سعد شاويش.

وفي محافظة الدقهلية أصدر المحافظ حسام الدين إمام قرارات بأرقام “507-508-509-510-511-512” بإحالة 36 موظفًا في الوحدات المحلية للنيابة العامة والإدارية، على خلفية إصدار تراخيص مخالفة للقانون بالسماح بالبناء على الأراضي الزراعية، ومنهم مهندس تنظيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين، وفني الشؤون الهندسية بمركز بني عبيد، كما تم إحالة مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس للتحقيق.